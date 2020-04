Ce qui s’est passé avant Batman: l’aventure continue

L’Univers Animé DC vit dans Batman: l’aventure continue, et c’est ce que fait le Chevalier Noir depuis la fin de sa dernière série télévisée à DCAU

L’Univers Animé DC est de retour. Batman: l’aventure continue est une série de bandes dessinées numériques qui continuera le monde qui a commencé dans les séries animées préférées des fans par des fans comme Batman: The Animated Series et The New Batman Adventures. Mais alors que ces deux séries auraient pu terminer leur carrière en 1999, leur univers animé a continué avec des séries comme Superman: The Animated Series, Batman Beyond, Justice League et Justice League Unlimited. Étant donné que ces séries n’ont pas été publiées dans l’ordre chronologique, la chronologie de DC Animated Universe peut être un peu déroutante, en particulier avec les films originaux animés DC ayant touché la chronologie dans le cadre de DC Universe. Mais avant que les aventures animées du chevalier noir continuent, nous allons regarder de plus près ce qui s’est passé dans la DCAU canonique après la fin des aventures en solo du héros DC.

Les nouvelles aventures de Batman

Les nouvelles aventures de Batman Il a présenté un grand casting de soutien qui comprenait Tim Drake dans Robin et Dick Grayson dans Nightwing aux côtés de piliers de franchise comme Batgirl et Alfred. Arborant des designs à jour, la dernière série télévisée solo Dark Knight DCAU a élargi le classique Batman: la série animée et a donné à la plupart des membres de la famille leur temps pour briller, avec plusieurs épisodes mettant en vedette certains personnages.

Cette série a coïncidé avec et souvent croisé avec Superman: The Animated Series, qui s’est finalement étendu au monde de Justice League et à l’avenir de Batman Beyond. D’après ce que nous savons sur Batman: The Adventures Continue, la bande dessinée semble reprendre plus ou moins là où cette série s’est arrêtée.

Batman: Le Mystère de la Batwoman

En 2003, Batman: Le Mystère de la Batwoman est devenu la première suite des Nouvelles Aventures. L’histoire tourne autour de l’enquête du Chevalier noir sur un nouveau justicier qui emprunte son symbole.

Cependant, le style de lutte contre le crime de Batwoman est plus rude – quelque chose qui inquiète Batman. Tout en démantelant les opérations du pingouin, Bane la capture et Batman intervient. Dans son autre vie, Bruce Wayne est présenté à plusieurs femmes qu’il soupçonne être Batwoman. Bien que cette Batwoman particulière ne soit jamais réapparue, ce Batman était occupé avec la Justice League et n’aurait pas une autre aventure solo jusqu’à ce qu’il ait des relations différentes avec chacun d’eux, ce qui a généré un drame intéressant. Nous ne verrions pas cette version du chevalier noir avant Batman et Harley Quinn à partir de 2017.

Batman et Harley Quinn

Dans cette nouvelle aventure des croisés du cap, Poison Ivy et Floronic Man essaient de faire des plantes la forme de vie dominante sur Terre. Bien que Batman et Nightwing ne semblent pas pouvoir suivre leur propre chemin, ils essaient d’obtenir l’aide de la vieille amie d’Ivy, Harley Quinn, qui essaie de changer sa vie.

Après l’émergence de manigances, ce film quelque peu controversé emmène le trio dans des situations délirantes. Alors qu’Ivy et Woodrue (Floronic Man) se rapprochent étonnamment de la défaite des héros, Harley finit par sauver la situation en donnant au Dark Knight et à Nightwing une solution simple pour vaincre le méchant.

Justice League vs Fatal Five

Lancé en 2019, Justice League vs Fatal Five il s’agit essentiellement d’une continuation des deux séries animées de Justice League. L’intrigue suit la Justice League essayant d’arrêter les Fatal Five qui voyagent dans le temps alors qu’ils tentent de tuer la nouvelle Green Lantern, Jessica Cruz. Dans le même temps, le chevalier noir est présenté à Starman, un voyageur temporel présumé servant dans l’asile d’Arkham et qui a un avertissement désastreux au sujet des Cinq fatals.

Le chevalier noir dans ce film n’est qu’un personnage de plus dans une histoire beaucoup plus grande, et son rôle principal est de guider Miss Martian, l’une des nouvelles recrues de l’équipe. Alors qu’ils combattent enfin les Cinq avec Wonder Woman, Cruz et Starman, Cruz sauve enfin la situation en battant les Cinq par lui-même.

Batman: l’aventure continue

Avec son ciel rouge, un jeune Tim Drake, Robin et un chevalier noir à l’aube du moyen âge, Paul Dini, Alan Burnett et Ty Templeton, Les aventures de Batman continuent semble avoir lieu vers la fin de Les nouvelles aventures de Batman et Mystery of Batwoman ou même autour de Batman et Harley Quinn, peut-être simultanément avec les aventures de la Dark Knight Justice League.

“Les fans familiers avec Batman dans The New Batman / Superman Adventures seront à jour”, a déclaré Paul Dini dans le matériel promotionnel de la première série numérique. “Alan et moi avons approché l’écriture avec l’idée que nous faisions la saison que vous auriez pu voir si nous n’avions pas mis de côté la série pour faire Batman Beyond.”

Alors que la série devrait apporter des icônes DC comme Deathstroke et Red Hood à l’univers animé DC pour la première fois, elle donnera également à cette incarnation de fans de Dark Knight une chance de plus de traverser le ciel de Gotham City.

