Ce sera l’épisode des Simpsons sur The Avengers

Cobie Smulders et Taran killam rejoignez le prochain épisode de Les Simpsons qui servira de parodie de Marvel’s Avengers



La star de l’univers cinématographique Marvel, Cobie Smulders, et le présentateur SNL, Taran killam, ont été choisis pour prêter leur voix en tant que protagonistes invités dans la dernière saison des Simpsons. Ils seront les super-héros du film Vindicator (parodie de The Avengers) avec Smulders jouant Hortensia et Killam comme Airshot.

Mais ils ne seront pas les seules stars invitées, comme les réalisateurs des Avengers: Endgame, Anthony et Joe Russo, ainsi que le directeur créatif de Marvel, Kevin Feige, sont prêts à prêter leur voix dans le prochain épisode de la comédie animée The Simpsons intitulé “Bart et le méchant.” Cette histoire amusante sera diffusée le 1er mars.

De quoi parle cet épisode?

Dans l’épisode Simpsons, Bart Vous pouvez prévisualiser la suite inédite de la franchise de films de super-héros extrêmement populaire Vindicator (une parodie des Avengers du MCU) parce qu’il était confondu avec un enfant atteint d’une maladie en phase terminale qui avait voulu regarder le film avant tout le monde. Pour cette raison, Bart profite de la situation pour faire chanter les responsables en filtrant SPOILERS du film pour obtenir ce qu’il veut.

Cependant, lorsque deux directeurs de cinéma (avec la voix des frères Russo) ont appris cela, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter les plans de chantage de Bart et empêcher les spoilers de quitter le public. Pendant ce temps, Kevin Feige prêtera sa voix au méchant supervillain extraterrestre du Vindicator avec 37 mentons appelés Chinnos. Ce qui est évidemment une parodie de Thanos de Josh Brolin. Vous pouvez voir l’image complète de Chinnos ci-dessous!

Envie de regarder cet épisode des Simpsons? Vous pouvez déjà voir l’influence de Disney en les laissant faire une parodie si claire de The Avengers.

Article précédentIndiana Jones n’aura pas de soulagement générationnel

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.