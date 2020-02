Ce sera She-Hulk (Hulka) dans les films Marvel

Partager

Les premiers détails de She-Hulk (Hulka) confirmer que le personnage aura la même origine dans les films Marvel que dans les bandes dessinées.

Une répartition des personnages de la prochaine série Disney + a été révélée She-Hulk (Hulka)et confirme que Jennifer Walters vous recevrez une transfusion sanguine de votre cousin Bruce Banner, comme dans les bandes dessinées. Après cela, il se transformera en un monstre vert géant et rejoindra également les Avengers dans les films Marvel.

Le studio de cinéma est actuellement à la recherche d’une actrice ethnique ouverte de 26 à 34 ans avec de fortes capacités comiques.

Mark Ruffalo Il a toujours été optimiste pour revenir Bruce Banner / Hulk, donc si les personnages apparaissent dans la série de She-Hulk (Hulka), Il sera probablement joué par cet acteur. Puisqu’il ne serait pas compris autrement. En outre, de nombreuses stars d’Hollywood ne craignent pas de passer des films aux séries en streaming, telles que Paul Bettany et Elizabeth Olsen dans WandaVision, Tom Hiddleston à Loki et Daniel Brühl, Anthony Mackie et Sebastian Stan et dans The Falcon and the Winter Soldier.

La série de She-Hulk (Hulka) commencera le tournage à la fin de l’année 2020, avec le scénariste de Jessica Gao devant l’équipe. Elle est célèbre pour avoir écrit les histoires de la série folle de Rick et Morty.

Qui serait l’actrice parfaite pour ce personnage?

Pour l’instant, il y a beaucoup d’actrices qui ont semblé interpréter She-Hulk (Hulka), les fans ont toujours demandé que ce soit Rosario Dawson qui a donné vie à Temple de Claire dans la série Daredevil.

Bien qu’ils voulaient également signer l’actrice pour les films Marvel Stéphanie Beatriz, bien connu pour jouer Rosa Diaz dans la fantastique série Brooklyn Nine-Nine.

S’ils ont l’intention de commencer le tournage à la fin de l’année, ils annonceront probablement très prochainement l’actrice qui gardera le rôle.

