Ce seront les costumes spectaculaires du film de Los Eternos

L’affiche de Nouvel an lunaire du film de Marvel’s Eternal révèle comment les costumes des protagonistes seront.

Le film de L’Éternel ce sera la livraison la plus différente de Univers cinématographique Marvel, mais ce sera aussi spectaculaire. Pour cela, ils comptent sur une grande distribution qui portera des costumes spectaculaires comme nous pouvons le voir dans la nouvelle affiche qui célèbre l’année lunaire, qui est célébrée le 25 janvier.

Cette œuvre d’art ne montre pas toute l’équipe, mais elle offre un aperçu des costumes de quatre personnages qui volent vers le ciel. Sur la base de l’art conceptuel illustré ci-dessus, il semble que les quatre personnages représentés soient Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek) et Phastos (Brian Tyree Henry).

La sortie de cette affiche du Nouvel An lunaire pourrait suggérer que Marvel est prête à commencer à promouvoir le film de L’Éternel. D’accord Veuve noire Cela viendra en premier, il est probable que le studio de cinéma veuille un peu plus de temps pour montrer certains personnages qui sont complètement nouveaux pour la plupart des téléspectateurs. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Guardians of the Galaxy, une équipe spatiale qui est maintenant l’une des plus chères d’UCM.

De quoi parlera cette histoire?

Il y a des milliers d’années, des êtres très puissants appelés Les célestes ils ont été expérimentés et créés L’Éternel et les déviants. Ces deux races étaient de grands ennemis et il y avait de nombreuses batailles entre elles. Parce qu’ils étaient si puissants, les habitants de la Terre les considéraient comme des dieux.

Mais le film de L’Éternel Cela nous montrera comment ils dorment actuellement. Bien que le retour des Deviants après les événements d’Avengers: Fin de partie devrait les faire se réveiller à nouveau.

J’espère que nous verrons bientôt une bande-annonce afin que nous puissions voir les protagonistes en action. Le film de l’Éternel sortira le 30 octobre 2020. Tu veux la voir?

