Ce week-end commence la salle de la bande dessinée de Valence

Le Valencia Hall of Comics rassemble ce week-end plus de 200 exposants du monde de la bande dessinée et de l’illustration, 120 auteurs nationaux et internationaux et des stars du cinéma et de la télévision comme l’Américain Jack Quaid, la star de La Casa de Papel Jaime Lorente ou Télévision Carlos Areces.

Tout est prêt pour le Valencia Comic Show. La convention de la bande dessinée par excellence dans la Communauté de Valence ouvre ses portes ce vendredi jusqu’à dimanche prochain à Feria Valencia avec des activités sans fin, des propositions de formation, des auteurs ou des stars de cinéma et de télévision qui ont dépassé les prévisions les plus optimistes.

En fait, la salle se réunira dans ses plus de 20 000 m2 de l’espace d’exposition prévu dans le Hall 7 à 211 exposants, dont 20 des éditeurs les plus puissants du monde de la bande dessinée ainsi que des institutions, organisations et sociétés multimédias liées au divertissement.

Une salle ouverte aux familles avec de multiples alternatives de loisirs et de divertissement, telles que des ateliers pour enfants, des expositions sur les meilleures bandes dessinées internationales, des signatures et des séances photo avec des stars de cinéma, des connexions en direct avec la NASA ou la possibilité de participer à des défilés avec le Troupes impériales de Star wars.

De Hollywood à Netflix

L’une des plus grandes revendications de cette édition de Salle comique de Valence C’est la présence de visages bien connus du petit et du grand écran. C’est habituel dans ce type de conventions et Valence ne lui est pas étranger. Ainsi, samedi et dimanche seront en plusieurs rencontres avec ses fans l’américain Jack quaid, fils de stars hollywoodiennes Dennis Quaid et Meg Ryan et connu pour son rôle de Hughie dans la série Les garçons ou émerveillez-vous Les jeux de la faim. Le Comic Hall a également signé une autre star de télévision brillante comme le Jaime Lorente, Denver dans la série La maison du papier et ce sera dimanche à Feria Valencia dans une session exclusive de signatures et de photos avec leurs fans. Ajoutons que les deux acteurs seront interviewés par Cinemascomics.com en direct sur scène au Salon de la bande dessinée à Valence.

En outre, du monde du celluloïd dans le Hall of Comic sera également l’acteur Bray Efe, protagoniste de la série «Paquita Salas’, La télévision Carlos Areces (Chicada Nuí ou Coconut Museum), ainsi que les réalisateurs David Galán, Alexis Barroso -de la série de Le Rubius dans Movistar Plus- ou Nacho Diaz.

Le meilleur de la scène comique nationale et internationale

Le bon fan de bandes dessinées ne manquera pas l’occasion d’être avec ses auteurs préférés. Jusqu’à un total de 120 auteurs des scènes nationales et internationales reconnues seront tout au long de ce week-end au Hall of Comics en séances de dédicaces ou dans les stands de leurs éditeurs.

Certains aussi éminents et internationalement reconnus que le scénariste de Jocker, l’Américain Brian Azzarello ou le dessinateur de Hulk, le Brésilien Joe Bennett. Avec eux, le Salon rassemble également un bon échantillon du meilleur de la scène comique francophone, avec des auteurs tels que Salome Joly, Charles Berberian, Frédéric Legrain, Eric Malaltie ou Jean-Louis Tripp.

Cependant, la grande attraction pour les vrais fans de bandes dessinées sera la possibilité de rencontrer d’authentiques légendes de la bande dessinée de la patrie, telles que Nazario, Paco Roca, Jordi Bernet, Kim, Je m’assois, Manel Gimeno, Mario Torrecillas ou le valencien Cristina Durán.

Marvel choisit l’affiche de la salle

Le Murcien sera également Enregistrer le spin, auteur de référence de Marvel et que cette année a été en charge de la préparation de l’impressionnante affiche officielle de la Comic Hall, un hommage au super-héros controversé Deadpool. Précisément, l’affiche officielle du Hall of Comic a été choisie par MarveJe serai la couverture d’une de ses prochaines bandes dessinées.

Expositions thématiques, conférences et ateliers

Un autre point pour lequel la visite de la Comic Hall vaudra la peine est le niveau des expositions thématiques qui seront développées autour du meilleur de la bande dessinée. Comme la rétrospective de Marika Vilale 80e anniversaire de Batman, un regard sur bande dessinée africaine ou des expositions aussi attrayantes que le regard tourné vers l’œuvre valencienne Manuel Gago (auteur de The Mask Warrior) ou de deux magazines historiques du panorama valencien Haute tension et Plaça del Mercat.

En outre, la salle a également programmé des expositions de profil plus transgressif que le spectacle vindicatif de la lutte féministe “Nosaltres També » ou un regard historique sur les visions LGTBI Au monde de la bande dessinée.

Toute cette offre pour adultes est complétée par plus d’une cinquantaine de conférences, conférences et ateliers qui se dérouleront dans la Comic Hall. Certaines des plus importantes telles que la présentation de la série de Rubius ‘Virtual Hero 2’ de Movistar Plus, un débat sur les archétypes des héros et des méchants avec la participation de Brian Azzarello, du sociologue Antonio Ariño ou du psychologue criminel Enrique Carbonell ou la présentation de la bande dessinée “Amal Gaza: Histoires de femmes courageuses dans la bande de Gaza’, Une bande dessinée réalisée par l’illustratrice Susanna Martín pour l’Agence des Nations Unies pour la population réfugiée de Palestine au Moyen-Orient (UNRWA).

Activités enfants: youtubers, cosplayers ou ateliers

Le Valencia Comic Show a également programmé une multitude d’activités destinées spécialement aux enfants. En fait, il y aura des «youtubeurs» comme Jape, Volumes et agrafes, M. Vice ou Loulogio, ainsi que l’univers entier du monde «Cosplay», avec la présence de cosplayeurs invités tels que Inie Cosplay, Cheychey, Jillstyler, Angelica Elfic, The Dunwich Crafter ou Captain Ghostly. De plus, le Salon organisera un concours pour la meilleure caractérisation de cosplay devant un jury international.

Quant à la programmation pour enfants, la salle proposera des activités telles que des ateliers de maquillage, des courses de droïdes et des expositions de Star wars ou un grand espace dédié aux jeux de société et de rôle, qui mettra en valeur l’espace IVAJ avec plus de 600 m2 avec des tournois géants ou des jeux de table.

billets

Les billets peuvent être achetés aux guichets du pavillon 7 lui-même ou via le site Web www.saloncomicvalencia.com. En outre, il a également permis un tarif spécial de stationnement plat de 4 euros / jour.

