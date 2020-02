Celebrity Big Brother 2018: tous les candidats et le gagnant

Voici un récapitulatif de tous les candidats qui ont participé à Célébrité Big Brother 2018 et qui a remporté la saison. Comme son titre l’indique, Celebrity Big Brother est un spin-off de l’émission de télé-réalité Big Brother. Alors que Celebrity Big Brother s’écarte de son émission mère à certains égards – notamment dans sa série condensée – c’est à peu près le même format avec des concurrents vivant ensemble dans une maison coupée du reste du monde et en compétition pour éviter l’élimination et gagner de l’argent prix de 250 000 $.

La toute première version de Celebrity Big Brother a été diffusée au Royaume-Uni en 2001. CBS avait des plans pour une version américaine de l’émission depuis le début des années 2000 avec diverses célébrités attachées au fil des ans, notamment Howard Stern, Paris Hilton et Roseanne Barr. Ce n’est qu’en 2018, cependant, que les États-Unis ont finalement obtenu leur propre version de Celebrity Big Brother qui a été diffusée en février de la même année et présentait l’animatrice principale Julie Chen en tant que présentatrice.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Big Brother 19: qui a remporté la saison?

Celebrity Big Brother 2018 offrait un casting qui comprenait des candidats célèbres de tous les coins de la gloire, de la politique et des sports à la musique et à la télévision. Voici un rappel de tous ceux qui ont participé à Celebrity Big Brother 2018 dans l’ordre de leur élimination de la maison jusqu’au vainqueur de la saison.

Chuck Liddell

Keshia Knight Pulliam

Shannon Elizabeth

Metta World Peace

Brandi Glanville

James Maslow

Omarosa Manigault

Ariadna Gutiérrez

Mark McGrath

Ross Mathews

Gagnant: Marissa Jaret Winokur

L’artiste martial mixte Chuck Liddell a été le premier à être éliminé de la maison Celebrity Big Brother, suivi de l’actrice Keshia Knight Pulliam de la renommée du Cosby Show. Dans le dernier épisode de la saison, la compétition a été réduite à seulement cinq invités de maison de célébrités – l’ancien aide présidentiel Omarosa Manigault, la gagnante de Miss Colombie Ariadna Gutiérrez, le leader de Sugar Ray Mark McGrath, l’animateur de télévision Ross Mathews et l’actrice de Broadway Marway, lauréate d’un Tony Award. Jaret Winokur. C’est Marissa qui a été nommée gagnante et a remporté le grand prix en espèces de 250 000 $, Ross, deuxième finaliste, recevant 50 000 $ et 25 000 $ supplémentaires après avoir été élue Houseguest préférée de l’Amérique.

L’année suivante, Celebrity Big Brother est revenu pour une deuxième saison avec des invités qui comprenaient l’ancien lutteur de la WWE, Natalie Eva Marie, la mère de Lindsay Lohan et l’ancienne momager Dina Lohan et la chanteuse Tamar Braxton. Cependant, les fans de télé-réalité qui attendent avec impatience une troisième saison de Celebrity Big Brother seront déçus car CBS a confirmé qu’il n’y a pas de plans officiels pour diffuser l’émission dérivée en 2020. Cependant, elle n’a pas été officiellement annulée, donc il y a une chance Célébrité Big Brother pourrait revenir à une date ultérieure.

Suivant: Big Brother: la saison 10 était la meilleure saison

Oscars 2020: qui se produit aux Oscars