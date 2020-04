Certaines séries DC ont une date de retour malgré le coronavirus

Partager

En raison de la pandémie mondiale que traversent les pays, de nombreuses séries ont décidé de s’arrêter. Cependant, il semble que certaines séries DC sur The CW reviendront sur le petit écran pendant cette quarantaine.

Au cours de ces semaines, des nouvelles continuent d’arriver sur les productions de films et de séries paralysées par le coronavirus. De même, certains films ont également dû trouver de nouvelles dates de sortie ou de nombreuses séries ont décidé de suspendre la sortie de leurs nouveaux épisodes. Cependant, certains projets DC peuvent être l’exception. Apparemment, des séries comme Riverdale, le flash ou Supergil ils reviennent au petit écran pour rendre cette quarantaine quelque chose de plus supportable.

Les nouveaux chapitres de Le flash y Legends of Tomorrow ils ont décidé de s’en remettre à plus tard et de diffuser à la place des chapitres répétés. Cependant, maintenant les dirigeants des principaux réseaux de télévision aux États-Unis ont changé d’avis et veulent que la série revienne où ils sont restés, annonçant déjà les dates de retour de chacun. Si oui, nous verrons nos personnages DC préférés avec leur série habituelle.

De cette façon, l’Arrowverse est plus que prêt à revenir à la télévision. Les les nouveaux chapitres de The Flash et Legends of Tomorrow arriveront le mardi 21 avril. Pendant, Batwoman y Supergirl Ils reprendront leurs saisons respectives le dimanche 26 avril.

Séries n’ayant pas subi de modifications (pour l’instant)

Le CW Il a préparé des premières qui n’ont pour l’instant pas été affectées. Si oui, en plus de voir le retour de certaines séries DC, le public pourra également profiter de la dernière saison de Los 100 le mercredi 20 mai et Mardi 19 mai, la série DC Stargirl arrivera.

D’autres séries telles que Charmed, Dynasty et Roswell, au Nouveau-Mexique, ont été la seule série à continuer de diffuser les épisodes originaux comme prévu, malgré les circonstances.

