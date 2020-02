Certains mythes se nourrissent de sang. Bande-annonce espagnole de «Antlers: Dark Creature»

La division espagnole des désormais connus sous le nom de 20th Century Studios a lancé la bande-annonce de notre pays que nous connaîtrons comme ‘Antlers: Dark Creature», le nouveau film du toujours intéressant Scott Cooper, responsable de titres tels que« Heart of the Rebel »,« The Law of the Strongest »,« Black Mass (Strictly Criminal) »et« Hostiles ».

Une production de Guillermo del Toro, David S.Goyer et J. Miles Dale qui tourne autour d’un enseignant d’une petite ville d’Oregn et de son frère, le shérif local, découvre qu’un jeune étudiant cache un secret dangereux aux conséquences terrifiantes.

Keri Russell et Jesse Plemons, dans leur troisième collaboration consécutive avec Cooper, dirigent le casting de ce thriller “de terreur rurale” qui fait également partie de Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan ou du jeune Jeremy T. Thomas.

Pendant ce temps, Nick Antosca, C. Henry Chaisson et le Scott Cooper susmentionné signent le scénario de cette production inspirée de «The Quiet Boy», une histoire courte écrite par Antosca lui-même, rappelez-vous, également créateur de «The Act».

Sa première espagnole se déroulera juste après la semaine sainte, le 17 avril prochain, comme aux États-Unis.

