C’est ainsi que Batman a réagi à Superman pour révéler son identité au monde

Batman a une réaction surprenante à la révélation du grand secret de Superman: Sa véritable identité.

Dans la bande dessinée Superman: Heroes numéro 1 on verra les conséquences de la connaissance de l’identité du grand héros. Il est donc intéressant de savoir comment il a réagi Batman, l’un des amis les plus proches de l’homme d’acier, et en même temps un homme très jaloux de ses secrets.

Superman convoquer un groupe de héros pour une réunion impromptue sur cette décision. Révéler votre identité pourrait avoir des conséquences pour tous les héros et leurs proches. Les méchants pourraient essayer d’utiliser les alliés du Homme d’acier contre lui, et tout le monde n’est pas venu de Krypton et ils sont fondamentalement invincibles. Donc, pour toutes ces raisons, il était clair que Batman J’aurais quelque chose à dire à ce sujet.

Lorsque la réunion a finalement lieu, Batman C’est assez réservé. Aquaman Souligne rapidement les pièges de “démasquage”, car il a perdu son fils à la suite de Couverture noire Il cherchera à se venger. Qui peut dire ça à Superman la même chose ne pouvait pas arriver. De retour au manoir de Wayne, Bruce dit ce qu’il ressent vraiment. En substance, Batman est très jaloux que Clark Kent puisse fonctionner comme un homme sans secrets.

Bruce Wayne est honnête avec Diana Prince.

Wonder woman verra Batman et trouve le héros visitant les tombes de ses parents. Il est très réfléchi car il se remet encore de Événements City of Bane de DC Comics. Dans ce cas, il a perdu Alfred contre le criminel violent et a dû augmenter le nombre croissant de personnes qu’il ne pouvait tout simplement pas sauver. L’ensemble de la famille Bat n’a pas surmonté cette perte et ils essaient d’avancer.

Batman ressent toujours le poids des décisions prises par des héros avec beaucoup plus de pouvoirs que lui. Mais, la conversation avec Diana admet qu’une grande partie de cela est basée sur sa propre jalousie qu’elle ne peut pas profiter de la vie ouverte et honnête que vit son amie. Cette identité secrète de Bruce Wayne sera toujours là et a été depuis ses débuts d’être Batman. Cependant, Superman et le Dark Knight seront toujours amis. S’il y a un problème à partir de ce moment, Bruce Wayne sera là pour aider son ami autant qu’il le pourra.

