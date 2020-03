C’est ainsi que le grand méchant de Marvel exige votre fidélité

Partager

Le nouveau grand événement a placé un méchant Marvel au-dessus des autres et veut que vous lui soyez fidèle, sinon il vous séduira.

Passons d’abord en revue l’arrière-plan. Le jeune vengeur Hulking (Theodore «Teddy» Altman) est devenu un méchant de Marvel quand il a pris le commandement de la plus grande armée de l’Univers. Il est un hybride de Kree et Skrull, deux races qui se détestaient depuis des milliers d’années qui se sont maintenant unies sous le même drapeau et se dirigent vers la Terre.

Illustré par John Tyler Christopher dans le style d’une affiche de recrutement militaire, l’image promotionnelle montre Hulkling comme s’il était un empereur, un Messie ou un Dieu de Kree et les Skrulls. Comme il est représenté enveloppé dans une tenue violette avec une épée dorée dans sa main droite. “Sauvez l’empereur”, dit l’affiche. “Sauvez l’Empire. Victoire par l’unité ».

L’empereur empereur Dorrek VIII arrive.

Le nouvel événement mettant en vedette ce méchant Marvel s’appelle Empyre et ses rivaux sur Terre sont The Avengers et les Fantastic Four. Cependant, avant le lancement de la série de bandes dessinées en avril, Marvel publiera Road to Empyre: La guerre Kree / Skrull, une occasion unique d’explorer l’origine du conflit perpétuel entre les Kree et les Skrulls.

Synopsis officiel d’Empyre:

«Le retour du Messie céleste dans la zone de la Lune bleue ouvre un nouveau chapitre dans la guerre Kree / Skrull: cette fois-ci, c’est une alliance Kree / Skrull visant directement la Terre, et seuls les Avengers, les Fantastic Four et plus des héros de la Terre se dressent sur son chemin. Seront-ils capables de faire face à ce méchant Marvel? Ou sera-ce une menace trop grande? »

Écrit par grand Al ewing y Dan slott et illustré par l’artiste Valerio Schiti, avec une couverture de Jim Cheung, la bande dessinée Empyre numéro 1 Il sera mis en vente le 15 avril.

