C’est ainsi que le Joker a conquis l’univers DC Comics

Lorsque le Joker avait les pouvoirs d’une grande entité cosmique, il a pu conquérir l’Univers DC Comics, quelque chose qui ne pouvait clairement pas bien se passer.

Joker Il a toujours été un méchant très particulier. Il n’a pas de super pouvoirs. Ses capacités physiques ne sont pas ce qui le rend spécial ou dangereux. Cependant, il est l’un des méchants les plus redoutés qui existent. Puisqu’il utilise sa méchanceté et sa ruse pour devenir une menace pour Batman ou même Superman. Il ne vous reste plus qu’à imaginer ce que l’Univers DC Comics vous ferait s’il avait le pouvoir d’un dieu.

Dans l’histoire de Empereur Joker, ce méchant acquiert la capacité de manipuler la réalité elle-même. Développe le pouvoir de tuer Batman encore et encore. En plus de convertir en Le flash en un héros lent et obèse, en plus de nombreux autres méfaits. La question est … Comment avez-vous procédé?

La chance y était pour beaucoup.

Monsieur Mxyzptlk est l’un des méchants récurrents de Superman. C’est une entité de cinquième dimension qui vient de temps en temps sur Terre non pas pour nuire vraiment, mais pour faire des blagues. Avec ses capacités extradimensionnelles, il est capable de réécrire les lois de la réalité dans l’univers DC Comics. Sa seule faiblesse est que s’il est trompé en disant son nom à l’envers, il retourne à sa propre dimension pendant un certain temps.

Lassé de faire une farce à Superman, Monsieur Mxyzptlk a décidé de voir ce qui se passerait s’il donnait à un méchant de DC Comics une fraction de ses compétences. Il a choisi de donner au Joker 1% de son pouvoir, juste pour voir quelles blagues le Clown Prince of Crime pouvait faire. Cependant, ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est que le Joker pourrait tromper Monsieur Mxyzptlk en lui révélant son vrai nom, ce qui lui ferait voler non pas 1% mais 99,9% de sa puissance.

En 69 secondes, Joker a réinventé l’univers DC Comics avec ses nouveaux pouvoirs de cinquième dimension, faisant de Mister Mxyzptlk son prisonnier et le monde une vraie blague. Cependant, le plus fou de tout était ce qu’il a fait à Batman. Chaque jour, elle le tuait d’une manière nouvelle et horrible, puis le ramenait à la vie, pour faire la même chose le lendemain.

Seuls trois ont pu résister à son pouvoir.

Superman, le Fantôme et Mxyzptlk lui-même sont restés parmi les quelques personnes qui étaient conscientes que le monde avait changé. Ils ont donc commencé à affronter Joker du mieux qu’ils pouvaient dans les circonstances.

Avant que Joker ne puisse effacer la réalité, Superman a souligné une chose simple: il ne pouvait pas tuer Batman. Le méchant tente de réfuter cela en tuant Batman, mais à chaque fois, il ramène instinctivement Batman. Puisqu’il ne pouvait pas supporter de détruire Batman pendant longtemps, ce qui signifiait que s’il détruisait le monde, il détruirait Batman pour toujours.

Ce dilemme existentiel a laissé Joker sans aucun contrôle sur ses pouvoirs. Le fantôme et monsieur Mxyzptlk ont ​​retrouvé le pouvoir du Joker, ramenant le monde aux secondes avant que tout ne change. Le Joker est resté dans un état catatonique après tout ce qui a été dit et fait, mais aussi Batman. Étant mort maintes et maintes fois, Batman avait été définitivement traumatisé par l’événement. Superman a proposé de prendre les souvenirs avec lui, étant traumatisé et souffrant afin que Batman puisse vivre.

