C’est ainsi que les Avengers changent leurs pouvoirs et personnalités

Doc Surf? Sturm Meister? Scarlet Strange? Capitaine Cosmos? Les Vengeurs Ils ont des rôles différents dans une nouvelle réalité complètement sauvage.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Avengers / Defenders: Tarot numéro 3. Il n’est pas rare que les Vengeurs changer temporairement les rôles ou les pouvoirs de vos coéquipiers. Il Captain America brandissant Mjolnir ce fut un moment incroyablement excitant Avengers: Fin de partie. Mais … Que se passerait-il si vous les changiez tous en même temps? Le résultat est spectaculaire.

Avengers / Défenseurs: Tarot Alan Davis et Paul Renaud est une aventure qui double la réalité, où le méchant Diable obtenir les cartes ichor et tarot pour contrôler les Vengeurs. Cependant, une fois que votre plan commence à échouer, passez par un portail mystérieux. Docteur étrange il le suit pendant qu’il ferme et finit par voyager dans le temps (retrouver Galactus avant son arrivée sur Terre) et se retrouve dans une réalité complètement différente après que les cartes de tarot du Diable soient coupées en deux.

Docteur étrange Cela se termine dans une réalité où les héros les plus importants de Marvel ont des pouvoirs, des apparences et des noms de code complètement nouveaux.

Maintenant Docteur étrange Il devient un hippie important qui se trouve sur la planche Silver Surfer, qui voyage à travers les plans astraux. Il Captain America maintenant c’est le commandant Gamma, qui est un Hulk avec le bouclier Vibranium. Surfeur d’argent C’est maintenant le capitaine Cosmos, qui semble être un remix de Guardian, car il porte un ensemble bleu et stellaire en tant que gardien de l’univers. Pendant, Sorcière écarlate est la nouvelle Sorcière Suprême appelée Scarlet Strange, Hulk maintenant c’est Hulkhoid, un Hulk Android, La vision c’est Reaper, le spectre de la mort, Namor maintenant il est le sorcier d’Atlantis, Imperius Rex et Valkyrie Maintenant, c’est Eiserne.

Diable Il est confondu avec le nouvel univers Marvel qui l’entoure. Il dit que les Avengers mélangés à The Defenders ne sont pas une bonne idée: “Aucun de vous n’est comme il se doit … et je ne devrais pas être ici.”

Cette nouvelle réalité est attaquée par un groupe appelé Les incroyables. De plus, un monstre géant semblable à un démon raconte au groupe de les Avengers et les défenseurs que «L’ordre cosmique a déjà commencé à s’effondrer. Le tissu de la réalité ne peut pas survivre si vous êtes autorisé à exister. » Juste avant de menacer de les éliminer. Comme les héros, la réalité se mélange lentement.

Maintenant, les Avengers et les Defenders doivent se battre contre la montre pour que tout redevienne normal.

