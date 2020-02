C’est ainsi que Lex Luthor a réagi à Superman pour révéler son identité au monde

Comment réagit le plus grand méchant de Superman lorsque sa véritable identité est connue? La vengeance de Lex Luthor Cela n’attendra pas.

Attention SPOILERS of Superman: Heroes numéro 1par Brian Michael Bendis, Greg Rucka, Matt Fraction, Kevin Maguire, Mike Norton, Mike Perkins, Scott Godlewski, Steve Lieber, Andy Troy, Gabe Eltaeb, Nathan Fairbairn, Paul Monturas, Clayton Cowles, Troy Peteri et Simon Bowland. De toutes les personnes dangereuses dans le Univers DC Comics qui découvre que Superman et Clark Kent ils sont les mêmes, aucun n’est aussi dangereux et méchant que Lex Luthor.

Le plus grand ennemi de Superman à la fois dans sa carrière de super-héros et en tant que journaliste de recherche pour le Daily Planet, il est sans aucun doute la ruse de Lex Luthor Depuis ses vastes ressources en tant que l’une des principales personnalités publiques et magnats des affaires de Metropolis ont fait de lui un ennemi personnel pour Clark et sa femme Lois. Et maintenant, le dernier complot de Luthor pointe directement vers la vie professionnelle de Clark et Lois.

Une grande partie de la vilaine carrière de Lex Luthor a été dépensé à essayer de révéler la véritable identité de Superman, bien qu’il n’ait toujours pas su qui était l’homme derrière le Homme d’acier. Quand il voit le grand héros annoncer sa double identité au monde à partir d’une télévision, il est très humilié, alors il commence à planifier sa vengeance.

La première chose qu’il fait, nous pouvons le voir sur les pages Action Comics, puisque Lex Luthor menant une alliance impromptue entre le Legion of Doom, Léviathan et Réseau cloud lutter contre Superman et la Justice League dans les rues de Metropolis.

Il utilise également une méthode de vengeance plus subtile qui pourrait ruiner la vie de Clark et Lois de façon permanente.

Dès le début de la carrière de l’écrivain Brian Michael Bendis Dans Action Comics, Metropolis a été en proie à une sombre organisation criminelle, connue sous le nom de mafia invisible. Enfin, il a été révélé que le chef de la nouvelle société criminelle était Marisol Leone, l’actuel propriétaire du Daily Planet. En utilisant Robinson Goode (nuage rouge)Comme son exécuteur testamentaire, Leone a resserré son contrôle sur la ville pendant des mois, mais Red Cloud aide également Lex Luthor sur le champ de bataille.

Lex Luthor Il avait confié à Lois une boîte contenant des informations confidentielles qu’elle devait signaler. En attendant les conséquences de la grande révélation de Superman, Lois et Clark Kent accèdent prudemment aux informations de la sécurité de la forteresse de Soledad. À l’intérieur, ils découvrent que Luthor a rassemblé des preuves irréfutables qui montrent que Leona est le chef de la mafia invisible.

Cependant, Lois et Clark réalisent que l’exposer entraînerait probablement une fermeture du Daily Planet.

Les deux journalistes ont toujours été très complets et ont consacré leur vie à informer la vérité, quel qu’en soit le coût pour eux-mêmes et pour les autres. Cela les a mis tous les deux directement en danger à maintes reprises, car ils revendiquent la vérité au pouvoir, souvent face à des magnats comme Lex Luthor

Maintenant Lex Luthor attaque Superman avec une légion de méchants et Clark Kent dans son environnement personnel et professionnel. Depuis humilié par la publication de Superman avant qu’il ne puisse découvrir son identité, le méchant intelligent a avancé pour attaquer tous les aspects de la vie de l’homme d’acier. Rendant l’engagement de Lois et Clark envers la vérité, la justice et le style américain contre eux avec Metropolis en jeu, Luthor a fourni le défi moral ultime aux deux journalistes les plus prolifiques du Daily Planet.

Partager

Article précédent

Marvel révèle qui est le seul à pouvoir vaincre le Dieu des Symbiotes

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.