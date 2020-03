C’est ainsi que Marvel Studios lutte contre le Coronavirus

La pandémie mondiale causée par le Coronavirus a stoppé Marvel Studios, même s’ils n’abandonnent pas et continuent de travailler sur leurs futurs projets



Hier, nous avons connu de mauvaises nouvelles pour le monde de la bande dessinée, car l’un des plus grands distributeurs a fermé ses portes. Quelque chose qui arrive à de nombreuses industries et Hollywood n’est pas étranger à cela. Donc presque toutes les séries et films sont arrêtés. Mais Studios Marvel aller de l’avant et ainsi faire face à la pandémie mondiale qui a causé la Coronavirus (COVID-19).

Le meilleur de Marvel Studios Cinematic Universe c’est que ses films doivent être sortis dans un ordre correct, donc le retard de Black Widow et la pause dans le tournage du film Shang-Chi et la légende des dix anneaux et la série Le faucon et le soldat d’hiver, est très inquiétant.

Selon un nouveau rapport, des projets tels que Young Avengers sont toujours en cours d’élaboration, tandis que des vidéoconférences “constantes” se dérouleraient sur un certain nombre de questions, y compris les plans pour la première de Black Widow. Il semble également que Disney souhaite garder Studios Marvel en fonctionnement, car il dépend de son contenu ainsi que Lucasfilm y Pixar. Ils ne sont donc pas complètement fermés et continuent de travailler pour que, lorsque tout se passe, ils soient prêts à continuer à proposer un contenu de qualité.

Black Widow fera-t-elle ses débuts à Disney +?

Le film Black Widow qui raconte les aventures en solo de Natasha Romanoff est déjà terminé et prêt à sortir en salles quand ils trouveront la bonne date. Mais si la pandémie de coronavirus dure jusqu’à l’été, il semble que Marvel Studios envisage sérieusement de la publier directement sur la plateforme de streaming Disney +. Ce serait une véritable bombe pour le service payant, mais ils perdraient beaucoup d’argent au box-office.

Studios Marvel il n’a pas complètement fermé et ils luttent contre Coronavirus chacun de sa maison, afin que cet univers cinématographique qu’ils ont créé par un virus ne soit pas détruit.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.