C’est ce qui s’est passé lorsque Thanos a gagné et détruit l’univers Marvel

Lorsque Thanos a réussi à mener à bien son plan et a pu détruire tout l’univers Marvel, ce n’était pas vraiment ce à quoi il s’attendait.

Les plans directeurs de Thanos apparemment, ils impliquent toujours la mort et la destruction. Il essaie toujours de gagner un contrôle absolu, soit pour impressionner la mort ou chercher le pouvoir suprême. On peut vérifier ce qui se passe quand tout va bien et détruit le Univers Marvel.

Le plan le plus célèbre de Thanos était de rassembler les Infinity Gems pour éliminer la moitié de toute la vie dans l’univers pour impressionner la mort dans la saga de l’infini. Votre recherche a été adaptée dans les films de UCM (Univers cinématographique Marvel) Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Bien que cette fois, sa principale motivation pour éliminer la moitié de la vie était de trouver l’équilibre au lieu d’impressionner sa bien-aimée. Dans la bande dessinée Marvel: la fin, le désir de ce méchant pour le pouvoir a détruit la Univers Marvel et lui a laissé d’autre choix que de faire le dernier sacrifice pour restaurer la vie elle-même.

Éliminer tout n’était pas non plus la bonne chose.

Dans la série limitée de six numéros Marvel: la fin (2003) de Jim Starlin, Al Milgrom, Christie Scheele, Heroic Age et Dave Sharpe, Thanos il absorbe une énergie toute puissante appelée Cœur de l’Univers qui lui donne le contrôle du pouvoir suprême. Apprenez que l’univers sera bientôt détruit, mais sans vous en rendre compte, il accélère le processus au lieu de l’arrêter. À mesure que son pouvoir augmente, il est attaqué dans l’espace par les êtres les plus puissants de la galaxie. La puissance du “titan fou” est pleinement visible, car elle détruit facilement un Heavenly. Dans une attaque de colère, il absorbe tout dans le multivers, y compris le Living Court, l’Eternity et l’Infinite. Il ne reste rien pendant qu’il est assis dans le noir jusqu’à ce qu’il réalise ce que ses actions ont fait.

Adam Warlock doit intervenir.

Thanos détruit tous les Univers MarveIl comprend cependant qu’il n’était pas censé tout effacer et que ses impulsions ont pris le dessus. Adam Warlock (qui n’était pas dans l’univers à ce moment-là) apparaît et lui dit qu’il doit corriger ses actions. Thanos, en colère, lui dit qu’il sait quoi faire. La mort apparaît avant son sacrifice et dit “merci, ma chère” et l’embrasse. Le méchant utilise son pouvoir suprême pour se sacrifier et restaurer la Univers Marvel.

Quand il disparaît, tout revient et Warlock déclare que personne ne se souvient que Thanos a donné sa propre vie pour le bien commun.

Curieusement au cinéma, lorsque le grand méchant a réalisé que les Avengers l’avaient tué après avoir détruit la moitié de sa vie. Univers MarveJ’ai décidé d’utiliser les Infinity Gems pour tout détruire et repartir de zéro. Bien que ce plan ne sera jamais mis en œuvre car c’est Iron Man qui s’est sacrifié pour les autres, à la fin de l’ensemble.

