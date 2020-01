C’est David Yesterday qui a dit non au nouveau film de Suicide Squad

Quand le nouveau film de Suicide Squad, il était frappant que cette fois je réalise James gunn. Finalement, David hier Il a révélé que c’était lui qui avait pris la décision de s’éloigner du projet.

Au cours des multiples tentatives qu’il a faites DC Comics et Warner bros d’avoir un film à succès, Suicide Squad Ce fut l’un des bons résultats. Le film a réuni près de 750 millions de personnes dans le monde, mais il n’a pas non plus été bien accueilli par les critiques. Avec l’apparition d’un nouveau film, beaucoup se sont demandé si David hier Je la dirigerais encore … la réponse était non.

On a beaucoup parlé d’une suite à Suicide Squad, mais avec l’arrivée de James gunn en tant que réalisateur, il était entendu qu’il s’agissait d’un redémarrage. Beaucoup se sont demandé pourquoi David hier (réalisateur du premier film) avait été retiré du projet, mais grâce à la dernière interview du réalisateur pour l’Association of Television Critics, nous pouvons connaître la vérité.

«J’aime la création de ce monde et j’aime la puissance d’Internet et de ses adeptes. Mais c’est dangereux. C’est comme jongler avec des tronçonneuses, mais cela m’attire et c’est définitivement un terrain où je jouerai à nouveau », a-t-il déclaré. David hier sur les films de super-héros. Avant, on lui avait demandé d’embaucher James Gunn dans la suite de sa saga: «J’ai eu l’occasion de le faire moi-même. Mais j’ai décidé d’aller dans un autre sens. »

Une nouvelle équipe

Il parait, Warner Je n’étais pas mécontent du travail que j’avais fait David hier mais finalement le réalisateur a décidé de dire non au nouveau projet.

C’est comme ça James gunn, le directeur de Gardiens de la Galaxie. Il est à noter qu’il était également en charge de l’écriture du nouveau scénario de Suicide Squad, le film qui servira de redémarrage à la saga mais en conservant certains acteurs du film original (Joel Kinnaman, Margot Robbie, Jai Courtney ou Viola Davis).

Ce film sortira en salles le 6 août 2021.

