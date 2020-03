C’est la transformation la plus désagréable et la plus gore de Hulk

Le Hulk vient de subir l’une de ses transformations les plus désagréables à ce jour et implique le cadavre de Bruce Banner.

Attention Immortal Hulk SPOILERS # 33. En ce qui concerne les meurtres sanglants et les transformations abominables, le Hulk n’a pas beaucoup vécu. Il a été mal formé, exploité, coupé en petits morceaux et brûlé vif régulièrement, mais il est surprenant de le voir devenir si horrible. Depuis, dans la nouvelle bande dessinée de Marvel Il est devenu incontrôlable.

Dans l’arc le plus récent de Immortal Hulk, le vilain Xemnu Il incite le public à penser qu’il est un adorable personnage de dessin animé du samedi matin. Tout en implantant l’idée que le grand héros vert de Marvel est le monstre impitoyable.

Sous le charme de Xemnu, elle a une crise d’identité.

Dans Immortal Hulk # 33 d’Al Ewing et Joe Bennett, Bruce Banner se bat sous la manipulation de Xemnu. Il imagine ce qui se passerait s’il le laissait vraiment aller et ce n’est pas joli. Il imagine une fausse réalité où il a muté avec plusieurs têtes et bras et tue à la fois ses amis et les Avengers. Puis Hulk entre dans son propre esprit avec sa version la plus folle le guidant.

Le Hulk trouve une version pour enfants de Bruce assis sur une petite montagne pleine de jouets. Le jeune Bruce glousse aux côtés d’une émission de télévision, qui s’avère être la façon dont Xemnu manipule sa psyché. L’enfant ne peut pas être touché ou déplacé. Le géant vert explique que c’est l’enfance que Banner a toujours voulu et détruit tout autour de lui. Il va à la télévision pour aller chercher la “chose blanche”. Lorsque Bruce sort, le casque géant émerge du cadavre de Banner, le déchirant. C’est une horreur corporelle.

Hulk est de retour et il n’attend pas de sortir Xemnu. Quant à Banner, bien que son corps physique ait pu être brisé dans l’horrible transformation, compte tenu de la capacité de se régénérer, il y a des raisons de croire que nous le reverrons bientôt. Mais pour l’instant, Hulk se concentre sur le service de son propre genre de justice, car tout le problème se termine lorsqu’il déchire Xemnu en deux. Cependant, les problèmes ne s’arrêtent pas là.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.