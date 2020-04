C’est le combat de Spider-Man contre Superboy

Qui a gagné dans le combat spectaculaire entre Spider-Man contre Superboy? Le résultat est assez surprenant.

Dans l’épreuve croisée DC vs Marvel comics, Spider-Man et Superboy se sont retrouvés face à face au combat. Le vainqueur de ce match a été décidé par les votes des fans.

Spider-man Il a l’habitude de vaincre des adversaires plus puissants, mais lorsqu’il s’est retrouvé face à face avec SuperboyIl semblait que Peter Parker était en difficulté. Les deux héros se sont battus et un vainqueur décisif a été nommé, et ce n’est peut-être pas qui vous pensiez que c’était.

Lors du crossover DC vs Marvel (1996), la confrontation entre Spider-Man et Superboy semblait être l’un des combats les plus injustes. Depuis que le Kryptonien a apparemment déjoué Peter Parker, mais étonnamment, Spider-Man s’est assez bien défendu contre Kon-EL.

Le combat commence avec Spider-Man aveuglant Superboy avec son araignée lue directement dans ses yeux. Lorsque Kon-EL retrouve enfin son adversaire, Peter Parker l’interroge sur son histoire.

“Êtes-vous le frère cadet de Superman? Cousin deuxième? Quoi?”. Demande Spider-Man. “Je suis un clone. Essayez de comprendre le concept “, répond Superboy, ignorant l’histoire profonde du héros Marvel avec des clones.

Étonnamment, Spider-Man contrecarre les coups de poing de Superboys et lorsque le clone de Superman se dirige vers lui, il se retrouve pris dans un filet et est déchargé par un générateur électrique idéalement situé. Peter Parker remporte la victoire lorsque Superboy tombe au sol.

La popularité lui a donné la victoire.

La grâce de ce croisement entre DC Comics et Marvel est que les fans ont décidé qui était le gagnant, ce qui signifie que bien que Superboy soit extrêmement puissant et n’aurait aucun problème à se débarrasser de Spider-Man, dans cette histoire, il n’avait rien à voir contre lui. Le personnage le plus populaire de Marvel.

Les capacités de Kon-El incluent la force surhumaine, la durabilité, la vitesse et l’agilité. Il a également une vision thermique, gèle la respiration, peut voler et est pratiquement invulnérable. Même avec le filet de Spider-Man, Superboy aurait dû pouvoir s’en libérer relativement facilement avec sa force, ou du moins avec sa vision de la chaleur.

Selon vous, qui gagnerait s’il n’était pas décidé par la popularité? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.