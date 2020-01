C’est officiel: le X-23 des X-Men est TOUJOURS Wolverine | .

Avertissement: SPOILERS for X-Men # 5

C’est officiel: le X-23 est toujours Carcajou. Créée par Craig Kyle et Christopher Yost pour une animation X-Men, Laura Kinney a été présentée dans NYX # 3 en tant que clone féminin de Wolverine qui avait été élevée comme une arme vivante. Au fil des ans, elle est devenue un personnage complexe et nuancé à part entière, apprenant ce que signifie être humain. Elle a pris le nom de “Wolverine” en l’honneur de Logan après sa mort.

Bien sûr, la mort est une porte tournante dans les bandes dessinées, et ce n’était qu’une question de temps avant que Logan ne revienne d’entre les morts. Cela a laissé Marvel face à une question difficile; que faire de Laura Kinney? Malheureusement, ils ont décidé de régresser complètement son personnage et ont recommencé à commercialiser Laura sous le nom de “X-23”. Ce fut un recul choquant pour Laura, étant donné que “X-23” n’est pas un nom de code; c’est essentiellement le “nom d’esclave” de Laura, que ses créateurs lui ont donné dans le cadre d’une tentative de la déshumaniser. En fait, Laura embrassant l’identité Wolverine était un rejet symbolique de son passé, embrassant le fait qu’elle fait maintenant partie d’une famille.

Les X-Men # 5 de cette semaine confirment que, dans l’univers, Laura se considère toujours comme une Wolverine. Laura est l’un des trois mutants choisis pour une mission dans le coffre-fort, un domaine où le temps s’écoule à un rythme accéléré par rapport au monde réel. Elle a été choisie à la main pour ce rôle en raison de ses capacités, ce qui devrait lui permettre de survivre au cisaillement du temps, et revêt un nouvel uniforme – avec un masque très distinctif. De plus, lorsque Cyclope fait l’erreur de désigner Laura comme X-23, elle l’interrompt. “En fait, je suis Wolverine”, observe-t-elle. Logan semble plus qu’un peu amusé. “Tu leur dis, gamin,” acquiesce-t-il. Franchement, les deux Wolverines ont l’impression de parler directement aux lecteurs – et, peut-être, aux éditeurs également.

Jonathan Hickman a reçu de vives critiques pour son travail de personnage, mais c’est en fait une scène assez impressionnante. Il est important de se rappeler que les trois X-Men impliqués – Cyclops et Wolverines – ont beaucoup d’histoire derrière eux. Il y a des années, lorsque Cyclope avait dirigé les X-Men sur l’île mutante d’Utopia, il avait considéré Laura comme rien de plus qu’une arme plutôt qu’une personne à part entière. En effet, cela avait provoqué Cyclops et Logan à une seule occasion, annonçant leur scission éventuelle dans le schisme. Cette histoire ajoute un contexte supplémentaire à cette scène, car elle peut être interprétée comme un cyclope revenant inconsciemment au type, s’adressant à Laura avec son “nom d’esclave” et étant ouvertement corrigé. Remarquez le petit sourire narquois sur le visage de Logan.

En vérité, il n’y a aucune raison qu’il ne puisse y avoir plus d’un Wolverine. Après tout, il y a plusieurs Spider-Men à la fois, et personne ne pense vraiment qu’il est difficile de faire la différence entre Peter Parker et Miles Morales. Dans ce cas, il est absolument clair que Logan est plus qu’heureux de partager son nom de code avec Laura. Donc, nous avons à nouveau deux Wolverines!

