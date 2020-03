C’est officiel: THOR va perdre son marteau, Mjolnir

Les choses semblaient aller très bien pour Thor lorsque sa dernière bande dessinée a commencé, reconstruisant la maison de son peuple en tant que nouveau roi d’Asgard. Mais alors que son célèbre marteau Mjolnir devenait plus lourd dans sa main, Thor craignait que ses jours ne soient comptés. Et maintenant, Marvel a confirmé cette terrible pensée, faisant allusion aux autres super-héros de Marvel qui pourraient réclamer le marteau … une fois que le roi Thor sera jugé indigne.

Ces noyaux de doute ont été réintroduits dans Thor # 1, avant même que Galactus ne fasse de Thor son nouveau Herald. Techniquement, Thor rebondit toujours depuis la dernière fois où il n’a pas pu soulever Mjolnir – le marteau appelant à la place Jane Foster, le Mighty Thor. Mais après avoir fait ses preuves à travers l’événement épique de la Guerre des Royaumes, un nouveau Mjolnir a été créé pour que Thor puisse le revendiquer une fois de plus. C’est ce marteau qui l’a aidé à mettre fin au conflit et à ramener les Royaumes en paix. Mais il semble que son rôle de «Dieu des indignes» soit sur le point de devenir beaucoup plus littéral.

CONNEXES: Thor est officiellement le pire héraut de Galactus

La nature changeante de Mjolnir peut être plus que ce que les fans ne réalisent encore. Bien sûr, Loki a remarqué que Mjolnir devenait plus lourd lorsque Thor est allé le soulever à ses débuts royaux. Mais Thor a répondu à cette suggestion en montrant sa nouvelle maîtrise de l’élan du marteau, suggérant que Thor était toujours digne. Dans le dernier numéro, Lady Sif voler Mjolnir de la main de Thor n’était qu’un bref désarmement, car Mjolnir revint bientôt quand il fut appelé (pas avant que Loki ne se montre digne en le soulevant). Mais alors que Thor a embrassé le destin imminent face à l’univers et fait des choses de plus en plus extrêmes pour aider Galactus à devenir assez fort pour l’arrêter, les lignes sont franchies de jour en jour. Tellement, en fait, que Mjolnir lui-même va en prendre note. Du moins, c’est l’explication la plus logique des développements de Thor # 7, révélés dans le cadre des sollicitations de DC de juin. Jetez un œil à la couverture officielle et au synopsis de l’intrigue par vous-même:

THOR # 7

Date de sortie: juin 2020

Écrit par: Donny Cates

Art par: Aaron Kuder

Couverture par: Olivier Coipel

Couverture variante par: Guile Sharp

QUELQUE CHOSE N’EST PAS MIGNON AVEC MJOLNIR … Et c’est un mauvais moment pour le Tout-Père d’Asgard de perdre son arme principale. La ville dorée est dans le chaos après la visite intempestive de Galactus, et de nouvelles menaces se profilent à l’horizon. Thor a plus que jamais besoin de son marteau… et pourtant l’Uru s’alourdit de jour en jour. Que faudra-t-il au Dieu du Tonnerre pour s’accrocher à l’une des armes les plus puissantes du Multivers?

Nous laisserons aux fans le soin de décider si les mains du capitaine Marvel, Spider-Man, Iron Man, Groot, Ant-Man ou tout autre trouveront le marteau levant pour les servir. Mais avec la description de l’intrigue suggérant que Thor pourrait franchir une autre ligne pour l’empêcher, tout ce que nous savons avec certitude, c’est que Mjolnir ne prend pas de poids sans raison. Mieux vaut vous vérifier, «Herald of Thunder».

Thor # 7 arrivera dans votre librairie de bandes dessinées locale en juin 2020.

PLUS: L’univers de Marvel Thor vient de tuer DC (Oui, vraiment)