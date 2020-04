C’est … tout … prêt. Nouvelles prévisualisations et affiches pour & # 039; Unity & # 039;

Le 15 mai, les six épisodes de ‘L’unité’, une ambitieuse série originale Movistar + inspirée du travail peu connu de la Police Nationale qui lutte contre le terrorisme, l’un des plus efficaces au monde.

Un thriller qui a compté pour la première fois avec la collaboration et les conseils de vrais membres de cette unité de la Police nationale. Un travail de documentation et d’enquête approfondi qui combine le divertissement avec une intrigue d’actualité et offre une perspective inconnue sur le travail de la police.

Créé par le réalisateur et scénariste de ‘The Unknown’, Dani de la Torre et Alberto Marini, et produit par Movistar + en collaboration avec Vaca Films, ‘L’unité’ Il a été tourné dans de nombreux endroits à la fois au niveau national tels que Madrid, la Catalogne, Melilla, Malaga et la Galice, ainsi que dans des endroits internationaux tels que les villes françaises de Perpignan et Toulouse, ou les emplacements de Lagos et Makoko (tous deux au Nigeria).

Les personnages qui apparaissent dans ‘L’unité’ Ils sont inspirés par de vrais membres de cette unité antiterroriste, qui ont collaboré avec les créateurs et les écrivains de la série pour montrer de première main à quoi ressemble leur vie et leur travail, et qui ont également partagé leurs histoires personnelles, de sorte que les personnages représentés dans le les séries étaient aussi fidèles à la réalité.

Nous sommes face à des gens qui font des choses extraordinaires, mais qui sont toujours des gens normaux, avec tout le bien et le mal que cela implique. Ce sont des professionnels qui, à maintes reprises, abandonnent une vie normale pour mener une vie plus sacrificielle et purement professionnelle. Les gens qui ne peuvent pas dire exactement à leur famille ce qu’ils font pour pouvoir effectuer une opération clé pour la sécurité nationale.

Les membres de cette unité sont interprétés par:

Nathalie Poza est CARLA, commissaire en chef de la brigade. Il est situé dans l’un des échelons les plus élevés de la hiérarchie policière. Il a à l’esprit la conception et la dimension globale de la situation et prend les décisions clés. Cependant, malgré sa ténacité apparente, Carla porte le poids de cette responsabilité et l’inquiétude de chaque agent qu’elle envoie en mission. Elle est la mère d’une fille, Lua, qu’elle estime négliger en faveur du travail. Selon les propres mots de l’actrice, “C’est une série très divertissante, pleine de lieux et d’émotions. Elle a beaucoup de vérité et de réalité.”

Michel Noher est Marcos, chef du groupe de recherche et ancien partenaire de son patron direct, Carla. Homme d’action, efficace et décisif, il sait gérer la pression et l’adrénaline dans les circonstances les plus difficiles. Mais il n’est pas si facile pour lui de séparer sa situation de travail de sa situation personnelle avec Carla, ce qui provoque des moments de tension au sein de l’Unité. Selon les propres mots de l’acteur, “au-dessus de sa vie personnelle, il y a un devoir”.

Marian Álvarez est Miriam, inspecteur du groupe de recherche. Méthodique, attentionné, professionnel et dévoué. Miriam est le “cornichon” de l’Unité, la dernière arrivée. Cela ne l’exempte pas de prendre le commandement d’un groupe spécial d’enquête, devant donner des ordres à davantage de camarades vétérans. Idéaliste et fidèle aux «règles», il doit reconsidérer sa façon d’être lorsque le jeu devient sale. Selon les propres mots de l’actrice, “Apparemment, ils sont très ordinaires parce qu’ils sont très normaux, mais ils font des choses absolument extraordinaires.”

Luis Zahera est Sergio, chef de l’unité des opérations. Une machine. Rude et fan de son travail. Responsable de la coordination des équipes de surveillance et d’opérations. Professionnellement, il est comme un sergent de fer. Il ne tolère aucun échec. Pourtant, il n’est jamais disposé à mettre ses subordonnés en danger, et lorsque les choses se compliquent, il est toujours prêt à entrer sur le terrain.

Fariba Sheikhan est Najwa, un agent d’origine arabe. Elle est toujours née et a vécu à Madrid, elle est musulmane pratiquante. Il a une motivation supplémentaire pour affronter ceux qui brouillent l’image de l’islam dans la société.

Raúl Fernández de Pabloes Roberto, chef du groupe des sources. “Manipulateur” expert des polices. Un professionnel avec un don pour les gens, capable de convaincre et de motiver ses collaborateurs. Il est très attentif à avoir un travail et une vie personnelle séparés … Jusqu’à présent.

Carlos Blanco est Ramón, inspecteur du Groupe de recherche. Expert, calme, taciturne et mentor pour tout le monde. Il a réussi à s’adapter à son supérieur étant un «enfant» (Marcos) de 15 ans de moins que lui. Le respect de la hiérarchie est un point fort de votre vision du travail. Selon les propres mots de l’acteur, “Le travail de” l’unité “est d’arriver avant que les choses n’arrivent, cela n’en vaut pas la peine après.”

Fele Martínez, Alba Bersabé, Francesc Orella et Pepo Oliva font également partie de la distribution principale de cette production, qui est complétée par un casting international varié composé d’Amina Leony, Moussa Echarif, Hamid Krim, Mourad Ouani, Mekki Kadiri, Omar Bentaleb, Bouzan Hadawi , Ont déclaré El Mouden ou Tarik Rmili.

‘L’unité’ Il s’agit d’une ambitieuse série de divertissement mondiale, avec un engagement envers la production et la puissance visuelle qui est extraordinaire et inhabituel dans l’industrie espagnole. Dani de la Torre (‘L’inconnu’, ‘L’ombre de la loi’) réalise les six épisodes de cette série écrite par Alberto Marini et Amelia Mora, dont la deuxième saison est déjà en développement.