Cet homme mort est bien vivant: la préquelle de “ The Shining ” sera désormais une série HBO Max

Il y a à peine une semaine, Mark Romanek, qui allait être le réalisateur de la préquelle de “The Shining” que nous connaissions sous le titre de “Overlook Hotel”, a assuré que le projet était “définitivement mort” après la crevaison économique et artistique de ” Docteur Sueo ‘, non sans dire au revoir avec un “… mais on ne sait jamais, c’est une étrange affaire”.

Eh bien, c’était il y a une semaine: maintenant HBO Max a annoncé qu’elle avait donné son feu vert au développement d’une série télévisée intitulée ‘Overlook’ qui, comme son nom l’indique, servira de préquelle au film emblématique de Stanley Kubrick (et / ou au roman non moins iconique de Stephen King).

Selon l’annonce officielle, la future série “explorant les histoires terrifiantes et indicibles de l’hôtel hanté le plus célèbre de la fiction américaine”, dans une production qui sera approuvée par Bad Robot et Warner Bros. Television, également responsable des deux saisons de la Castle Rock de Hulu, une série qui, comme vous le savez bien, s’inspire également de l’univers de l’écrivain américain prolifique.

Pour l’instant, plus de détails sont inconnus sur ce projet dans lequel nous supposons que ni Glen Mazzara ni Mark Romanek, scénariste et réalisateur susmentionné, ne participeraient à ce qui aurait été une préquelle de film dans ce que je sais maintenant être un projet ” définitivement mort. “

‘Overlook’ être l’une des premières productions que J.J. Abrams s’est développé dans le cadre du nouvel accord qu’il a signé l’année dernière avec WarnerMedia, une entreprise avec laquelle il a néanmoins collaboré au cours des trois saisons de «Westworld» ou «Territoire de Lovecraft», une adaptation télévisée du roman éponyme de Matt Ruff que HBO sortira en 2020 (si le coronavirus le permet).

Une transaction de plusieurs millions de dollars d’une valeur d’au moins 250 millions de dollars pour laquelle J.J. Abrams s’est engagé à créer du contenu exclusif pour la télévision, le cinéma, les plateformes numériques et les jeux vidéo jusqu’en 2024. Une grande partie du nouveau contenu généré après cet accord complètera le catalogue de HBO Max, la plateforme de contenu avec laquelle WarnerMedia espère concurrencer. égal à égal avec Prime Video ou Disney +. HBO Max inclut HBO lui-même dans son offre, ainsi que DC Entertainment, ., TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim ou Looney Tunes, entre autres.

Sur la base de ce même accord, Bad Robot développera également “l’univers de «Justice League Dark»“qui, faute de détails plus précis, devrait être composé à la fois de longs métrages et de séries télévisées qui rejoindront les rangs de HBO Max.

Comme annoncé en janvier dernier, les principaux managers des films et séries télévisées de Bad Robot, Hannah Minghella et Ben Stephenson, ont passé ces derniers mois à rencontrer divers talents créatifs et scénaristes pour évaluer quels personnages et quels projets spécifiques. ils pourraient faire partie de cet “univers”.

Pour le moment, aucun détail n’a émergé concernant ces réunions, bien que HBO Max ait déjà donné son feu vert au développement d’au moins une première série dont, cependant, elle n’a révélé aucun détail spécifique au-delà de son existence en tant que projet. .

Autre chose si elle est sortie «Duster», la troisième série dont le développement HBO Max a donné son feu vert cette semaine et qui tourne autour d’un criminel qui, comme le protagoniste de ‘Baby Driver’, gagne sa vie en conduisant le véhicule avec lequel les criminels s’enfuient après engager leurs dates.

Se déroulant comme ‘Driver’ dans les années 1970, la série est écrite par J.J. Abrams en collaboration avec LaToya Morgan, qui a déjà participé aux scripts de productions aussi stimulantes que ‘The Walking Dead’, ‘Into the Badlands’, ‘TURN: Washington Spas’ ou ‘Shameless’.