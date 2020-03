Chad Stahelski a un nouveau projet. Et ce n’est pas de ‘John Wick’

Comme le rapporte Deadline, pour la première fois depuis ses débuts de réalisateur en 2014 avec “ John Wick ”, Chad Stahelski s’est détourné du triloga pour diriger un nouveau projet pour Paramount Pictures et soutenu par les producteurs Brad Fuller et Andrew Form ( ‘Un endroit calme’).

Sans titre précis, le film est basé sur un scénario d’Andre Nemec et Josh Appelbaum (“ Beverly Hills Cop IV ”), décrit comme un virage de concept élevé qui capture l’esprit des grands films de voitures rapides, tout en présentant un relation unique au centre de l’histoire.

Form et Fuller produiront le film par le biais de leur label Fully Formed Entertainment, avec Stahelski pour 87eleven Entertainment, Nemec et Applebaum pour Midnight Radio et Jason Spitz, de 87eleven, en tant que producteur exécutif.