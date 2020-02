Chadwick Boseman donne son avis sur Marvel et Martin Scorsese

Partager

Chadwick Boseman, le célèbre Black Panther, a décidé de parler pour la première fois de la confrontation sans fin entre Marvel et Martin Scorsese. L’acteur a déclaré que “beaucoup de choses que le réalisateur avait dites étaient tout à fait vraies”.

Chadwick Boseman il est devenu une star après son travail avec Marvel dans Panthère noire, qui a remporté trois Oscars, et a eu un très bon accueil parmi les fans de l’univers et de la communauté noire. À l’occasion de la première de son nouveau film, Manhattan sans issue, l’acteur a profité de l’occasion pour commenter les déclarations fortes qu’il avait faites en 2019 Martin Scorsese sur les films de Marvel.

Dans le chat avec E-Billboard, Chadwick Boseman Il a dit très clairement que ce nouveau film qui nous attend ne ressemble en rien à ce qu’il a déjà fait au sein de Marvel. “Ce n’est pas un film de super-héros, Il est différent des autres précisément parce qu’il ne s’agit pas de super-héros.Je pense que ce film est basé sur une réalité de ce que la police ressent vraiment, de ce qu’elle dit… », a répondu Boseman en précisant que Ce film est séparé de son précédent travail sur Marvel.

À propos des déclarations de Martin Scorsese, l’acteur Black Panther est clair que «Nous devons admettre que dans beaucoup de choses, il dit qu’il a raison. Parce qu’il est un génie et sait ce qu’est un bon cinéma. Mais en même temps, ce n’est qu’une opinion sur ce qu’est un bon cinéma. »

De la panthère au détective

Cette fois Chadwick Boseman apporte Manhattan sans issue, un nouveau film qui se concentre sur un détective à succès, Andre Davis, qui se mérite une réputation de déclencheur facile pour avoir tiré sur 7 suspects pendant ses années sur le champ de bataille.

Davis et son partenaire découvrent un plan pour vendre une grande réserve de cocaïne au cours des prochaines heures dans toute la ville. Quand huit policiers sont tués essayant d’éviter la collecte de trois cents kilos de drogue, André convainc le capitaine du service de police de New York (J.K. Simmons) que oui Les 21 ponts de Manhattan se ferment, les rivières et les tunnels peuvent arrêter les criminels.

Le nouveau film de l’acteur Black Panther sera présenté en avant-première sur 21 février 2020 dans les salles.

