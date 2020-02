Chandler a eu le meilleur développement de chaque personnage principal

Chacun des personnages principaux de copains eu leurs hauts et leurs bas et appris de leurs erreurs, mais il y en a un qui a eu le meilleur développement: Chandler Bing. Créé par David Crane et Marta Kauffman, Friends a fait ses débuts sur NBC en 1994 et a pris fin en 2004 après dix saisons. La série est devenue l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps et est souvent considérée comme l’une des meilleures, ses personnages principaux (ainsi que leurs slogans) faisant partie de la culture pop.

Des amis ont suivi la vie de six jeunes adultes (Monica, Phoebe, Rachel, Chandler, Joey et Ross) à New York, s’efforçant d’équilibrer leur vie sociale, personnelle et professionnelle, ainsi que tout ce qui vient d’être un adulte dans Une grande ville. Au cours de 10 saisons, les téléspectateurs ont suivi de près les histoires des personnages principaux, et bien que la plupart aient subi de nombreux changements, celui qui a le meilleur développement de personnage était définitivement Chandler.

Joué par Matthew Perry, Chandler Bing a été présenté comme l’ami sarcastique du groupe, faisant souvent des blagues qui ne plaisaient pas toujours aux autres. Les téléspectateurs de Chandler rencontrés dans les premiers épisodes de Friends ne sont pas les mêmes que celui de la dernière saison, mais il a conservé ses principaux traits de personnalité, faisant de lui l’un des personnages les plus aimés de la série.

Amis: Pourquoi Chandler a eu le meilleur développement de personnage

Chandler a commencé comme l’ami qui utilisait l’humour et le sarcasme comme mécanisme de défense car il a eu une enfance difficile: ses parents ont divorcé quand il avait neuf ans et il a eu du mal à comprendre que son père était maintenant un artiste de dragsters à Las Vegas. Chandler a également associé tout ce qui était lié au divorce de ses parents sous un jour négatif, en particulier Thanksgiving, car ses parents ont révélé leur séparation lors du dîner de Thanksgiving. Cela s’est également traduit par des problèmes d’engagement et une indisponibilité émotionnelle, qui étaient une grande partie de son arc dans la série, principalement grâce à sa relation marche / arrêt avec Janice.

Les plus grands changements de Chandler ont commencé avec sa relation avec Monica. Il a finalement surmonté sa peur de l’engagement et ils sont devenus le premier couple du groupe à avoir une relation stable et un mariage qui ne s’est pas terminé par un divorce (n’oublions pas que Phoebe s’est mariée deux fois avant de rencontrer Mike). Il a fait la paix avec son père après des années sans contact avec lui, ce qui lui a permis d’évoluer à plusieurs niveaux, notamment de surmonter sa peur d’avoir une famille à lui. Chandler a non seulement mûri dans sa vie personnelle mais aussi professionnellement; après avoir passé des années dans un emploi qu’il détestait, même si cela payait bien, il a finalement quitté et a poursuivi une carrière qu’il aimait vraiment.

Plus important encore, Chandler a gardé ses principaux traits de personnalité – tels que son sens de l’humour – tout au long de ce processus, rendant son développement fluide et celui qui ne lui a pas fait perdre son essence. Il n’est donc pas surprenant que Chandler soit un favori parmi copains fans et est souvent considéré comme le meilleur personnage de la série, car son voyage a été le plus complet de tous.

