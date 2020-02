Chaque chanson du film

À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore sert une bande son stellaire qui regorge de superbes chansons pour la suite très attendue. Après le succès de To All the Boys I’ve Loved Before en 2018, Netflix a rapidement allumé les plans pour un suivi de la série de romans de Jenny Han. Le film comprend quelques classiques mélangés à de nouveaux arrivants ainsi que des reprises interprétées par des acteurs.

Le deuxième épisode de la franchise ramène le personnage masculin Lara Jean Covey (Lana Condor) et son beau-père, Peter Kavinsky (Noah Centineo), alors qu’ils abordent la vie en vrai couple. Même si la vie semble aller bien, Lara Jean est toujours aux prises avec un conflit interne, alors elle cherche le soutien de ses sœurs Margot et Kitty (Janel Parrish et Anna Cathcart, respectivement), en plus de son père et d’une nouvelle venue à Stormy (Holland Taylor ). Sa vie se complique lorsque John Ambrose (Jordan Fisher), récipiendaire d’une lettre d’amour passée, émerge.

Avant P.S. I Still Love You est officiellement sorti sur Netflix, le film a prévisualisé certaines de ses chansons dans les bandes-annonces. La séquence initiale comprenait “I Like Me Better” de Lauv et “Nobody Compares To You (feat. Katie Pearlman)” de Gryffin. ” Certaines des chansons présentées dans le film sont exclusives et peuvent être trouvées sur la bande originale officielle disponible à l’achat au public. Cela dit, voici toutes les chansons entendues dans P.S. Je t’aime toujours et quand ils sont entendus dans le film.

Les cristaux – “Puis il m’a embrassé” – Lara Jean se synchronise et danse la chanson dans sa chambre avant que Kitty ne l’interrompt.

OTR & Ukiyo – “Midnight Sun” – Lara Jean se dirige vers la porte d’entrée et Peter rencontre des fleurs pour elle.

CYN – “Je ne peux pas croire” – Lara Jean et Peter ont eu un dîner ensemble.

Bora York – “Contes ouverts” – La chanson joue pendant que le couple dîne.

San Holo feat. Sofie Winterson – “Soulevez-moi du sol” – Lara Jean et Peter conduisent dans leur jeep et se retrouvent au Festival des Lanternes.

Barrie – “Tal Uno” – Le couple allume une lanterne et les regarde tous s’élever dans le ciel.

Lola Marsh – “Vous êtes à moi” – Lara Jean rentre chez elle après son rendez-vous avec Peter et monte dans sa chambre.

Anna du Nord – “Lovers” – Il y a un flashback sur la scène du bain à remous qui s’est produite dans To All the Boys I Loved Before.

Bad Bad Hats – “Midway” – Lara Jean reçoit une lettre de John Ambrose McClaren.

Barrie – “Trèfles” – Lara Jean conduit à l’école et marche dans le couloir.

Âges et Âges – “Way Back In” – Lara Jean et Peter vont à un carnaval ensemble.

Sofi Tukker – “Chapeau violet” – Lara Jean se rend au Bellview et rencontre Stormy.

Bad Bad Hats – “Psychic Reader” – Peter interrompt Lara Jean alors qu’elle rêvasse.

Cayetana – “Âge du consentement” – Lara Jean cuit pour la Saint-Valentin.

Billie Eilish (interprété par le casting) – “Ocean Eyes” – Les élèves du terrain a capella de l’école chantent une reprise de cette chanson.

Backstreet Boys (interprété par les acteurs) “I Want It That Way” – Le groupe a capella chante cette chanson autour de Trevor en classe.

Bad Bad Hats “Parlez avec vos mains” – Peter cherche Lara Jean assise sous les arbres à l’école et les deux promenades pour échanger leurs cadeaux de Saint Valentin.

Bad Child feat. Ryan Chambers – “Candy” – Il y a une fête à la maison et Lara Jean a une conversation de cœur à cœur avec Lucas.

MARQUES – “Heartbeat” – Lara Jean se texte à la fête et décide de partir.

Bad Bad Hats – “Ça fait mal” – Lara Jean prépare des cupcakes pour la soirée capsule temporelle.

Erin McCarley – “G O O D” – Les gens arrivent et se rassemblent à l’extérieur de la cabane pour la soirée capsule temporelle.

Blackpink – “Tuez cet amour” – Lara Jean change de tenue pour se préparer au match de crosse de Peter.

Ashe – “Morale de l’histoire” – Lara Jean lutte avec la rupture mais essaie de passer sa journée.

Charlotte Lawrence, Nina Nesbitt & Sasha Sloan – “Les filles veulent juste s’amuser” – Après avoir dormi par terre, Lara Jean se réveille et découvre qu’elle est toujours triste.

Clario – “Alewife” – Lara Jean attend dans la cabane dans les arbres avant que Gen ne grimpe à l’échelle pour la rencontrer.

Illenium feat. Bahari – “Crashing” – Lara Jean contacte John Ambrose au sujet du Star Ball avant qu’elle ne soit vue se préparer et descendre les escaliers dans une belle robe.

The New Respects – “Vous devriez danser” – Les résidents de Bellview dansent et apprécient l’événement.

Cardigan Chaz – “Comme je serai jamais” – John Ambrose et Lara Jean dansent ensemble pendant qu’il lui raconte le moment où il a essayé de lui demander de danser à l’école.

Gordi – “Quelque chose comme ça” – Lara Jeans discute avec John Ambrose avant de discuter de questions avec Stormy.

MARINA – “A propos de l’amour” – Lara Jean et Peter s’embrassent plusieurs fois alors qu’ils s’éloignent de la cabane dans les arbres avant le générique de À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore rouleau.

Hanna Mjoen – “Honnête” – La deuxième chanson entendue au générique de fin.

Hey Violet – “Mieux par moi-même” – La troisième et dernière chanson de la séquence de crédits.

