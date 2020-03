Chaque complice du moins au plus utile, classé

Il est logique qu’un spectacle sur un tueur en série présente un ou deux complices en cours de route. Étant donné que Dexter a fini par fonctionner pendant huit saisons au total, il ne faudrait peut-être pas surprendre que le Dexter éponyme n’ait pas toujours opéré seul tout en traquant l’écume de Miami au nom de «Harry’s Code» – le guide du tueur en série qui garde Dexter sain d’esprit et heureux.

De temps en temps, cependant, Dexter aspire à la compagnie, ce qui l’amène à essayer de trouver un complice dans certains des personnages de soutien de la série. Il parvient à nouer une relation significative avec celui qui l’aide, mais les choses se terminent rarement bien pour les complices de Dexter – et certains des derniers laissent beaucoup à désirer.

10 Dre Evelyn Vogel

La saison 8 est si mauvaise, et cela ne fait que décevoir les personnages comme le Dr Evelyn Vogel. Présenté comme une mère spirituelle de Dexter, le véritable esprit derrière Harry’s Code, le Dr Vogel offre à Dexter la chance de se livrer à une figure de mère fidèle à la vie. C’est une décision qui a un sens narratif et thématique. En exécution, cependant, le Dr Vogel existe aux dépens de Dexter et de Harry.

En tant que premier complice enraciné de Dexter, Vogel invalide une couche très importante pour le personnage de Harry – qu’il a conçu le code tout autant comme moyen d’aider Dexter que de l’aider à attraper des criminels non poursuivis. Vogel supprime cette grisaille de Harry, ce qui en fait un personnage plus passif. Pour Dexter, son habilitation complète de son comportement est sans intérêt et sans inspiration.

9 Zach Hamilton

Il y a une bonne idée à l’intérieur du personnage de Zach Hamilton quelque part. Les complices sont un aspect important de Dexter en tant qu’histoire, il est donc logique que Dexter prenne un dernier complice à la fin de la série. C’est l’occasion pour Dexter de devenir en quelque sorte Harry. Mais Zach meurt et Dexter ne transmet aucune sagesse particulièrement utile non plus.

Cela n’aide certainement pas le fait que Michael C. Hall fantôme à travers la dernière saison à ce stade, mais il n’y a pas de chimie entre Dexter et Zach – pas autant qu’avec d’autres complices. Zach ne contribue pas non plus à la dernière saison. Il est simplement un arc d’histoire de mi-saison qui existe pour gagner du temps.

8 Travis Marshall

Travis Marshall ne finit pas par être un homme particulièrement utile dans la vie de Dexter. Si quoi que ce soit, Dexter prenant Travis comme complice, très brièvement, scelle à peu près son destin pour le reste de la série. Sans Travis Marshall, Dexter Morgan ne se fait pas prendre. Dexter, cherchant à aider Travis à éteindre son Dark Passenger, finit par découvrir que Travis était le seul tueur de Doomsday depuis le début.

Travis jouait Dexter tout le temps, et Dexter passe le reste de la saison 6 essentiellement à la merci des Doomsday Killings. Il parvient à prendre le dessus dans la finale de la saison, mais seulement après que Travis a kidnappé le fils de Dexter, Harrison. Pire encore, Deb entre à droite alors que Dexter tue Travis, préparant le terrain pour une septième saison qui déchire les frères et sœurs Morgan.

7 Hannah McKay

Le dernier intérêt amoureux de Dexter pour la série, Hannah est un personnage chargé. Introduite dans la saison 7, Hannah existe essentiellement en deux êtres distincts: la saison 7 Hannah qui finit par représenter à quel point il est intrinsèquement difficile de faire confiance à quelqu’un qui tue des gens, et la saison 8 Hannah qui est repérée avec Harrison dans la finale de la série, malgré le fait elle est censée garder un profil bas.

Hannah fait en sorte que Harrison soit placé dans une famille d’accueil pour cette seule raison. La saison 7, Hannah n’est pas une très bonne complice étant donné qu’elle a tenté de tuer Deb, mais voici le fait: Hannah est 100% fidèle à Dexter de la manière dont nous comprenons que Dexter est 100% fidèle à Deb. C’est la raison pour laquelle elle est dans la série, pour montrer que même si vous faites confiance à un tueur, la seule façon de leur faire vraiment confiance est d’être littéralement dans leur tête comme le public avec Dexter.

6 Lila West

Essentiellement anti-Rita, Lila offre à Dexter la possibilité de se livrer à ses qualités les plus méchantes. C’est à travers Lila que Dexter vient affronter son “Dark Passenger” (bien que la saison 7 le retienne inexplicablement dans Dexter référençant un Dark Passenger depuis son enfance.) Lila représente qui Dexter est à son plus primal, mais ce n’est pas une bonne chose.

Avec Lila dans les parages, Dexter trouve sa vie considérablement plus compliquée. Tout ce qu’elle lui offre est superficiel et superficiel, car Lila elle-même ne peut pas mieux comprendre les émotions que Dexter. À son crédit, cependant, c’est Lila qui finit par débarrasser Doakes de la vie de Dexter, lui évitant d’avoir à gérer les retombées de l’enquête de Bay Harbor Butcher. C’est assez utile, mais Lila essaie ensuite de brûler Dexter, Astor et Cody vivants. Donc…

5 Miguel Prado

Miguel n’était pas exactement une présence bénéfique dans la vie de Dexter quand tout est dit et fait, mais il est l’un des rares personnages à ne pas laisser un effet nettement négatif sur la vie de Dexter. Sa psyché, oui – Dexter mentionne Miguel comme un point de trahison plus tard dans la série en passant – mais rien de ce que Miguel fait n’a de conséquences durables après la saison 3.

Pour autant que Miguel finisse par trahir Dexter, il a enseigné à Dex quelques choses: comment former un apprenti, comment se connecter avec une autre personne en tant qu’ami sincère et comment mieux communiquer avec Rita. Miguel jette les bases de Dexter pour construire le reste de son arc de personnage. C’est utile à son propre égard.

4 Debra Morgan

Debra ne voulait vraiment pas être la complice de Dexter, mais il lui impose à peu près la fin de la saison 6. Les tentatives de Dexter pour manipuler Deb échouent dans leur relation, mais pas avant que Debra ne puisse aider son frère à faire disparaître le corps de Travis Marshall.

À son crédit, Deb essaie en fait de rencontrer Dexter à mi-chemin. À la fin de la saison 7, elle est prête à travailler avec son frère dans une certaine mesure – mais Dexter trahit toute cette confiance quand il refuse de tuer Hannah McKay et Deb est alors empoisonnée par elle. Deb, dans un acte d’amour désintéressé, tue même Laguerta pour Dexter après cela. Malheureusement, c’était un mouvement irrationnel de la part de Deb stimulé par le moment, et qui ruine sa vie.

3 Isaak Sirko

S’il y a une chose que Dexter apprend de son temps avec Isaak Sirko à la fin de la saison 7, c’est que l’amour défie la raison. Le public voit cela de première main avec les sentiments florissants de Dexter pour Hannah, mais cela est également affiché dans l’arc de Deb avec la façon dont elle traite Dexter. Isaak Sirko est un tueur et l’ancien chef d’une organisation criminelle, mais il comprend l’amour et s’approche de Dexter à l’amiable.

Ce qui est intéressant avec Isaak, c’est que lui et Dexter commencent des ennemis. En fait, Isaak est en fait le principal antagoniste de la saison 7 aux côtés de Laguerta, mais le changement d’allégeances l’oblige, lui et Dexter, à une alliance difficile. Ils n’ont pas de relations amicales, mais ils ont une chimie claire entre eux et Isaak se salit même les mains au nom de Dexter. Si Isaak avait vécu, les deux auraient pu faire tout un duo.

2 Lumen Pierce

Lumen est un peu bâclée dès le début en ce qui concerne les complices, mais elle apprend de Dexter assez rapidement. Non seulement cela, elle n’est pas surchargée par un Passager Noir comme Dexter, faisant disparaître la sienne avec la mort de Jordan Chase et du reste du Barrel Girl Gang. Dexter et Lumen se font même prendre par Deb, mais l’histoire de Lumen est tellement sympathique que Deb les laisse partir.

Il convient de noter que Lumen se démarque comme l’un des rares personnages auxquels Dexter fait entièrement confiance. À cet égard, elle est le véritable amour de la vie de Dexter. Lumen et Dexter ont partagé quelque chose d’incroyablement intime qui était enveloppé d’une sorte d’amour. Lumen prépare le terrain pour que Dexter soit émotionnellement prêt pour quelqu’un comme Hannah – bien que cela finisse par être une leçon en soi.

1 Harry Morgan

Harry Morgan est sans doute la figure la plus importante de Dexter. Le père adoptif de Dexter, Harry jette les bases de tout ce que Dexter devient. Harry’s Code déforme Dexter et ne l’aide pas vraiment. Maintes et maintes fois, les complices de Dexter lui montrent que Harry aurait pu lui apprendre autre chose, mais il ne l’a pas fait, et ce que Harry a enseigné à Dexter était sacrément utile dans le grand schéma des choses. Harry’s Code permet littéralement à Dexter de traverser toute la série avec une rangée de corps dans son sillage relativement indemne. De plus, Harry et les «péchés du père» comme thème font partie intégrante des sept premières saisons de Dexter.

