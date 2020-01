Chaque couple a besoin d’action. Bande-annonce des Lovebirds

Paramount Pictures a publié la bande-annonce et l’affiche officielles de «Les tourtereaux», la nouvelle comédie réalisée par Michael Showalter, responsable de «Bonjour, je m’appelle Doris» et «La grande maladie de l’amour», ainsi que co-créatrice de la «Search Party» hautement recommandée.

Le réalisateur répète avec le protagoniste de ‘Silicon Valley’, Kumail Nanjiani, dans cette comédie romantique avec Issa Rae (‘Insecure’) dans laquelle les deux sont un couple sur le point de se séparer qui décident de sortir une nuit pour prendre une nuit Dernière chance.

Une nuit apparemment tranquille dans laquelle ils s’impliqueront, involontairement, dans un meurtre étrange, drôle et mystérieux. Alors qu’ils se rapprochent de la suppression de leurs noms et de la résolution de l’affaire, ils doivent découvrir comment eux et leur relation peuvent survivre cette nuit-là …

Paul Sparks (‘Castle Rock’), Anna Camp (‘True Blood’) et Kyle Bornheimer (‘Brooklyn Nine-Nine’) complètent le casting principal de ce ‘Jo, quelle nuit!’ Neuf le 3 avril aux États-Unis.

