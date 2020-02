Chaque décès (et comment les déclencher)

La violence sanglante de Mortal Kombat 11 est renforcée par sa scène compétitive et son gameplay solide. La dernière entrée de la série controversée a perfectionné la longue histoire d’action violente de la série cachée derrière un jeu de combat techniquement solide. Son alignement rempli de favoris de retour et de nouveaux arrivants uniques, Mortal Kombat 11 est sans doute la meilleure entrée de la franchise. Sa vaste crypte et ses tours du temps offrent même aux fans les plus occasionnels du fun Mortal Kombat et des modes de jeu intéressants à découvrir. Ce ne serait pas un titre Mortal Kombat s’il n’y avait pas une longue liste de morts horriblement violentes à choisir. Et Mortal Kombat 11 offre certains des meilleurs de la série.

Il y a peu de choses aussi humiliantes que d’être battu par un ami dans Mortal Kombat et d’avoir à regarder votre personnage préféré se faire arracher la tête du corps. La dernière entrée de la série violemment controversée n’est pas différente, fournissant les finisseurs les plus violents à ce jour à la limite d’être dérangeants. Ce guide fournira les décès de chaque personnage et comment les exécuter. De sorte que lorsque vous dominez vos amis ou vos rivaux proches, vous pouvez frotter le sel dans la plaie.

Comment faire les morts dans Mortal Kombat 11

Avant de commencer à détailler comment faire tous les décès dans le jeu, il y a quelques choses à noter sur le fonctionnement des notations à l’intérieur de Mortal Kombat 11. Au lieu de dire Square pour PS4 ou X pour Xbox, ce guide choisira d’utiliser le largement adopté système numérique pour les jeux de combat. 1 représentant Square pour PS4 et X pour Xbox, 2 étant Triangle pour PS4 et Y pour Xbox, 3 étant X pour PS4 et A pour Xbox et enfin 4 étant Circle pour PS4 et B pour Xbox. Cela aidera à simplifier la notation et à ne pas choisir une console particulière parmi les autres sur lesquelles Mortal Kombat 11 peut être joué.

Assurez-vous de vous familiariser avec les différentes gammes pour effectuer ces décès. Essayer de faire un décès de milieu de gamme de près mènera à un coup maladroit sur le visage de votre ennemi. Familiarisez-vous donc avec les différentes gammes afin de pouvoir effectuer ces décès humiliants sans problème.

Décès de Baraka:

Nourriture pour la pensée: Retour, Bas, Retour, 2 (Close-range)

Rock, Papier, Baraka: Arrière, avant, arrière, 3 (courte portée)

Décès de Cassie Cage:

I <3 U: Bas, Bas, Avant, 4 (milieu de gamme)

Pouvoir des filles: Arrière, bas, bas, arrière, 2 (milieu de gamme)

Décès de Cetrion:

Maintenir l’équilibre: Arrière, bas, avant, bas, 4 (milieu de gamme)

Le Bien et le Mal: Arrière, bas, arrière, 3 (milieu de gamme)

Victimes de D’Vorah:

Nouvelles espèces: Arrière, avant, arrière, 3 (courte portée)

Can’t Die: Arrière, bas, bas, 4 (milieu de gamme)

Décès d’Erron Black:

Fondu: Bas, Bas, Bas, 1 (milieu de gamme)

Piège mortel: Bas, Avant, Bas, 2 (milieu de gamme)

Décès dus au gel:

Sculpture de glace: Avant, Arrière, Bas, 1 (Close-range)

La Cyber ​​Initiative: Arrière, avant, bas, avant, 4 (milieu de gamme)

Décès de geras:

Phasage dans le temps: Retour, Bas, Bas, 3 (milieu de gamme)

Peeling Back: Bas, Avant, Arrière, 1 (Close-range)

Victimes de jade:

Inclines toi devant moi: Bas, Bas, Avant, Bas, 4 (n’importe où)

Pole Dance: Arrière, avant, bas, avant, 1 (courte portée)

Décès de Jacqui Briggs:

Mines d’araignées: Avant, arrière, avant, 3 (milieu de gamme)

Nothin ‘But Neck: Arrière, avant, arrière, 4 (milieu de gamme)

Décès de Jax Briggs:

Venir à chaud: Avant, Bas, Avant, 3 (courte portée)

Je l’ai quand même eu: Arrière, Avant, Arrière, Bas, 1 (Fermer)

Décès de Johnny Cage:

Quartier de M. Cage: Avant, Arrière, Bas, Bas, 4 (à proximité)

Qui a engagé ce type?: Avant, Bas, Avant, 1 (courte portée)

Décès de Kabal:

Éruption cutanée: Arrière, avant, bas, avant, 3 (milieu de gamme)

Accroché: Bas, Bas, Bas, 4 (courte portée)

Victimes de Kano:

Dernière danse: Avant, Bas, Bas, 1 (Close-range)

Visage comme une tarte abandonnée: Arrière, bas, avant, 2 (courte portée)

Décès de Kollector:

Pour la Kollection: Bas, Bas, Bas, Bas, 4 (Fermer)

Lanterne de tête: Bas, Avant, Arrière, 1 (Close-range)

Décès de Kotal Kahn:

Sacrifice de totem: Retour, Bas, Retour, 3 (Close-range)

Kat Food: Arrière, avant, arrière, avant, 1 (courte portée)

Décès de Kitana:

Gore-Nado: Bas, Bas, Bas, Bas, 2 (milieu de gamme)

Exécution royale: Bas, Arrière, Avant, 1 (milieu de gamme)

Victimes du Kung Lao:

Dirigé nulle part: Bas, Avant, Arrière, Bas, 2 (Close-range)

Trancheur a viande: Down, Forward, Down, 3 (Close-range)

Décès de Liu Kang:

Burnout: Bas, Arrière, Bas, Avant, 1 (Fermer)

Le ventre de la bête: Arrière, bas, arrière, avant, 2 (milieu de gamme)

Décès de Noob Saibot:

Double Trouble: Arrière, avant, arrière, avant, 4 (milieu de gamme)

Divisé Décision: Bas, Bas, Bas, 1 (Close-range)

Victimes de Raiden:

Courant alternatif: Arrière, bas, arrière, 1 (milieu de gamme)

Courant continu: Bas, Avant, Arrière, 3 (courte portée)

Décès de scorpions:

Vous êtes le prochain: Retour, Bas, Bas, 1 (loin)

Réaction en chaîne: Bas, Avant, Arrière, 2 (loin)

Décès de skarlets:

Bloody Mess: Avant, arrière, bas, 3 (milieu de gamme)

Heart Kondition: Bas, Bas, Avant, 4 (milieu de gamme)

Décès de Shao Kahn:

Retour soufflé: Arrière, avant, bas, bas, 2 (courte portée)

Séquences de Kahn: Arrière, avant, arrière, 1 (courte portée)

Décès de Sonya Blade:

Vers le Choppa: Bas, Avant, Arrière, 2 (milieu de gamme)

Baisse de l’offre: Arrière, avant, bas, 3 (courte portée)

Nombre de décès inférieur à zéro:

Ice-Cutioner: Arrière, avant, arrière, 2 (milieu de gamme)

Figé dans le temps: Avant, Bas, Avant, 4 (milieu de gamme)

Décès de Shang Tsung:

Condamné les damnés: Arrière, avant, bas, bas, 1 (milieu de gamme)

Shoken Reborn: Arrière, avant, arrière 4 (milieu de gamme)

Victimes du loup de nuit:

Rituel de guerre: Avant, arrière, avant, arrière, 2 (courte portée)

Komo-tose: Bas, Bas, Bas, Bas, 4 (Fermer)

Décès de Sindel:

Scream Queen: Bas, Bas, Avant, 4 (courte portée)

Les cheveux d’aujourd’hui sont partis demain: Arrière, avant, arrière, 1 (milieu de gamme)

Décès du Terminator T-800:

Je suis revenu: Arrière, avant, arrière, 1 (courte portée)

Cible terminée: Bas, Avant, Bas, 4 (milieu de gamme)

Décès de Joker:

Party Pooper: Bas, Avant, Arrière 2 (milieu de gamme)

Pop va le mortel: Arrière, bas, arrière, 1 (milieu de gamme)

Ce sont tous les décès disponibles dans Mortal Kombat 11. Les différentes plages sont connectées à des sections particulières de l’écran. Si vous ne pouvez pas faire fonctionner un décès de milieu de gamme, alors peut-être en sauvegarder. Les plages sont relativement clémentes, mais parfois une seule étape peut faire la différence entre faire atterrir une victime et la manquer. Le titre offre également aux joueurs un temps considérable pour effectuer la saisie. Donc, si vous gâchez l’entrée la première fois, ne vous inquiétez pas, vous avez encore du temps pour réessayer.

Assurez-vous de mémoriser la fatalité de votre personnage préféré et de l’utiliser pour humilier vos amis ou vos adversaires en ligne! Il n’y a pas de meilleur moyen d’affirmer votre domination sur vos ennemis que d’atterrir une horrible fatalité après une manche dominante ou serrée de Mortal Kombat 11. Profitez donc du gameplay brutalement violent de Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 11 est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

