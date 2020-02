Chaque défaite est une autre bataille. Nouveau trailer pour ‘The Way Back’

Warner Bros a publié un nouveau trilogue de drame de basket-ball ‘Le chemin du retour», film dans lequel Ben Afflecky, le réalisateur de« The Accountant », Gavin O’Connor collabore à nouveau ensemble. Ils ont disponible la bande-annonce du film ci-dessous.

L’histoire se concentre sur un ancien basketteur nommé Jack Cunningham (Affleck) qui perd sa femme et sa famille alors qu’il lutte contre la toxicomanie. L’athlète trouvera alors un chemin possible vers la rédemption en tant qu’entraîneur d’une équipe de basket-ball composée de plusieurs ethnies dans son ancien lycée.

Avec également Janina Gavankar, Al Madrigal, Jayne Taini, Sal Velez Jr., Michaela Watkins et Glynn Turmanentre autres, le film présente la production de Gordon Gray, Jennifer Todd, Gavin O’Connor et Ravi Mehta. Concernant le script, il a été écrit par Brad Ingelsby («La loi du plus fort»).

La première dans les salles américaines le 6 mars.

