Chaque emplacement de base secrète dans Chapter 2 Season 2

Fortnite Le chapitre 2 de la saison 2 a introduit un thème d’espionnage sur Battle Island. Avec de nouveaux POI comme bases d’opérations pour les équipes Ghost et Shadow, de nouveaux hommes de main et PNJ de boss ont été ajoutés au jeu, et les armes et déguisements réduits au silence occupent le devant de la scène dans la méta de cette saison. Vivre la vie d’un espion a changé la façon dont les joueurs jouent à Fortnite, et a également changé la carte.

Alors que quatre des cinq nouveaux POI sont sur le bord extérieur de la carte, ce qui rend leur impact sur le jeu un peu terne, il y a beaucoup de changements mineurs autour de la carte qui portent le thème d’espionnage à travers l’île. Il y a six bases secrètes autour desquelles les joueurs peuvent s’infiltrer, éliminer des hommes de main et piller. Ce guide enseignera aux joueurs où se trouve chaque emplacement et ce qui est spécial à propos de chaque cachette secrète.

Base secrète de Misty Meadows à Fortnite

Cinq des six bases secrètes sont des abris sûrs de Team Shadow et sont facilement repérées par les hommes de main vêtus de noir qui patrouillent dans les locaux. La première base secrète est située sur la plus grande île au milieu du lac au nord de Misty Meadows. Cette maison sûre est littéralement une maison située au milieu de l’île.

Ces bases secrètes peuvent être assez dangereuses car elles sont entourées d’hommes de main qui tireront sur place, donc atterrir sur l’île peut être un peu dangereux si un joueur plonge imprudemment. La meilleure solution consiste à atterrir sur le toit de la maison et à briser le toit avec votre pioche. Aucun homme de main ne sera au deuxième étage, alors ramassez du butin et descendez ensuite. Il y a deux hommes de main à l’intérieur de la maison que vous devrez abattre puis utiliser pour ouvrir le coffre des hommes de main à l’intérieur de la maison.

En dehors de cela, il n’y a pas grand-chose à gagner de cet endroit. L’élimination des hommes de main accordera au joueur un butin de niveau supérieur, et le coffre des hommes de main a le meilleur butin à cet endroit.

Base secrète de Weeping Woods à Fortnite

Cette deuxième base secrète est la seule sur cette liste qui appartient à l’équipe Ghost et elle agit comme un composé miniature. Cependant, cette base est un peu plus dangereuse car elle a des caméras de sécurité et des tourelles à l’extérieur qui gardent les locaux. La meilleure façon de procéder consiste à s’approcher du bâtiment par le nord et à utiliser le port à pots pour accéder à l’intérieur du bâtiment.

La base est située directement à l’est de Weeping Woods et peut être facilement vue sur la carte d’un joueur.

Il y a huit port-a-potties à l’extérieur mais un seul permet au joueur d’accéder au bâtiment. C’est celui situé sur le côté droit le plus éloigné du bâtiment. Cela enverra le joueur à l’intérieur du bâtiment où il pourra piller. Il peut y avoir ou non des sbires fantômes à l’intérieur du bâtiment, alors méfiez-vous de votre environnement.

À l’intérieur du bâtiment, il y a un piège assez évident qui conduira les joueurs à un bon butin s’ils sont assez rapides. Une pièce au niveau inférieur a un seul coffre à l’intérieur mis en évidence par trois projecteurs verts. Si un joueur ouvre manuellement le coffre, le sol s’effondrera et il sera accueilli par trois tourelles ennemies. Si un joueur tire sur le décor en tenant le coffre, le coffre laissera tomber son butin sans activer le piège. Cependant, dans le même couloir où se trouvent les trois tourelles se trouve un coffre de sbires rempli de butin de haut niveau.

Le manque d’hommes de main dans cette installation rend l’ouverture du coffre des hommes de main un peu difficile, mais le fait de se déguiser ou de transporter un homme de main à partir d’un endroit différent permettra au joueur d’accéder au meilleur butin à cet endroit.

Base secrète de Holly Hedges à Fortnite

La base secrète située entre Holly Hedges et Sweaty Sands est un endroit idéal pour que les joueurs obtiennent plus de butin après avoir atterri à un POI à proximité. Pas beaucoup de joueurs atterrissent ici initialement en raison de sa nature difficile à infiltrer, mais après qu’un joueur a quelques armes dans sa charge, la base secrète de Holly Hedges est un excellent endroit où aller. La base est située directement au nord de Holly Hedges et est une petite cabane facilement repérée par les hommes de main qui patrouillent à l’extérieur.

Le seul moyen de pénétrer à l’intérieur de la base secrète est de franchir la porte d’entrée où un joueur sera accueilli par encore plus de méchants. L’élimination des hommes de main se traduira par une pléthore de butin à choisir, MAIS assurez-vous d’enregistrer l’un des hommes de main pour scanner pour ouvrir le coffre des hommes de main situé dans la base secrète.

Base secrète de Pleasant Park à Fortnite

C’est l’une des bases les plus difficiles d’accès car elle est située à l’intérieur du terrain de football de Pleasant Park. Pleasant Park est une goutte chaude, ce qui signifie que de nombreux joueurs viennent ici chaque match, donc se faufiler dans la base secrète peut être un peu difficile.

Le terrain de football est surveillé par deux à trois hommes de main, dont l’un a un fusil de sniper. Les joueurs voudront trouver une arme avant d’essayer d’accéder à la base car il y a également plusieurs sbires à l’intérieur de la base. Pour entrer dans la base, les joueurs devront utiliser le port-a-potty dans le coin sud-est du terrain de football. Une fois à l’intérieur, descendez les hommes de main et utilisez l’un d’eux pour ouvrir le coffre des hommes de main à l’intérieur du bunker. le bunker a également trois autres coffres normaux à ouvrir ainsi qu’un butin au sol.

La sortie du bunker est la même que celle où vous êtes entré. Il y a un port à pot que les joueurs devront accéder pour quitter la base secrète.

Base secrète de Frenzy Farm à Fortnite

Directement à l’est de Frenzy Farm se trouve une station-service qui fonctionne également comme une base d’opérations secrète pour l’équipe Shadow. Quelques hommes de main peuvent être repérés au-dessus du sol en patrouillant dans la station, mais la plus grande partie de la base est souterraine.

Pour accéder à la base, les joueurs devront entrer de deux manières. Une benne à ordures près de l’arrêt de bus en face de la station-service permettra aux joueurs d’accéder, mais l’entrée plus sûre se fait par un port à pot à l’intérieur du hangar derrière la station-service. Cela transportera les joueurs dans une zone sûre de la base où ils pourront attraper une arme et se diriger plus loin dans la base.

La base a plusieurs sbires à l’intérieur, alors méfiez-vous de votre environnement. Il a également plusieurs coffres réguliers ainsi qu’un coffre de sbires. Déposer ici rapportera aux joueurs un très bon butin en début de partie, mais étant l’une des bases secrètes les plus sûres, un joueur est sûr d’être accompagné par un ou deux joueurs ennemis.

Base secrète de Craggy Cliffs à Fortnite

Cette base secrète est située au sommet de la colline à l’est de Craggy Cliffs. C’est en fait l’ancienne station de radio du chapitre 2 de la saison 1 que les joueurs devaient visiter pour relever un défi. La tour radio a depuis été prise en charge par l’équipe Shadow et est remplie d’hommes de main.

Le butin des hommes de main est sans doute la meilleure partie de cette dernière base secrète. Les joueurs devront accéder à l’installation et naviguer dans le bâtiment tout en évitant ou en éliminant des hommes de main dans des quartiers étroits. En plus de cela, la base secrète est loin du centre de l’île, donc les joueurs qui choisissent de visiter cet endroit auront probablement un long voyage pour échapper à la tempête.

Si les joueurs choisissent d’aller sur cette base secrète, le moyen le plus simple d’entrer est de passer par une benne à ordures située près de l’avant du bâtiment sur un chemin menant à la base secrète. La benne à ordures transportera les joueurs dans l’installation loin des dommages dans une pièce avec un butin au sol à utiliser pour éliminer certains méchants.

Et ce sont les six bases secrètes cachées autour de la carte introduite dans Fortnite Chapter 2 Season 2.

Fortnite est disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles.

