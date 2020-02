Chaque épisode de la saison 5 d’Office, classé selon IMDb

La cinquième saison de The Office a été une entreprise de grande taille. De sa gigantesque série de vingt-six épisodes (qui a aidé à compenser la quatrième saison raccourcie de l’écrivain) à un arc narratif de fin de saison sur la Michael Scott Paper Company à un épisode bonus avec “Stress Relief” diffusé après le Super Bowl, tout sur la cinquième saison de The Office était plus grand.

Mais était-ce mieux? Grâce à une compilation des notes des utilisateurs sur IMDB, les notes de chaque épisode de la cinquième saison de The Office peuvent être vues. Certains des versements se classent parmi les meilleurs de l’émission, mais il y a une forte cohérence tout au long.

10 “Compétition intense” – 8.7

“Heavy Competition” est un épisode qui arrive à peu près à mi-chemin de la saison, enveloppant l’arc de la Michael Scott Paper Company. Dans ce document, Charles Miner (Idris Elba) a une mainmise sur le poste de directeur à Dunder Mifflin, ce qui conduit à une guerre de petits bureaux entre Michael Scott et Dwight Schrute. Dwight finit par tourner le dos à Michael et proclame sa fidélité à Dunder Mifflin, mais non sans se déshabiller dans le parking pour montrer qu’il ne porte pas de fil.

La fin de l’épisode montre à quel point Michael est averti en tant que vendeur et prouve qu’il pourrait y avoir plus de raisons de s’inquiéter pour Dunder Mifflin qu’on ne le pensait initialement.

9 “Golden Ticket” – 8.7

“Golden Ticket” est un épisode qui montre Michael à son plus insupportable. Après un plan pour agir comme Willy Wonka et donner des billets en or aux clients qui se retournent contre lui, Michael essaie de rejeter la faute sur l’idée de Dwight. Mais lorsque David Wallace finit par aimer l’idée, Michael essaie de récupérer le crédit de l’idée de Dwight. Cela montre à quel point Michael peut être pétulant et toute la confrontation finale est parmi les plus inconfortables de la série.

Cependant, il a la ligne hilarante quand Michael se précipite vers l’entrepôt et appelle Darryl, “Hé, idiot!” Darryl, hilarant, remarque: “Recommencez.”

8 “Le Duel” – 8.7

En termes d’arc de personnage d’Angela Martin, “The Duel” est un épisode triste. À la fin, elle n’est ni fiancée avec Andy ni impliquée avec Dwight. Ses méthodes de manipulation ne lui ont rien laissé. Certes, Dwight et Andy ont agi loin d’être saints dans leurs actions. Personne n’a raison, mais tout le monde est misérable après le duel d’Andy et Dwight pour ses affections. Dans la série, cependant, il est devenu l’un des épisodes déterminants d’Andy Bernard.

Dans un aspect encore plus drôle de l’épisode, David Wallace cherche à savoir ce que Michael fait de la branche Scranton si rentable. Bien sûr, Michael reçoit une once d’éloges et court un mile avec, mais ses réponses sont devenues des aliments emblématiques pour une génération.

7 “Michael Scott Paper Company” – 8.7

“Michael Scott Paper Company” est un épisode de bridge dans l’arc de la cinquième saison, mais il a aussi une multitude de moments hors concours. Michael cuisine bêtement des crêpes en forme de rectangle plat pour ressembler à du papier. Jim est obligé de découvrir ce qu’est un “aperçu”, après que Charles en ait demandé un. De plus, dans l’un des meilleurs moments musicaux de l’émission, Dwight et Andy interprètent un duo “Take Me Home, Country Roads” pour impressionner Erin, la nouvelle réceptionniste interprétée par Ellie Kemper.

Parlant de réception, cependant, Pam se démarque en tant que vendeuse dans ses nouveaux efforts en matière de papier en concluant la première vente de la Michael Scott Paper Company.

6 “Cafe Disco” – 8.7

“Cafe Disco” est l’un des épisodes les plus doux de la saison cinq pour The Office. Vous ne savez pas quoi faire avec l’espace précédemment utilisé pour la Michael Scott Paper Company, Michael décide de le transformer en un café disco. (Désolé, ce n’est même pas proche. Cela devrait se lire: “café disco.”) Au début, personne ne veut danser avec Michael, mais Phyllis finit par faire bouger les choses et tout le monde finit par passer un bon moment, tout cela grâce à Michael. Même Angela danse un peu!

Mais le cœur de l’épisode vient quand Jim et Pam, qui prévoyaient de s’enfuir et de se marier dans l’Ohio, décident plutôt de rester au Cafe Disco. Ils décident qu’ils veulent un vrai mariage et ils dansent avec leurs collègues, même si John Krasinski a l’air un peu maladroit de le faire.

5 “L’excédent” – 8.8

Chaque fois que Michael a même une once de pouvoir au bureau, c’est une mauvaise nouvelle. C’est ce qui se passe dans “The Surplus” quand il doit décider entre obtenir de nouvelles chaises pour le bureau ou acheter un nouveau photocopieur avec les fonds excédentaires. Tout d’abord, toute la scène où Oscar explique ce qu’est un surplus pour Michael est carrément hystérique. Mais il en va de même de la rivalité qui se forme entre Jim et Pam lorsqu’ils se retrouvent de part et d’autre de leurs objectifs.

Pendant ce temps, Dwight montre la grange de Schrute Farms comme un lieu potentiel pour le mariage d’Andy et Angela. Cela fait un camée humoristique de Mose Schrute, mais cela fait aussi un développement surprenant lorsque Dwight épouse Angela derrière un mince voile d’allemand.

4 “Perte de poids” – 8.8

“Weight Loss” est la première saison de grande taille du cinquième arc de The Office. Il voit Ryan et Jan revenir à Dunder Mifflin de manière surprenante, mais Holly, qui se révèle en tant que personnage, se concentre principalement sur son épisode d’introduction dans la saison quatre. Il est également amusant de voir comment tout le monde gère ses objectifs de perte de poids différemment, Kelly mangeant un ténia et Stanley faisant de l’exercice en secret.

Mais la meilleure partie de l’épisode est évidente. Avec Pam maintenant à l’école d’art de New York, elle rencontre Jim à une halte à mi-chemin entre les deux. Là, il se met à genoux, dit à Pam qu’il ne peut plus attendre et propose le mariage. Hourra pour le gros thon!

3 “Pique-nique d’entreprise” – 9,0

“Company Picnic”, quant à lui, est la finale de la saison cinq de The Office. Il contient un autre moment séminal pour la relation entre Jim et Pam car la fin de l’épisode révèle qu’ils vont avoir un bébé!

Bien sûr, le reste de l’épisode est super aussi. C’est toujours charmant (sinon un peu douloureux) de revoir Michael et Holly ensemble. Cependant, cet épisode restera toujours un mystère car les téléspectateurs n’ont jamais su si Scranton ou New York ont ​​remporté le tournoi de volleyball de l’entreprise.

2 “Cassé” – 9.2

“Broke” est un épisode de The Office réalisé par Steve Carell. Cela met fin à l’arc de l’histoire de la Michael Scott Paper Company, mais mon garçon, est-ce un tourbillon absolu d’un épisode. David Wallace vient à Scranton pour négocier un rachat de la société de Michael, mais un certain nombre d’obstacles surgissent en cours de route.

Jim doit sauver les efforts de Michael d’un Dwight indiscret et méchant. Ryan et Pam doivent jouer le jeu alors que Michael fait de nouveau pression pour des emplois à la succursale de Scranton, plutôt qu’une simple somme forfaitaire. Il est fou qu’il réussisse à le faire et cela pourrait être un témoignage de la façon dont personne comme David Wallace ne pourrait exister dans la vraie vie. Mais c’est amusant d’être témoin tout de même.

1 “Soulagement du stress” – 9.7

“Stress Relief” est l’épisode le mieux noté de la saison cinq et c’est une évidence. C’est l’un des épisodes les plus appréciés de tous les temps dans la série et présente une myriade de moments emblématiques de la série. Mais quels sont certains de ces moments?

“Stress Relief”, bien sûr, commence par l’exercice d’incendie mis en place par Dwight dans un moment qui est devenu l’un des plus drôles de l’histoire des comédies en milieu de travail. Cependant, l’épisode continue de se construire et de se construire, avec des réunions hilarantes de David Wallace et une réunion de sécurité hystérique qui se termine avec Dwight coupant le visage d’un mannequin. L’épisode culmine en deux rôtis (de Michael et du bureau) et il descend comme un minuteur dans l’histoire de la télévision.

