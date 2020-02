Chaque film DC en streaming sur DC Universe

Dernière mise à jour: 2 février 2020

Le nouveau service de streaming par abonnement de DC Entertainment Univers DC est maintenant disponible pour les fans de se perdre, servant à rassembler des bandes dessinées, des films et des émissions de télévision DC – y compris de nouvelles émissions originales en direct et animées – le tout sur une seule plate-forme.

Les utilisateurs peuvent diffuser le contenu directement sur leur téléphone, tablette, ordinateur portable ou téléviseur, et la plate-forme est un guichet unique pour tout ce qui concerne DC. Le service tient également les fans informés de toutes les actualités, produits et concours DC, ainsi que de nombreux contenus exclusifs pour les abonnés.

Alors, quel contenu les fans peuvent-ils revivre ou découvrir pour la première fois sur DC Universe? Voici un aperçu de tout ce qui remplit le catalogue du service de streaming.

Des bandes dessinées

Pour les fans de DC Comics, DC Universe offre la possibilité d’améliorer leur expérience de lecture en présentant une bibliothèque “organisée” de bandes dessinées accessibles qui représente des milliers de numéros, dont de nombreux historiques, ainsi que des runs et redémarrages acclamés spécifiquement mis en évidence. Les bandes dessinées numériques incluent “un accès natif et indépendant sur tous les appareils, d’un smartphone ou d’une tablette à un écran de salon”, et mélangent les bandes dessinées avec l’animation, en permettant à l’utilisateur de regarder du contenu vidéo exclusif, suivi de la lecture de la bande dessinée qui l’a inspiré. Il est tout à fait possible pour un fan de DC de se perdre dans la quantité de contenu comique offert par DC Universe, et c’est avant même d’accéder à la bibliothèque de films et d’émissions de télévision du service.

Films

Batman Ninja (2018) – Cet anime fortement stylisé renvoie Batman dans le temps au Japon féodal où il doit combattre tous ses principaux voleurs pour sauver la chronologie et revenir à Gotham.

Batman et Harley Quinn (2017) – Cette fonctionnalité animée voit Batman et Nightwing obligés de s’associer à Harley Quinn pour essayer de stopper une menace du vieil ami de Harley Poison Ivy et Floronic Man. Les choses deviennent un peu étranges en cours de route, y compris un peu d’intimité inattendue entre Nightwing et Harley.

Batman contre Robin (2015) – S’inspirant largement de l’arc de la Cour des Chouettes dans les bandes dessinées, ce film d’animation a la Cour des Chouettes prendre Robin sous son aile dans le but de renverser Gotham, opposant fils à père.

Batman: Assault on Arkham (2014) – Ne vous laissez pas tromper par le titre, ce film d’animation concerne davantage le film Suicide Squad que Batman, bien que le Caped Crusader joue également un rôle important alors que la Task Force X envahit Arkham Asylum.

Batman: Bad Blood (2016) – Cette suite de Batman contre Robin voit Batman disparaître, Batwoman tentant de comprendre ce qui lui est arrivé, tandis que Robin et Nightwing tentent de protéger Gotham City.

Batman: Gotham par Gaslight (2018) – Basé sur la première histoire officielle d’Elseworlds, Gotham by Gaslight est un film d’animation qui présente Batman dans une chronologie victorienne alternative où le Caped Crusader est un peu plus steampunk et traque Jack l’Éventreur.

Batman: Gotham Knight (2008) – Cette série de courts métrages animés Batman a été publiée dans la perspective de The Dark Knight racontant une version spirituelle des événements entre Batman Begins et la suite.

Batman: Hush (2019) – Basé sur le célèbre arc de bande dessinée du même nom, cet effort animé voit Batman contraint de lutter contre le méchant titulaire, une nouvelle menace pour Gotham City qui semble en quelque sorte connaître tous les secrets du Caped Crusader.

Batman: Masque du fantasme (1993) – Largement considéré comme l’une des meilleures périodes de films Batman, animés ou en direct, Mask of the Phantasm a confronté Batman à son passé alors qu’il traque un nouveau tueur à gages à Gotham City.

Batman: Mystery of the Batwoman (2003) – Batwoman fait ses débuts animés lorsque Batman doit retrouver un nouveau justicier à Gotham. Comme lui, elle est très entraînée, a beaucoup de gadgets et a un faible pour les chauves-souris. Contrairement à lui, elle est plus disposée à brouiller la frontière entre héros et criminel.

Batman: The Dark Knight Returns (2012 et 2013) – Ce bijou adapte la mini-série classique DC Comics du même nom de 1986 de Frank Miller. Il a été réalisé par Jay Oliva, qui a travaillé en tant qu’artiste scénariste sur le film Justice League 2017, et a été un ardent défenseur de la sortie du Snyder Cut.

Batman: Sous le capot rouge (2010) – Des années après la mort de Jason Todd aux mains du Joker, un mystérieux justicier nommé Red Hood arrive à Gotham, laissant Batman confronté à des vérités dures et à des souvenirs douloureux.

Batman: Year One (2011) – Une autre adaptation animée d’un arc comique bien connu, Batman: Year One se concentre – comme son nom l’indique – sur le temps initial de Bruce Wayne après son premier retour à Gotham City et en assumant le personnage de Batman pour lutter contre le crime.

Constantine (2005) – Première adaptation à l’écran de John Constantine, ce film de 2005 met en vedette Keanu Reeves en tant que détective occulte titulaire, et Shia LaBeouf en tant que Chas Kramer, son assistante et protégée. Bien que finalement éclipsée par la version de Matt Ryan TV, cette version de Constantine est loin d’être terrible.

Justice League Dark (2017) – Cette fonctionnalité animée comprend des membres de la Ligue de justice standard, mais se concentre sur l’équipe alternative titulaire, qui se compose de John Constantine, Zatanna, Deadman, Etrigan the Demon, Swamp Thing et Black Orchid.

Justice League contre The Fatal Five (2019) – L’équipe de super-héros DC de renommée mondiale part en guerre contre l’union titulaire des méchants, dont Tharok, Emerald Empress, Validus, Mano et the Persuader.

Suicide Squad: Hell to Pay (2018) – L’équipe titulaire d’anti-héros est chargée de localiser une mystérieuse carte qui peut soi-disant permettre à l’utilisateur d’éviter un séjour en enfer et de monter au paradis après la mort.

Superman / Shazam!: Le retour d’Adam noir (2010) – Le jeune Billy Batson se transforme en super-héros Shazam! et fait équipe avec Superman pour affronter le mal Adam noir dans ce long métrage d’animation.

Superman: le film (1978) – Le film Superman original (et beaucoup diraient toujours le meilleur) mettant en vedette Christopher Reeve en tant que super-héros titulaire sera disponible pour en profiter encore et encore. Il est également très probable que les effets spéciaux semblent risibles, mais nous avons été séduits par eux à l’époque.

Teen Titans: Judas Contract (2017) – Les Teen Titans luttent avec un nouveau membre volatile dans leur équipe, tout en combattant un nouvel ennemi dans Brother Blood et un vieil ennemi dans Deathstroke.

La mort de Superman / règne des surhommes (2018 & 2019) – Doomsday arrive sur Terre pour vaincre la Justice League et affronte Superman dans la première moitié de cette adaptation en deux parties des bandes dessinées de Death of Superman, tandis que la partie 2 voit apparaître quatre nouvelles versions de Man of Steel.

L’esprit (1987) – Ce téléfilm devait servir de pilote pour une série, mais cela ne s’est pas produit. L’histoire voit une pensée comme un flic mort devenir un super-héros opérant en dehors de la loi qu’il a juré de défendre.

Wonder Woman (1974) – Avant Gal Gadot ou Lynda Carter était Cathy Lee Crosby. Ce film d’action en direct conçu pour la télévision était censé servir de pilote pour une émission de Wonder Woman, mais cela ne s’est pas produit, et Warner Bros a plutôt développé la série Lynda Carter.

Wonder Woman: Bloodlines (2019) – Ce film d’animation sert essentiellement d’une autre version de l’histoire d’origine de Wonder Woman, racontant comment Diana a quitté sa maison avec Steve Trevor pour devenir une protectrice du monde, suivie d’une autre histoire sur la façon dont Wonder Woman est chargée de protéger une jeune fille nommée Vanessa.

Séries télévisées originales

Patrouille du destin – Le groupe de parias le plus étrange de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Woman et Crazy Jane se réunissent tous dans cette série télévisée. Dirigés par le mystérieux Dr Niles Caulder, ils sont appelés à l’action par le héros ultime de l’ère numérique, Cyborg. Première de la saison 2 en 2020.

Harley Quinn – Cette comédie animée pour adultes suit Harley après avoir rompu avec le Joker et se lancer seule. La saison 1 vient de se terminer et on ne sait pas si la saison 2 arrive.

Swamp Thing – Abby Arcane enquête sur ce qui semble être un virus mortel né dans les marais dans une petite ville de Louisiane, mais découvre bientôt que le marais détient des secrets mystiques et terrifiants. Malheureusement, Swamp Thing a été rapidement annulé malgré les critiques élogieuses, mais tous les épisodes sont toujours disponibles sur DC Universe.

Titans – Titans suit de jeunes héros de tout l’univers de DC à mesure qu’ils grandissent et trouvent leur place dans une version granuleuse de la franchise classique Teen Titans. Les personnages incluent Dick Grayson et Rachel Roth, une jeune fille spéciale possédée par une étrange obscurité. Le Starfire à tête chaude et l’adorable Beast Boy les rejoignent en cours de route. Brenton Thwaites incarne le jeune Dick Grayson. La saison 3 arrive en 2020.

Young Justice: Outsiders – Le retour en 26 épisodes de la série animée préférée des fans avec une énorme distribution de jeunes super-héros les plus emblématiques de DC – ainsi que de nouveaux personnages, dont beaucoup découvrent juste leurs méta-pouvoirs uniques et leurs capacités spéciales. Une saison de suivi est en cours d’élaboration.

Série télévisée classique

Aventures de Superman – George Reeves joue le rôle emblématique de Superman dans cette adaptation en série en noir et blanc des années 1950 de Man of Steel.

Oiseaux de proie – De retour avant l’Arrowverse, à l’époque de Smallville, The CW a tenté d’amener les oiseaux de proie sur le petit écran. La série n’a pas dépassé la première saison, mais c’est la première représentation de l’équipe qui a maintenant son propre film en direct sur le chemin.

Constantine – Ce spectacle Hellblazer n’a pas dépassé sa première saison, mais il a rendu l’acteur de John Constantine Matt Ryan assez populaire auprès des fans pour vivre à la fois via The CW’s Legends of Tomorrow et dans les films d’animation.

Cible humaine – Basée librement sur les bandes dessinées du même nom, cette série dépeint Christopher Chance comme un garde du corps à louer qui fait tout ce qu’il faut pour protéger la vie de ses employeurs.

Krypton – Cette série préquelle de Superman axée sur le grand-père de Kal-El, Seg-El, a été diffusée sur Syfy pendant deux saisons avant d’être annulée sans cérémonie. Les 20 épisodes sont disponibles en streaming.

Lois et Clark: les nouvelles aventures de Superman – L’une des émissions de télévision les plus classiques des années 1990 que l’on rencontrera, Lois et Clark met en vedette Terri Hatcher dans le rôle de Lois Lane et Dean Cain dans le rôle de Superman / Clark Kent. L’émission se concentre autant sur la relation entre Lois et Clark que sur les exploits de Superman. L’émission a eu un énorme succès à l’époque, bien que les nouveaux téléspectateurs doivent être avertis que la série se termine prématurément et sur la mère de tous les cliffhangers.

Shazam! – Bien avant le film avec Zachary Levi, cette série CBS du samedi matin sur l’alter ego de super-héros de Billy Batson a duré trois saisons et 28 épisodes.

Séries Superman – Avant que George Reeves et Christopher reeve ne portent la cape rouge, Kirk Alyn était le dernier fils de Krypton dans cette série d’aventures de cliffhanger.

Les aventures de Superboy – Après 4 saisons, ce jeune spectacle de Clark Kent s’est terminé dans un cliffhanger avec l’intention de terminer l’histoire dans plusieurs téléfilms. Malheureusement, un conflit de droits l’a prouvé de ne jamais se produire, avec Lois et Clark: Les nouvelles aventures de Superman prenant sa place.

Le flash – Les fans plus récents connaissent peut-être John Wesley Shipp grâce à ses multiples rôles dans The Flash’s CW, y compris Henry Allen et Earth 2 Flash, Jay Garick, mais Shipp avait une fois son propre spectacle Flash dans les années 90, faisant face à un certain nombre d’ennemis campés, y compris Trickster de Mark Hamill.

Wonder Woman – Pour la première fois en HD, les trois saisons de la série classique Wonder Woman avec Lynda Carter sont disponibles en streaming.

Séries télévisées animées

Aquaman – Cette série de dessins animés de CBS sur le super-héros aquatique a duré 36 épisodes, bien que seulement 18 soient disponibles sur DC Universe.

Batman Beyond – Faire passer Batman: la série animée au niveau supérieur, Batman Beyond continue l’histoire avec Bruce Wayne entraînant un nouveau Batman pour prendre les rênes pour lui: Terry McGinnis, dont l’histoire aborde des concepts et des thèmes qui ont été écartés des itérations précédentes. De plus, avoir lieu à l’avenir a constitué une fondation intéressante.

Batman: la série animée – Cette série animée très acclamée a été diffusée pour la première fois sur Fox Kids. C’est une version plus sombre et plus complexe du super-héros que de nombreuses offres animées, et les restes des versions les plus appréciées de Batman et de sa galerie de voleurs.

Batman: le brave et le hardi – Peut-être l’un des spectacles animés les plus uniques de ces dernières années, Batman: The Brave and the Bold s’est inspiré des bandes dessinées et s’est concentré sur les fréquentes équipes et les opérations conjointes du héros Gotham avec d’autres super-héros. Bien sûr, il n’était pas aussi populaire que certaines des adaptations précédentes de Batman, mais il est resté l’un des programmes DC les plus appréciés du 21e siècle.

Lanterne verte: la série animée – Un an après le film Green Lantern, Green Lantern: The Animated Series a ouvert la voie au super-héros galactique sur le petit écran. Malheureusement, malgré des critiques relativement positives, le spectacle animé a été annulé après une saison. L’annulation serait due à la mauvaise réception du film en direct et à la baisse des ventes de jouets.

Ligue de justice – Poursuivant l’héritage de Super Friends et capitalisant sur la popularité de Batman: The Animated Series, Bruce Timm a développé la série d’animation Justice League en 2001 pour Cartoon Network. Il présentait une distribution de voix emblématique, composée de Kevin Conroy, Susan Eisenberg et Michael Rosenbaum (qui jouait Lex Luthor sur Smallville à l’époque). Et alors qu’il attirait les téléspectateurs, il a été remplacé après sa deuxième saison.

Justice League Unlimited – Cartoon Network a choisi de remplacer sa série Justice League par Justice League Unlimited en 2004, qui a duré trois saisons jusqu’à sa disparition en 2007. Parce qu’elle était un successeur de Justice League, la série Justice League Unlimited a pratiquement tout pris en charge. niveau suivant, y compris sa liste de super-héros. Maintenant, c’est sur DC Universe.

Légion de super héros – Plutôt que de lier la série animée Legion of Super Heroes à Justice League Unlimited, le spectacle est devenu son propre truc. À la suite de l’équipe de super-héros du même nom, le programme Legion of Super Heroes mettait en vedette Superman et une pléthore d’autres personnages bien connus et moins connus de tout l’univers DC Comics.

Choc statique – L’une des rares émissions non-Batman, non-Superman qui a fonctionné au début des années 2000 était Static Shock, qui a suivi le super-héros Static. Il a eu lieu dans l’univers animé de DC, et ses productions de haute qualité lui ont finalement valu une large renommée ainsi que quelques récompenses.

Super amis – L’un des dessins animés les plus populaires de Hanna-Barbera basé sur DC Comics est Super Friends, qui a été diffusé dans les années 1970 et au début des années 1980 sur ABC. Mettant en vedette les principaux membres de la Ligue de justice, la série Super Friends a duré neuf saisons – toutes sur DC Universe – et a réussi à laisser un héritage durable qui se poursuit encore aujourd’hui.

Dessins de Superman Max Fleischer – Créés par les emblématiques Fleischer Studios (qui sont ensuite passés au premier studio d’animation de Paramount Pictures), les dessins animés théâtraux de Superman développés dans les années 1940 étaient la première fois que Superman apparaissait sur grand écran. Les 17 courts métrages d’animation ont depuis été rassemblés dans les dessins animés de Superman Max Fleischer.

Superman: la série animée – Bien que pas aussi populaire que Batman: The Animated Series, Alan Burnett et Bruce Timm’s Superman: The Animated Series ont déconstruit le célèbre super-héros DC tout aussi bien que le duo l’avait fait avec Caped Crusader, ce qui a finalement conduit à certains des Superman les plus intéressants histoires à la télévision.

Teen Titans – L’un des programmes d’animation les plus appréciés et les plus appréciés de Cartoon Networks est sans aucun doute la série animée Teen Titans, avec Robin, Cyborg, Raven, Starfire et Beast Boy. Il a duré cinq saisons, de 2003 à 2006, et a finalement conduit à Teen Titans Go! commandé plusieurs années plus tard.

Le Batman – Cette série Caped Crusader a été diffusée pendant cinq saisons, d’abord sur The WB et plus tard sur The CW. L’émission a remporté six Daytime Emmy Awards au cours de sa tournée.

Les nouvelles aventures de Batman – Capitalisant sur le succès de The New Adventures of Superman et de la série télévisée Batman des années 1960, la série animée The New Adventures of Batman a été diffusée en 1977, avec Adam West comme Batman et Burt Ward comme Robin. Malheureusement, il n’a pas eu autant de succès que ses prédécesseurs et n’est donc pas resté en ondes trop longtemps. C’était quand même agréable de voir West et Ward reprendre leurs rôles après plusieurs années.

Les nouvelles aventures de Superman – Huit ans après la fin de The Adventures of Superman à la télévision, The New Adventures of Superman a poursuivi l’histoire de Man of Steel sous forme animée, avec Bud Collyer jouant Clark Kent et Superman. Chaque épisode a duré environ six minutes, ce qui a permis de garder les histoires relativement courtes. Il est resté à l’antenne pendant quatre saisons, se terminant en 1970.

