Chaque film de Sleepaway Camp classé, du pire au meilleur

Sleepaway Camp a maintenu sa réputation de classique culte du genre de l’horreur, mais au fil du temps, il a trouvé une plus grande appréciation, qui s’est également étendue à la collection moins impressionnante de suites du film.

Le sous-genre d’horreur slasher est littéralement allé dans des endroits ridicules comme l’espace et l’enfer, mais les années 1980 ont été un moment glorieux pour l’horreur où un camp d’été était assez attirant. Des films comme Sleepaway Camp ont aidé les camps d’été à devenir des lieux de prédilection pour les films d’horreur, et maintenant des séries comme American Horror Story se sont tournées vers le sujet pour trouver l’inspiration. Bien qu’il existe de nombreux films d’horreur dans les camps, Sleepaway Camp se distingue des autres en raison de la direction extrêmement imprévisible que prend le film.

Sleepaway Camp a suffisamment marqué le public qu’un certain nombre de suites sont entrées en production au fil des ans. Les films suivants de Sleepaway Camp font de leur mieux pour capturer l’énergie insensée du film original, mais ils ont du mal à y arriver. Cela étant dit, les suites de Sleepaway Camp ajoutent encore beaucoup à la série dans son ensemble et sont le foyer de certaines des morts les plus scandaleuses du sous-genre slasher. Ce n’est peut-être qu’une question de temps jusqu’à ce qu’un producteur décide de redémarrer Sleepaway Camp, mais jusqu’à ce que cela se produise, voici un aperçu des différentes suites de la franchise et de la façon dont elles se comparent toutes.

5. Sleepaway Camp IV: le survivant

Le quatrième Sleepaway Camp est entré en production peu de temps après la sortie du troisième, mais lorsque la société de production du film a fait faillite, ils ont été contraints d’annuler le film. Seule une demi-heure du film a été tournée, mais plus d’une décennie plus tard, des fans dévoués ont pu acquérir les images et les combiner avec des scènes des films précédents pour produire une version complète. Sleepaway Camp IV: The Survivor raconte une histoire de traumatisme et de retour au terrain de camping notoire pour affronter les démons du passé. La fin est également une arnaque bon marché de la façon dont se déroule la finale de Return to Sleepaway Camp, ce qui n’est pas la faute de ce film, mais cela rend Sleepaway Camp IV encore moins nécessaire. En fin de compte, cela ressemble à un projet qui ne peut guère être qualifié de film et qui a été conçu plus par obligation que par passion, même si un travail incroyable a été fait pour faire de ce film une réalité.

4. Retour au camp Sleepaway

Le retour au camp Sleepaway semblait avoir pu être un retour à la forme. Il ramène le réalisateur du film original, Robert Hiltzik, dans l’image avec une vision moderne du décor. Malheureusement, la sortie du film a été suspendue pendant des années jusqu’à ce que les effets spéciaux gores du film puissent être correctement terminés. Il y a beaucoup de morts qui font écho aux meurtres du film original, et bien qu’il puisse y avoir un certain charme à cette idée, ils apparaissent surtout comme des versions pires d’anciennes idées. Certes, le film devient beaucoup plus ambitieux avec ses nombreux meurtres, mais avec le film qui sort des décennies après les deux précédents, il est moins facile de pardonner les effets de mauvaise qualité et la qualité du sang.

Curieusement, Return to Sleepaway Camp semble plus daté que ses prédécesseurs. C’est satisfaisant d’avoir Hiltzik de retour ainsi que Felissa Rose, qui a joué Angela Baker dans le premier film. En plus de cela, cela ressemble à une version moins chère et moins charmante du film original. C’est un coup de nostalgie qui ne met malheureusement en évidence que la différence de qualité entre les titres, mais au moins cela fait un effort (que la mort au lit à ongles est en fait assez cool) et n’est pas rempli de flashbacks et de vieilles images, comme Sleepaway Camp IV. La note sur laquelle ce film se termine est également un endroit fort et cyclique pour mettre fin à la franchise, même si le voyage pour y arriver est bâclé.

3. Sleepaway Camp III: Teenage Wasteland

Sleepaway Camp II introduit intelligemment un sens de l’humour sournois et méta dans la franchise, mais Sleepaway Camp III devient trop large sur le sujet et fait vraiment la distinction entre l’horreur et la comédie. Pamela Springsteen revient en tant qu’Angela, et sa performance supérieure est la meilleure chose à propos de cette suite. Les meurtres et les motivations sont beaucoup plus minces cette fois-ci, les aigus n’atteignent jamais les mêmes hauteurs et ses graves sont très gênants. Une mort est tellement inimaginable, car Angela prend simplement un bâton qu’elle trouve et bat à mort certains campeurs avec.

Sleepaway Camp III est peut-être une sérieuse baisse de qualité par rapport à Sleepaway Camp II, mais c’est toujours mieux que les deux films suivants. Il y a quelques morts, comme la séquence de la tondeuse à gazon, qui font une forte impression, ainsi que des battements de caractères vraiment bizarres qui donnent au film une personnalité originale. Il ne manque pas complètement d’idées pour transformer un camp d’été en piège mortel.

2. Sleepaway Camp II: campeurs mécontents

La première suite de Sleepaway Camp, Sleepaway Camp II: Unhappy Campers, est un suivi étonnamment amusant qui sait exactement ce que c’est et l’embrasse de la meilleure façon possible. Angela revient sous un pseudonyme et se fait passer pour une conseillère de camp, mais son bagage précédent grimpe rapidement et les vieilles habitudes ont la vie dure. Les pulsions sexuelles intensément réprimées et dissociées d’Angela se manifestent de manière dangereuse lorsqu’elle juge les campeurs plus libres qui ne sont pas pris au piège des traumatismes et des inhibitions.

La meilleure partie de cette suite sont des tueries gratuites, qui comprennent des choses comme des langues coupées, des campeurs qui sont incendiés sur des barbecues et des meurtres où Angela porte non seulement les gants de Freddy Krueger pour tuer quelqu’un, mais une autre où elle porte le visage de quelqu’un et brandit une tronçonneuse tout en sortir un campeur qui met un masque de hockey comme Jason. C’est ce niveau de réflexivité consciente de soi, ainsi que la performance engagée de Pamela Springsteen dans le rôle, qui empêchent Sleepaway Camp II d’être un échec.

1. Camp Sleepaway

Le film original qui a tout commencé, Sleepaway Camp, examine le temps passé par la jeune Angela et Ricky dans un camp d’été où un tueur s’emballe. Il y a une structure incroyablement simple en place, mais Sleepaway Camp côtoie sur un ton bizarre difficile à ignorer. Toutes les morts sont étranges et remarquables, et il y a en fait un mystère amusant sur qui est le tueur.

Dans Sleepaway Camp, même des personnages secondaires comme tante Martha, qui ne sont dans le film que quelques minutes, parviennent à livrer des performances absolument inoubliables. Tout dans ce film se réunit parfaitement dans un emballage si étrange et inattendu. Toute la nature campy et B-film rend la torsion massive à la fin comme une surprise encore plus grande. Sleepaway Camp est un éclair dans une bouteille qui explique pourquoi les suites ne sont pas en mesure de récupérer l’énergie étrange qui alimente le film. C’est aussi le seul film d’horreur qui soit dédié à “un acteur”.

