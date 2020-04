Chaque film de Zack Snyder défait (et pourquoi ils ne se sont pas produits)

Zack Snyder est connu pour des films comme 300, Watchmen et Batman V Superman: Dawn of Justice, mais parmi les nombreux films qu’il a réalisés, il y en a pas mal qui ne se sont jamais produits. Comme avec de nombreux écrivains et réalisateurs, il y a parfois des films qui sont discutés avec des studios et même d’autres cinéastes mais qui ne sont pas faits. Malheureusement, pour Snyder, plusieurs de ses idées n’ont jamais été transformées en films.

Étant donné qu’il a lancé DC Extended Universe avec Man of Steel et Batman V Superman: Dawn of Justice, Snyder a été étroitement lié à DC Films au cours des dernières années. Une partie importante de cela est parce que son arc d’histoire de 5 films prévu pour DC n’a jamais abouti – et à la place, sa Justice League a finalement été remplacée par une version qui a perverti l’histoire et les personnages, conduisant ainsi à la célèbre Snyder Cut.

Cependant, avant et après son passage chez DC, il y avait plusieurs films que Snyder aurait pu faire, mais pas pour une raison ou une autre. Fait intéressant, alors que certains de ces films n’étaient que des idées qu’il a faites naître, bon nombre d’entre eux ont finalement été réalisés par d’autres réalisateurs, bien que différemment de la façon dont il les aurait faits.

Justice League et ses suites

Le nœud de l’arc de Snyder en 5 films découle de la vision Knightmare de Bruce Wayne dans Batman V Superman: Dawn of Justice. Dans cette vision, la Terre a été décimée par Darkseid, le souverain de la planète Apokolips, avec ses forces et Batman en désaccord avec Superman, qui commande sa propre armée sur Terre. Batman se réveille de cette vision pour trouver un flash dans le temps l’avertissant de Superman et que “Lois Lane est la clé”. Avant qu’il ne disparaisse, Flash supplie Batman de retrouver les autres, se référant, bien sûr, aux membres de la Justice League qu’il finit par recruter.

Dans la vision de Snyder, le public aurait vu comment la Terre est devenue ce Knightmare de Bruce Wayne: Darkseid tue Lois Lane, dévastant Clark et le rendant vulnérable à l’Anti-Life Equation, un fil conducteur qui a été installé dans Man of Steel. La série de films se serait terminée avec la mort de Batman, peut-être à cause d’une explosion Omega de Darkesid destinée à Clark ou Lois. Snyder prévoyait également d’introduire des membres emblématiques de la Justice League, comme Green Lantern, et il allait également être révélé que le général Swanwick était en fait J’onn J’ozz, le Martian Manhunter.

Bien sûr, ce plan a été rejeté lorsque Snyder et Warner Bros. se sont séparés pendant la production de Justice League. De plus, Ben Affleck ne joue plus à Batman et il n’est pas clair si Henry Cavill reviendra jamais en tant que Superman. Alors que Snyder a jeté les bases de cette histoire et des futures suites de Justice League, elles ne seront malheureusement jamais réalisées.

X-Men 3

X-Men 3: The Last Stand a eu du mal à convaincre un réalisateur de s’y engager. Bryan Singer, le réalisateur des deux premiers films X-Men, est parti se concentrer sur le développement de Superman Returns. Parmi les nombreux candidats envisagés pour ce poste, il y avait Darren Arronofsky, qui venait de terminer le tournage de The Fountainhead aux côtés de Hugh Jackman; Alex Proyas, qui avait une querelle avec le président de la 20th Century Fox à l’époque; Joss Whedon, qui était en train de développer un film Wonder Woman; Matthew Vaughn, qui a brièvement signé le projet, puis Zack Snyder. Fox a finalement remplacé Vaughn par Brett Ratner et le tournage a commencé.

Snyder a refusé le travail parce qu’il était déjà lié à 300, bien que, étant donné son amour des super-héros, il aurait pu jouer le rôle. Le flair visuel de Snyder est bien adapté pour les castings d’ensemble et les séquences d’action. Son utilisation de la rampe de vitesse permet au public de suivre facilement l’action et se joue à l’écran de la même manière que les panneaux comiques sur la page. X-Men 3 était en production bien avant que Snyder ne signe avec Warner Bros., cependant, et cela marque la première des deux occasions où un partenariat Snyder / Fox aurait pu se produire – la seconde étant un film Wolverine.

Wolverine coté R

Une décennie entière avant que Logan ne soit sorti en salles, Zack Snyder avait manifesté son intérêt pour la réalisation d’un film Wolverine mais avait insisté pour qu’il soit classé R. À l’époque, les films de super-héros classés R étaient non seulement rares, mais aussi moins performants financièrement que leurs homologues PG-13 . Des exemples de cela depuis le début des années 2000 étaient les propres Watchmen de Blade et Snyder. Les studios hésitaient initialement à donner leur feu vert aux films cotés R car ils étaient plus risqués au box-office, car les parents ne seraient probablement pas disposés à emmener leurs enfants les voir au cinéma. Snyder aurait pu potentiellement être destiné à réaliser un X-Men Origins: Wolverine, mais il était occupé avec Watchmen. Fait intéressant, le scénariste d’Origins, David Benioff, voulait que le film soit classé R, mais il a été modifié pour éviter les pertes au box-office, mais sans succès.

Snyder à la tête d’une production Marvel / Fox aurait été un changement de rythme pour l’homme qui a lancé Warner Bros. ‘ L’univers partagé de DC, et on ne peut s’empêcher de se demander ce que Snyder aurait fait avec le personnage et l’histoire de Wolverine s’il avait eu la chance, ou à quoi ressemblerait DC si Snyder n’était pas resté aussi longtemps qu’il l’avait fait.

Heavy Metal 3

Heavy Metal est un film d’animation pour adultes des années 80 basé sur le magazine du même nom. Le magazine était connu pour son utilisation de la violence graphique, de la sexualité et de la nudité, et il était censé servir de repoussoir pour les bandes dessinées plus générales liées par la Comics Code Authority. Une suite de Heavy Metal est sortie en 2000 et une partie a été à différents stades de développement au cours des deux dernières décennies avec David Fincher et James Cameron co-producteurs. Plusieurs administrateurs avaient manifesté leur intérêt pour la réalisation d’un segment pour Heavy Metal 3, dont Guillermo del Toro, Gore Verbiniski, James Cameron et Zack Snyder. Malheureusement, cela ne s’est pas encore produit et il est peu probable que cela se reproduise à l’avenir. Après tout, en 2014, Robert Rodriguez a acquis les droits de propriété et prévoyait de faire une série télévisée Heavy Metal au lieu d’un film.

La suite de Legend of the Guardians

Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole était le premier long métrage d’animation de Snyder, et bien que ce ne soit pas un énorme succès – gagnant 140 millions de dollars sur un budget estimé à 80 millions de dollars – il voulait faire une suite. À l’époque, Animal Logic semblait également intéressé par une suite, mais rien ne s’est jamais manifesté. Étant donné que le studio et Snyder sont passés à d’autres projets – Animal Logic travaillant sur la série LEGO Movie et les effets visuels pour le MCU et Snyder prenant le DCEU, espérons qu’une suite de Legends of the Guardians s’est effondrée.

ÉCRASER

Samuel L.Jackson et Colin Farrell’s S.W.A.T. a été réalisé par Clark Johnson, mais avant de monter à bord, le studio a approché plusieurs réalisateurs pour faire une version cinématographique de la série télévisée des années 1970 du même nom. Parmi ces administrateurs figuraient Michael Bay, John Woo et Rob Cohen. Bien sûr, Zack Snyder a également été approché pour diriger et a déclaré qu’il était prêt à le faire, mais il a expliqué lors du Vero Panel Director’s Cut Event en 2019 qu’il envisageait un S.W.A.T. film comme “essentiellement de la propagande”. Selon Snyder, le studio lui avait demandé de faire un S.W.A.T. PG-13, quelque chose qu’il ne pouvait pas imaginer et l’a donc transmis. ÉCRASER. aurait été le premier réalisateur de Snyder et il a plaisanté en disant qu’il se parlait de ce qui aurait été un film encore plus grand que Dawn of the Dead, son premier long métrage.

Films qu’il n’a pas (encore) réalisés

En dépit de travailler avec Warner Bros pendant tant d’années, Zack Snyder a des films avec d’autres studios dans les œuvres qui n’ont pas encore été faites, y compris Army of the Dead, une version de ce qui était censé être la suite de Dawn of the Dead mais a depuis été réécrit et réimaginé comme un film autonome. Il y a aussi un film curieux intitulé The Illustrated Man qui est basé sur une collection d’histoires de Ray Bradbury. Alors que Army of the Dead devrait sortir sur Netflix à la fin de 2020, The Illustrated Man a été sur le radar de Snyder dès 2007.

Très peu d’informations ont été révélées sur le projet dans les années qui ont suivi l’annonce et on ne sait pas pourquoi le film a été bloqué pendant si longtemps. Cependant, il reste répertorié comme l’une des prochaines productions de The Stone Quarry, la société Zack et sa femme Deborah créée en 2004. Snyder a également annoncé qu’il travaillait sur une adaptation de The Fountainhead d’Ayn Rand, un projet passionnant de son, ainsi comme The Last Photograph et un éventuel long métrage de George Washington et / ou Napoléon Bonaparte dans le style de 300. Malgré son patch de malchance, les fans et le public devraient se réjouir de la perspective de futurs films de Zack Snyder car il ne montre aucun signe d’arrêt ou ralentir.

