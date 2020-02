Chaque personnage des Simpsons Nancy Cartwright Voices

Nancy Cartwright exprime Bart Simpson dans Les Simpsons, mais joue également de nombreux personnages récurrents, y compris certains des résidents les plus populaires de Springfield. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les rôles des Simpson crédités à Cartwright.

Aux côtés de Bart, Cartwright est surtout connu pour avoir exprimé la base de données des personnages des Simpsons, Kearney, Todd Flanders, Nelson Muntz, Maggie Simpson et Ralph Wiggum. Dans les années 80, elle a commencé une carrière dans le doublage en incarnant Gloria Gad dans la série télévisée Richie Rich. Plus tard dans la décennie, Cartwright a été embauché pour exprimer un jeune garçon nommé Bart pour The Tracey Ullman Show de Fox, ce qui a finalement contribué à ouvrir la voie aux Simpsons.

Après plus de 30 ans à exprimer des personnages pour Les Simpsons, Cartwright gagnerait environ 300 000 $ par épisode. En 1992, elle a remporté un Primetime Emmy Award pour l’épisode “Les vocations séparées” de la saison 3 des Simpsons et a ensuite interprété Chuckie Finster dans All Grown Up! et Rugrats Go Wild. Voici une liste complète de tous les personnages que Cartwright exprime dans The Simpsons.

Homme de 10 ans: “Le PTA se dissout”

Abigail: “Nouveau gamin dans le quartier”

Adrian Belew: Divers

Espion américain: Divers

Bart Simpson: Divers

Bart Simpson, Jr .: “Bart obtient un” F “”

Bart le garçon: “Le cirque fuyant de Monty Burns”

Le refus de Bart: “Le cad et le chapeau”

Bart-Bart: “Quand tu croises une étoile”

Contremaître en construction Bart-Soundalike: “Le PTA se dissout”

Bartabe Barrows: “Diatribe d’une femme au foyer folle”

Bartie Ziff: “Cabane dans les arbres de l’horreur XXIII”

Bartman: Divers

Beezee: Divers

Benzine Girl: “Été de 4 pi 2”

Bigfoot Kid: “L’appel des Simpsons”

Chuck Berger: Divers

Brittany Brockman: Divers

Garçon à dents noires: Divers

Charles Montgomery Burns (dans la série “Angry Dad”): “Je suis furieux (jaune)”

Chef de cadet: “La guerre secrète de Lisa Simpson”

Caitlin, Katelyn et Kaye Lynn: “Waverly Hills, 9-0-2-1-D’oh”

Calvin: “Bart le génie”

Nelson canadien: “Boy Meets Curl”

Bonbons: “Nouveau gamin dans le quartier”

Chèque donneur: “Simpsons rôtissant sur un feu ouvert”

Cookie Salesgirl: “Le chien de Bart obtient un F”

Fils de Cregg Demon: “La Grande Simpsina”

Crystal Meth Spuckler: Divers

Cupcake Kid: Divers

Cyborg Bart: “Cabane dans les arbres de l’horreur XVI”

Base de données: Divers

Doo-De-Doo Kid: “Soirée d’Homère”

Point: “Vous bougez seulement deux fois”

Dr Bartley: “Cabane dans les arbres de l’horreur XV”

Dragon Kearney: “Lisa la Drama Queen”

Email: Divers

Elmo: Divers

Esther: “La Grande Simpsina”

Victime féminine: “La tête révélatrice”

Flying Head Nelson: “Marge Gamer”

Fraumaker: “L’appel des Simpsons”

Freddy: Divers

Gavin: Divers

Gordy: “Vous bougez seulement deux fois”

Fils du cousin d’Homère: “Feu de joie des lamantins”

Hugo Simpson II: Divers

Nelson irlandais: “Au nom du grand-père”

International Harvester Spuckler: Divers

Jackington: “Le Bart veut ce qu’il veut”

Jaffee Ziswhisky: Divers

Jay Nahasapeemapetilon: Divers

Jimmy: “Lisa la végétarienne”

June Bellamy: Divers

Kaitlyn: “Père sait le pire”

Katherine Blodgett: “La fille qui dormait trop peu”

Kearney Zzyzwicz: Divers

Kearney Zzyzwicz, Jr .: Divers

Kenny: “Père sait le pire”

Élève de maternelle: “Le PTA se dissout”

La sœur de Lenny Leonard: Divers

Lewis Clark: Divers

Ling Bouvier: Divers

Ludwig van Beethoven: Divers

Maggie Simpson: Divers

Maggie Simpson, Jr .: Divers

Mall Santa Boy: “Simpsons rôtissant sur un feu ouvert”

Mooch Bart: Divers

Moïse: Divers

Fille de Mme Dexter: “Le vif de sept bières”

Nelson Muntz: Divers

Nelson Muntz, Jr.: Divers

Nina Skalka: Divers

Timmy O’Toole: “Radio Bart”

Tom Gammel: Divers

Ooda: “Nouveau gamin dans le quartier”

Autre Bart Simpson: “Cabane dans les arbres de l’horreur XXVIII”

Outlands Maggie: “Enfin partir”

Pria Nahasapeemapetilon: Divers

Ralph: Divers

“Waverly” Ralph: “Waverly Hills 9-0-2-1-D’oh”

Ralph Wiggum: Divers

Clones de Ralph: “Les vacances du futur sont passées”

Réceptionniste: “Il n’y a pas de honte comme à la maison”

Richard: Divers

Rockstar Maggie: “Les vacances du futur sont passées”

Rod Flandre: Divers

Ross: “Les mamans que j’aimerais oublier”

Sandeep Nahasapeemapetilon: Divers

Chevalier de l’ombre: “Marge Gamer”

Shasta: “Nouvel enfant sur le bloc”

Sherman: “Treehouse of Horror V”

Les enfants de Sherri et Terri: “Future-Drama”

Sid Vicious: “Amour, style Springfieldian”

Simon Woosterfield: “Double, Double, Boy in Trouble”

Fille qui chante: “Bart le génie”

Truite chantante: “La dernière tentation d’Homère”

Skippy Simpson: Divers

Springfield Downs Kid: “Simpsons rôtissant sur un feu ouvert”

Stretch Dude: Divers

Octuplets des octuplets Nahasapeemapetilon: “Les vacances du futur sont passées”

Le corbeau: Divers

Todd Flandre: Divers

Troll Kearney: “Marge Gamer”

Garenne: “Vous bougez seulement deux fois”

Wendell Borton: Divers

Enfant blanc: “Lisa gémissant”

Wolfgang Amadeus Mozart: Divers

Femme Jockey: “Saddlesore Galactica”

Belette jaune: Divers

Zia Simpson: Divers

