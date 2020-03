Chaque personnage principal, classé par intelligence

Afin de combattre les forces obscures de l’univers, un personnage doit avoir une certaine intelligence. Bien sûr, beaucoup de héros apprennent au fur et à mesure et s’appuient sur l’instinct autant que sur l’intelligence. C’est certainement le cas avec le casting principal des personnages de la franchise Sailor Moon.

Les personnages, malgré leurs vies et expériences passées, sont tous encore des adolescents apprenant à devenir des super-héros. Certains sont plus intelligents que d’autres dans des domaines spécifiques, mais ils offrent tous différents types d’intelligence à l’équipe. Afin de les classer équitablement, nous mesurons leur intelligence en fonction de leur travail stratégique et de leur capacité à s’adapter au combat.

11 Chibiusa Tsukino

Chibiusa est techniquement le (deuxième) plus ancien des personnages principaux lorsqu’elle est présentée, mais les fans ne le savent pas. Son immaturité a freiné sa croissance, la faisant paraître avoir neuf ans, bien qu’elle ait en fait plusieurs centaines d’années. C’est cette immaturité qui la place en tête de liste plus que toute autre chose.

Malgré son expérience de vie, Chibiusa est très protégée. Elle décide de voyager dans le temps sans vraiment penser aux conséquences ni former un plan cohérent. Son manque de réflexion lui cause des ennuis à plusieurs reprises, et elle a de la chance d’avoir le Sailor Senshi pour la sortir de là.

10 Hotaru Tomoe

Hotaru Tomoe est un type différent de Sailor Senshi dans la mesure où son personnage Sailor Saturn est complètement séparé de son personnage civil. Si Sailor Saturn figurait sur cette liste, elle serait un peu plus haut, mais au lieu de cela, Hotaru se classe près du bas parce qu’elle est en fait une petite fille et a encore beaucoup de place pour grandir.

Hotaru est un peu naïve du monde et elle n’a pas tout à fait les mêmes compétences en résolution de problèmes que tout le monde. Étant donné la chance d’être vraiment bien informée sur sa position de Sailor Senshi, elle pourrait progresser dans la liste.

9 Usagi Tsukino

Usagi obtient une mauvaise réputation pour son manque d’intérêt pour l’école. Sa tendance à renoncer à ses devoirs pour passer du temps avec ses amis ne la rend pas inintelligente. Au lieu de cela, Usagi priorise les personnes dans sa vie sur le calendrier académique.

Cela étant dit, Usagi est quelqu’un qui opère la plupart du temps par pur instinct. Au combat, elle compte sur son équipe pour élaborer les plans et commencer le combat. Usagi est principalement là pour le nettoyage et un coup de grâce. Ses forces résident davantage dans sa nature empathique et sa volonté de vouloir parler des choses au lieu de se battre.

8 Mamoru Chiba

Mamoru est le seul héros masculin de la franchise. Dans toute autre série, cela ferait probablement de lui l’une des personnes les plus intelligentes de la série. Bien que Mamoru ne soit nullement stupide, il est définitivement devancé par la grande majorité des Sailor Senshi.

L’intelligence de Mamoru est principalement le résultat de sa capacité à interpréter ses propres rêves et sa connexion avec Sailor Moon et la Terre dans son ensemble. Il est capable de ressentir le danger et la douleur et d’utiliser sa connexion comme une balise pour se battre. Bien qu’il crée une bonne distraction pour l’ennemi, c’est vraiment à ce sujet.

7 Haruka Tenoh et Michiru Kaioh

Sailor Uranus et Sailor Neptune sont classés ensemble car ils représentent un front toujours uni dans la série. En ce qui concerne le manga et toute version de l’anime, les deux opèrent sur un pied d’égalité, agissant ensemble sur leurs plans.

Nous pouvons voir à quel point ils sont intelligents lorsqu’ils entrent enfin dans l’histoire et commencent à ressentir l’autre Sailor Senshi. Alors que Haruka rencontre délibérément Usagi et essaie de la lire, Michiru fait de même avec Mamoru. Ils jouent chacun un rôle pour voir la force des autres Sailor Guardians avant de décider de travailler avec eux. Michiru a des rêves prophétiques, mais ils travaillent ensemble pour les déchiffrer. Ils sont très doués pour enquêter sur leurs menaces potentielles.

6 Makoto Kino

Makoto ne reçoit pas autant de projecteurs que la plupart des autres Inner Senshi de la série. Nous savons qu’elle a tragiquement perdu ses parents à un jeune âge et est restée seule depuis – jusqu’à ce qu’elle éveille ses capacités de Sailor Jupiter.

La capacité de Makoto à prendre soin d’elle-même – et de tout le monde autour d’elle – montre qu’elle a une bonne tête sur les épaules. Contrairement aux arcs anime qui voient Usagi et Minako lutter à l’école, Makoto excelle toujours. De même, elle est capable de résister aux méchants et aux intimidateurs sans partenaire, montrant qu’elle est capable d’analyser les menaces sans avoir de sauvegarde.

5 Rei Hino

Lorsqu’elle est présentée, Rei fréquente non seulement une école différente du reste de l’Inner Senshi, mais elle travaille également comme jeune fille du sanctuaire. Alors que Rei devient Sailor Senshi, elle est également aidée par ses capacités psychiques. Avoir ces capacités avant de s’éveiller en tant que Sailor Senshi signifie qu’elle a une tête incroyablement nivelée sur ses épaules pour commencer.

Rei est quelqu’un qui est tout aussi capable de diriger une équipe avec un plan d’attaque qu’elle suit les ordres de quelqu’un d’autre. Elle souligne rapidement les défauts d’un plan avec des suggestions pour y remédier au lieu de céder à la peur.

4 Minako Aino

Bien que l’anime des années 90 ait rendu Minako de plus en plus nerveux au fil de la série, la vérité est que Minako a l’un des meilleurs esprits stratégiques des personnages principaux. Minako est, après tout, Sailor Venus, le vrai chef du Sailor Senshi quand leur princesse n’est pas Sailor Moon.

Minako est une stratège assez habile pour apprendre à être un héros pendant ses jours Sailor V. Alors qu’elle apprend des agents du gouvernement, la majeure partie du travail est la sienne. Minako apporte ce qu’elle apprend à l’équipe de Sailor Senshi, capable d’élaborer des stratégies de combat et d’agir comme un leurre pour protéger Usagi. Elle est certainement l’un des personnages les plus intelligents de la série malgré ce que l’anime ferait croire aux fans.

3 Setsuna Meioh

De l’Outer Senshi, Setsuna semble prendre les devants en matière d’intelligence. Sa sagesse et son engagement font d’elle la candidate idéale pour garder la porte de l’espace-temps. Elle sait exactement quand risquer de laisser passer quelqu’un et quand elle doit vraiment garder la porte en tant que Sailor Pluto.

Sous son apparence civile, elle prouve également à quel point elle est intelligente en assumant divers rôles dans le monde extérieur. Elle passe des études de physique (et d’autres sciences) au travail d’infirmière – sans formation médicale. Il est tout à fait possible qu’elle puisse simplement avoir sa propre version d’un stylo déguisé, mais Setsuna semble en fait comprendre tous les domaines dans lesquels elle s’engage au lieu de jouer à faire semblant.

2 Ami Mizuno

Bien qu’Ami ne préfère pas être un leader comme Minako, elle est de loin la plus intelligente des Inner Senshi. Elle est fermement attachée à ses universitaires civils, mais elle n’est pas seulement bonne pour étudier pour les tests ou aider ses amis à apprendre de nouveaux matériaux.

Ami est également très capable en tant que Sailor Mercury. C’est elle qui fait la plupart de l’analyse de leurs ennemis. Au début de la série, cela se faisait grâce à sa visière, qui fait office d’ordinateur. Cependant, alors que son temps en tant que Sailor Senshi se poursuit, elle est capable de le faire seule et d’assurer la défense du reste de l’équipe. Sa capacité à observer, cataloguer et comprendre ses options dans le domaine est plus rapide que celle de n’importe qui d’autre.

1 Luna et Artemis

Comme Sailors Neptune et Uranus, cet appariement particulier fonctionne en équipe sur un pied d’égalité, c’est pourquoi ils ont gagné la première place ensemble. Luna agit en tant que conseillère d’Usagi au début de la série, et Artemis fait de même pour Minako.

Ensemble, leur connaissance combinée du fonctionnement des capacités du Sailor Senshi est supérieure à celle de toutes les filles – tout comme leur connaissance de l’histoire du Moon Kingdom. Ils comprennent les enjeux et sont capables de former les adolescents à devenir les meilleurs héros possibles.

