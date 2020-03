Chaque personnage qui a vu un Thestral (et pourquoi)

Les stestrals étaient l’une des créatures magiques les plus mémorables à sortir du Harry Potter franchise créée par J.K. Rowling. La mythologie entourant l’espèce était intéressante en ce que seuls ceux qui ont été témoins de la mort et l’ont embrassée pouvaient voir les Thestrals de leurs propres yeux. Les stestrals étaient une race de chevaux ailés qui étaient noirs et avaient des traits squelettiques, semblables à des dragons. Voici tous les personnages qui pourraient voir Thestrals, et pourquoi.

Les stestals étaient rares dans le monde sorcier, mais il y avait un troupeau entraîné qui résidait dans la forêt interdite sur les terres de Poudlard. L’espèce était principalement utilisée par les sorciers pour le transport car ils pouvaient parcourir de grandes distances. Et puis pendant la bataille de Poudlard, le troupeau formé de Thestrals a attaqué l’armée de géants de Lord Voldemort avec l’aide de Buckbeak. De plus, les poils de queue de Thestral étaient notamment utilisés comme noyau de la baguette Elder. Il était connu pour être l’une des substances les plus difficiles à travailler lors de la fabrication de baguettes. Certains pensaient que les cheveux Thestral donnaient à la baguette une puissance supplémentaire.

Que ce soit vrai ou non n’est pas clair, mais pas mal de personnages de la série Harry Potter ont pu voir ces créatures de leurs propres yeux – la personne principale étant Harry Potter lui-même. Cependant, il n’était certainement pas le seul. Voici tous les personnages qui ont eu une histoire avec Thestrals.

Harry Potter

Harry n’a pas immédiatement vu Thestrals même s’il a été témoin de la mort de son camarade de classe Cedric Diggory pendant le Tournoi des Trois Sorciers. Après avoir accepté la mort quelques mois plus tard, Harry vit enfin les Thestrals tirer les voitures remplies d’étudiants aux portes de Poudlard. Plus tard, il en a utilisé un pour voler avec ses amis au ministère de la Magie dans l’espoir de sauver Sirius Black.

Rubeus Hagrid

Hagrid était l’un des rares sorciers autorisés à manipuler directement les Thestrals car ils étaient considérés par le ministère de la Magie comme extrêmement dangereux. En tant que garde-chasse de Poudlard, Hagrid a élevé et formé le troupeau qui résidait sur le terrain de l’école. Il a également enseigné aux élèves leurs capacités de navigation lors de son cours Care of Magical Creatures. Hagrid a pu voir Thestrals après avoir vu plusieurs personnes mourir, y compris son père.

Severus Rogue

Snape a également pu voir les Thestrals, mais on ne sait pas exactement quand il a acquis la capacité. Dumbledore a une fois interrogé Snape sur le nombre de personnes qu’il avait vues mourir et la réponse n’était pas prometteuse. Il est probable que Snape ait été directement témoin de plusieurs décès au cours de la Première Guerre des Sorciers.

Neville Londubat

Au cours de Care of Magical Creatures pour les élèves de cinquième année, Neville a mentionné avoir pu voir Thestrals après avoir été témoin de la mort de son grand-père. Neville a également accompagné Harry et leurs amis en montant un Thestral lors de la mission de sauvetage de Sirius. Inversement, Neville ne semblait pas pouvoir voir Thestrals lors de l’adaptation cinématographique de Harry Potter et de l’Ordre du Phénix.

Luna Lovegood

Quand Harry était mal à l’aise après avoir vu Thestrals pour la première fois, Luna était là pour le rassurer car elle avait toujours pu les voir pendant son séjour à Poudlard. La mère de Luna est décédée lors d’une expérience défectueuse avant sa première année à Poudlard. Luna les considérait comme de douces créatures et en monta une pendant la mission avec Harry et leurs camarades de classe.

Autres personnages de Harry Potter qui ont vraisemblablement vu des strestals

Un certain nombre d’autres Harry Potter les personnages ont peut-être vu Thestrals, mais cela n’a jamais été confirmé. Albus Dumbledore les a souvent utilisés comme moyen de transport, il est donc probable qu’il ait pu les voir. Il en va de même pour Kingsley Shacklebolt, Bill Weasley et Fleur Delacour, qui ont monté Thestrals pendant la bataille de sept potiers. Ils n’auraient probablement pas choisi un mode de transport qu’ils ne pourraient pas réellement voir pour une mission aussi sérieuse. Il est également supposé que de nombreuses autres figures ont acquis la capacité de voir les stestrals après la bataille de Poudlard en raison des nombreux décès.

