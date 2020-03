Chaque référence d’oeufs de Pâques et de jeux vidéo dans la saison 3

Netflix Castlevania la saison 3 est disponible en streaming en ce moment, et elle présente une tonne de références à la série de jeux vidéo classique. Le spectacle, écrit par Warren Ellis et une partie de “Bootleg Universe” d’Adi Shankar des propriétés de la culture pop, est une adaptation du jeu Castlevania 3: Dracula’s Curse. Il suit le chasseur de monstres déshonoré Trevor Belmont, la sorcière ingénieuse Sypha Belnades et le dhampir maudit (vampire métis) Alucard alors qu’ils tentent de vaincre le père d’Alucard, Dracula Vlad Tepes, avant qu’il ne puisse anéantir l’humanité pour se venger du meurtre de sa femme. .

La troisième saison, officiellement publiée le 5 mars, reprend juste après la fin explosive de la deuxième saison, dans laquelle notre trio de héros a réussi à vaincre Dracula. Cependant, les choses ne vont pas bien et dandy, car la ruse vampire Carmilla a un plan pour réduire la race humaine au bétail pour elle et ses sœurs, tandis que le Forgemaster Isaac se fraye un chemin sanglant à travers l’Europe à la recherche de vengeance. Et au milieu de tout cela, la ville pittoresque de Lindenfeld dans laquelle Trevor et Sypha choisissent de se reposer semble avoir beaucoup plus de choses sous la surface.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: À quoi s’attendre de la saison 3 de Castlevania

Au milieu des séquences d’action époustouflantes et des éléments d’horreur effrayants de la série, Castlevania saison 3 regorge également de références de la longue et riche histoire de la série de jeux vidéo. De certains PNJ faisant leurs débuts à la télévision aux boss et monstres à part entière faisant leur apparition, voici tous les œufs de Pâques les plus remarquables de la saison.

Isaac’s Quest of Revenge

À la fin de la saison dernière, les deux Forgemasters de Dracula se retrouvent sur deux chemins radicalement différents. Hector aide par inadvertance Carmilla à trahir Dracula dans l’avant-dernier épisode, tandis qu’Isaac, fidèle à la fin, est poussé à travers un portail dans le désert alors que plusieurs forces différentes assiègent le château de Dracula. La saison 3 reprend là où la deuxième saison s’est arrêtée, avec Hector désormais asservi à Carmilla et ses soeurs et Isaac dans une quête pour traquer Carmilla et Hector pour se venger.

Bien que cette histoire soit originale de la série, elle a une pseudo-origine des jeux. Dans Castlevania: Curse of Darkness, qui a lieu 3 ans après la malédiction de Dracula, Hector décide de s’installer et de vivre une vie paisible. Cependant, sa vie est bouleversée lorsque son rival Forgemaster Isaac décide de faire tuer sa femme, l’envoyant dans une quête de vengeance qui le ramène au château de Dracula. Les rôles ont été inversés, mais l’idée d’Isaac en quête de vengeance en réponse à la trahison d’Hector ressemble à une référence ouverte, sinon inversée, à l’intrigue de Curse of Darkness.

Comte Saint Germain

L’énigmatique Comte Saint Germain fait sa première apparition dans le Castlevania: Curse of Darkness susmentionné, vêtu d’un smoking rouge extravagant. Dans le jeu, c’est un PNJ mystérieux qui se présente de temps en temps pour convaincre Hector d’abandonner sa quête de vengeance, laissant généralement de côté les événements qui n’ont pas encore eu lieu.

En relation: L’oeuf de Pâques au poulet bizarre de Castlevania Saison 2 expliqué

La version en série de lui est relativement similaire, avec quelques différences distinctes, telles que son esprit sec et sa quête pour trouver son amant décalé dans le temps. En effet, alors que le jeu implique fortement que Saint Germain est un voyageur du temps, la série Netflix va encore plus loin.

Le couloir infini

Dans l’émission, The Infinite Corridor est un royaume entre les mondes qui peut être utilisé pour traverser différentes périodes à travers le temps et l’espace. Le comte Saint Germain passe la majeure partie de la saison à chercher un portail vers le couloir, car il y était déjà allé et a en fait perdu un amoureux du domaine interdimensionnel. Alors que le spectacle s’étend sur le couloir infini en lui donnant une qualité Lovecraftienne horriblement existentielle, le concept a en fait été introduit pour la première fois dans Curse of Darkness en tant que niveau du jeu visité par Hector, et le principal boss de la région est Dullahan, un chevalier sans tête qui apparaît dans plusieurs jeux Castlevania différents.

Il y a une scène dans la troisième saison où Saint Germain a un flashback sur le couloir infini où nous voyons des références potentielles à d’autres paramètres de la série Castlevania. L’un des endroits indiqués est une étrange pyramide dans un désert. Cela pourrait être une référence potentielle au jeu Nintendo DS Castlevania: Portrait of Ruin, dans lequel il y a un niveau sur le thème égyptien nommé Sandy Grave.

La période la plus déroutante présentée est certainement un aperçu de l’avenir très lointain, dans lequel les droïdes bipèdes se promènent autour de ce qui ressemble à un désert en Afrique. Il y a quelques choses différentes que la série pourrait référencer ici. Pour commencer, cela pourrait être un clin d’œil à la série Metal Gear, une autre franchise développée par Konami, dans laquelle les armes mécaniques bipèdes sont un trope majeur. Cela pourrait également être une référence à Castlevania: Lords of Shadow 2, une suite à un redémarrage de la série qui a lieu à la fois dans le passé et le futur dans lequel les droïdes mécaniques géants sont un ennemi. Enfin, cela pourrait également être une référence à 2035, le décor des jeux Castlevania: Aria of Sorrow et Dawn of Sorrow, qui suivent le personnage préféré des fans Soma Cruz, un producteur de personnages Adi Shankar a déjà exprimé beaucoup d’intérêt.

Connexes: Super Smash Bros.Ultimate: Comment vaincre Dracula

Dimension inverse

Il y a aussi un autre aspect du couloir infini qui mérite d’être exploré. Chaque fois que Saint Germain se souvient de l’amant qu’il a perdu en explorant le Corridor, elle est toujours montrée se découpant dans ce qui ressemble à un château à l’envers. C’est plus que probablement une référence au jeu Castlevania: Symphony of the Night, qui suit Alucard dans un voyage à travers le château de son père des années après la défaite de Dracula. Il est connu pour une torsion emblématique dans laquelle l’intégralité du château de Dracula est renversé après avoir vaincu le boss médian du jeu. Si la série Netflix prévoit de se ramifier dans la chronologie de différents jeux, Symphony of the Night serait parfaitement logique dans le contexte de l’émission.

Château de Carmilla

Une grande partie de la troisième saison de Castlevania est dédiée à Carmilla et à ses sœurs qui travaillent sur un plan pour essentiellement éliminer l’humanité et utiliser les personnes restantes comme bétail. Cette intrigue secondaire se déroule en Styrie, où les sœurs de Carmilla règnent depuis un immense château en tant que reines. Il s’agit d’une double référence, car le château de Carmilla est apparu dans plusieurs jeux (notamment dans Castlevania: Circle of the Moon et les Lords of Shadow reboot series), ainsi que le fait que la Styrie est un véritable État en Autriche, le pays où le château de Carmilla est canoniquement situé dans les jeux.

Monstres des Jeux

Tout au long de la série Netflix, mais en particulier de la saison 3, la série se faufile dans les apparitions de plusieurs monstres notables de la série de jeux vidéo, tels que le combat Minotaur Trevor et Sypha dans le premier épisode. De petites références telles que l’emblématique Mermen apparaissant parmi les rangs des créatures nocturnes d’Isaac, à des références encore plus évidentes telles que le démon du feu de Castlevania: Symphonie de la nuit passant par le portail de l’enfer, la saison 3 est remplie de références aux créatures des jeux.

Dans le dixième épisode de la troisième saison, “Abandon All Hope”, Trevor et Sypha peuvent être vus en train de combattre plusieurs démons qui sont passés par le portail de l’enfer. Un de ces démons est Malachi, un type ennemi immédiatement reconnaissable de Symphony of the Night. Il est plus facilement identifiable par son design inspiré de Lovecraftian, avec sa tête ressemblant à celle de la création la plus célèbre de Lovecraft, Cthulhu.

Connexes: Castlevania: Trevor et Sypha se réunissent (dans les jeux)

Cependant, la référence la plus ouverte à un ennemi de la série de jeux vidéo se trouve dans l’épisode 9, “The Harvest”. Dans ce document, Isaac va affronter le magicien responsable de l’esclavage magique d’un petit village près de son château. Alors qu’Isaac se dirige vers le magicien, le sorcier sans nom commence à utiliser les villageois pour attaquer. Alors qu’Isaac s’approche de son château, le magicien a recours à son dernier tour et appelle tous les villageois dans une énorme sphère de corps, une référence au légionnaire, le patron du jeu vidéo. Legion est un boss qui est apparu à travers plusieurs jeux de la série Castlevania, et Warren Ellis lui-même a confirmé qu’il s’agit de la version de l’émission de Legion.

La résurrection de Dracula

Tout au long de la troisième saison, nous sommes présentés à Prior Sala et au prieuré de Lindenfeld, une église qui était des disciples du Christ jusqu’à ce qu’ils soient visités par une énorme créature de nuit il y a des mois. Le public découvre bientôt Prior Sala et ses disciples sont intéressés à ouvrir un portail vers l’enfer. Dans le dernier épisode, Saint Germain découvre Sala et sa créature nocturne tentent de ressusciter Dracula lui-même. Cela le rend quelque peu similaire au personnage de jeu vidéo Shaft, qui apparaît dans Castlevania: Rondo of Blood et Symphony of the Night, qui tournent tous les deux autour de Shaft essayant de ressusciter son maître Dracula.

Cependant, l’idée de ressusciter Dracula est une menace récurrente dans la plupart des jeux de la série. L’héritage de Dracula vit à travers ses disciples, et presque tous les jeux de la série Castlevania suivent l’un des nombreux acolytes de Dracula (que ce soit Shaft, Carmilla ou même l’avatar de la mort lui-même) essayant de ressusciter le Seigneur des Ténèbres. Parfois, ils réussissent même, donc ce n’est qu’une question de temps avant de voir le retour du Seigneur Vampire dans le monde des vivants.

Romance de Trevor et Sypha

La saison 3 de Castlevania s’appuie fortement sur la romance nouvellement formée entre les protagonistes de la série Trevor Belmont et Sypha Belnades. Il est taquiné dans la saison 1, élaboré dans la saison 2, et il semble que ce soit complètement établi dans la saison 3. Cela pourrait finir par être l’un des éléments les plus importants pour le reste de la série, car Trevor et Sypha deviennent également amoureux de Castlevania 3: Dracula’s Curse, le jeu sur lequel les deux premières saisons de l’émission sont directement basées. Étant donné que Dracula’s Curse est chronologiquement le deuxième jeu de la chronologie de la série, cela signifie que tous les autres Belmonts et descendants de Belmont qui en découlent (y compris Simon Belmont, le protagoniste des deux premiers jeux sortis dans la série) proviennent tous de l’union entre Trevor et Sypha.

Connexes: The Devil May Cry Anime Series est-il sur Netflix, Hulu ou Prime?

C’est énorme, car cela donne à la série Netflix toute latitude pour explorer d’autres chronologies au sein de la série de jeux vidéo. La querelle entre les Belmont et Dracula est presque intemporelle, car Lament of Innocence révèle que le meilleur ami de Dracula avant de devenir un vampire était Leon Belmont, qui a été forcé de traquer son ami après avoir découvert sa vraie nature. C’est ici que la dynastie Belmont a commencé, avec le fouet Vampire Killer (rebaptisé Morning Star dans la série Netflix) transmis de génération en génération jusqu’en 1999, lorsque Julius Belmont l’a utilisé pour vaincre Dracula de façon permanente en piégeant son château dans un éclipse solaire. Il reste à voir ce que Netflix et l’équipe de création ont prévu pour Castlevania saison 4, mais avec l’introduction du couloir infini et la relation entre Trevor et Sypha, il semble que les possibilités soient infinies.

Plus: Que signifie Metroidvania?

Où Ahsoka est pendant le Mandalorien (selon le Canon Star Wars actuel)

A propos de l’auteur

Chrishaun Baker est un auteur de longs métrages pour ., avec une foule d’intérêts allant des films d’horreur aux jeux vidéo en passant par les films de super-héros. Bientôt diplômé de la Western Carolina University, il passe son temps à lire des bandes dessinées et de la fiction de genre, à réaliser des courts métrages, à écrire des scénarios et à devenir de plus en plus frustré par l’état du discours cinématographique en 2020. Vous pouvez le trouver en train de discuter de films sur Letterboxd ou travailler sur une migraine sur la politique américaine sur Twitter.

En savoir plus sur Chrishaun Baker