Chaque suite Marvel qui a remplacé le réalisateur d’origine (et pourquoi)

Marvel Studios a une histoire de perdre les réalisateurs originaux de ses films lorsque les suites apparaissent dans son univers cinématographique. Voici toutes les suites qui ont remplacé leur réalisateur initial.

Après l’annonce il y a quelques jours que Scott Derrickson a abandonné la production de la suite de Docteur étrange, nous passons en revue tous les films Marvel qui ont perdu les réalisateurs d’origine lorsque des suites apparaissent dans l’univers cinématographique Marvel.

Alors que certains réalisateurs sont revenus pour développer la suite de l’histoire qu’ils ont racontée pour la première fois, il était plus courant pour UCM de prendre une direction complètement nouvelle pour les suites. Parfois, c’était le choix des réalisateurs de ne pas revenir, mais cela a souvent semblé être une décision de Marvel Studios, ce qui a rendu le studio une réputation négative concernant le traitement de ses réalisateurs.

Lorsque UCM a commencé en 2008, quelques réalisateurs ont été choisis pour façonner initialement le récit partagé. Ce fut d’abord Jon Favreau, suivi de Louis Leterrier, Kenneth Branagh et Joe Johnston pour terminer la phase 1. Au fur et à mesure que de nouveaux personnages et franchises solo étaient ajoutés au mix, des noms comme James Gunn, Anthony et Joe Russo, Scott Derrickson Taika Waititi et d’autres sont montés à bord. Certains des noms étaient des remplaçants de réalisateurs qui ne sont pas revenus pour diriger une suite.

Alors que l’UCM continue de croître, l’histoire générale continue de s’adapter. L’étude a promis aux fans de publier le meilleur contenu possible dans un délai approprié. Pour ce faire, Marvel Studios a dû prendre des décisions difficiles quand il s’agissait d’embaucher des réalisateurs ou d’aller dans des directions différentes lorsque les visions n’étaient pas alignées avec le studio. Voici toutes les suites UCM qui ont remplacé son réalisateur d’origine.

Thor: le monde des ténèbres

Le légendaire acteur, écrivain et réalisateur irlandais Kenneth Branagh était en charge de diriger le Dieu du tonnerre avec le premier film solo de Thor en 2011. Le film a marqué le quatrième film de la phase 1 de l’UCM, mais Thor est revenu à Les Vengeurs en 2012. Avant le premier film de Thor, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que Thor reviendrait pour un autre film solo après Les Vengeurs. Ce fut une surprise pour Branagh, car il pensait que l’étude surveillerait le succès au box-office de Thor avant de s’engager. Cela dit, Branagh semblait intéressé à étendre le voyage de Thor à l’avenir, mais cela n’a finalement pas fonctionné.

Quand Thor: le monde des ténèbres a reçu le feu vert, l’étude a annoncé que Branagh ne reviendrait pas en tant que directeur en raison de l’engagement de temps. Il était franc au sujet de l’expérience positive qu’il avait eue chez Thor, mais il sentait qu’il ne pouvait pas faire justice avec les contraintes de temps et les pressions pour terminer le script à temps. Patty Jenkins a été embauchée fin 2011, mais n’a quitté le projet que quelques mois plus tard en raison de différences créatives. Brian Kirk a également été envisagé avant qu’Alan Taylor ne réalise la suite. Thor: Le monde sombre est considéré comme le pire film de Thor sorti jusqu’à présent.

Iron Man 3

Jon Favreau était le réalisateur d’Iron Man en 2008 et sa suite en 2010, Iron Man 2. Les deux films solo de Tony Stark ont ​​vraiment stimulé l’UCM, considérant qu’il se classait comme deux des trois premiers épisodes de la franchise. En plus d’assumer la direction, Favreau a joué Happy Hogan, l’ami fidèle, garde du corps et chauffeur et Tony Stark. Cependant, après la première d’Iron Man 2, Favreau a annoncé qu’il ne prendrait pas soin d’Iron Man 3.

Favreau n’était pas sûr de ce que Marvel prévoyait après la première de The Avengers et il y avait une idée dans le chapitre suivant de Tony, le film aurait de plus grandes stars. En raison de l’incertitude, Favreau a décidé de réaliser un film Disney appelé Magic Kingdom, mais depuis lors, il a laissé le projet en arrière-plan pour rechercher d’autres opportunités. Favreau est resté producteur exécutif d’Iron Man 3 et Shane Black a finalement été embauché pour écrire et diriger à la demande de Robert Downey Jr., et Favreau a continué à répéter son rôle de Happy Hogan, récemment nous l’avons également vu dans Avengers: Fin de partie et Spider-Man: loin de chez soi.

Captain America: le soldat de l’hiver

Joe Johnston était en charge de Captain America: le premier vengeur quand il a fait ses débuts en 2011. Son embauche a été attribuée à son travail exceptionnel dans Ciel d’octobre et la trilogie originale de Star wars. Le cinquième film a été salué à l’UCM et le film qui présentait Steve Rogers comme Captain America, en particulier pour le travail de Johnston. Malgré le succès, le réalisateur n’est pas revenu pour la suite en raison d’autres obligations.

Lorsque Marvel Studios se préparait à Captain America: le soldat de l’hiverJohnston avait déjà signé pour un film à petit budget, Not Safe for Work. Il est probable que cela n’a même pas été envisagé pour la poursuite en raison du fait que le personnage allait dans une direction différente.

Avengers: Infinity War

Joss Whedon était l’esprit créatif en charge du premier film qui a réuni pour la première fois les héros de l’UCM, en Les Vengeurs 2012. Après avoir fait évoluer l’avenir des films Marvel, quatre autres films sont sortis avant que Whedon ne revienne au fauteuil du réalisateur Avengers: l’ère Ultron. Whedon a non seulement réalisé les deux films, mais a également écrit les scripts. A cette époque, il a également développé la série télévisée liée à UCM, Agents de S.H.I.E.L.D. pour ABC. Whedon a cité les luttes autour de ce que Marvel voulait lui donner la priorité, ce qui aurait pu conduire à son départ après The Age of Ultron.

Selon certaines nouvelles publiées à l’époque, le contrat de Whedon avec Marvel a pris fin en 2015, juste à la fin de la suite des Avengers. Le réalisateur semblait vouloir explorer certains de ses propres documents, et un an plus tard, il a annoncé qu’il ne travaillerait plus avec Marvel. En 2017, Whedon a supervisé les tâches de post-production de Ligue de justice de Zack Synder écrivant et dirigeant les reprises. Anthony et Joe Russo ont repris les suites des Avengers réalisant Infinity War et Endgame.

Docteur étrange 2

Dans la phase 3 de l’UCM, Scott Derrickson a été embauché pour diriger le docteur Strange dans la bonne direction en présentant Stephen Strange. Le film a été présenté en 2016 et a présenté de bonnes critiques à la fois des fans et des critiques. Derrickson avait manifesté son intérêt pour une suite, mais elle n’a été confirmée qu’à la fin de 2018. En juin 2019, il a été annoncé que le film serait officiellement intitulé Docteur Strange et le multivers de la folie et cela aurait un ton plus terrifiant. Dans une tournure surprenante des événements au début de la nouvelle année, le réalisateur a quitté le projet.

Derrickson a déclaré que les différences créatives qui impliquent son approche des tons d’horreur sont les raisons de sa décision de s’éloigner. Il est possible que Marvel ne veuille pas que la suite soit complètement horrifiée comme le voulait Derrickson. Il y a aussi la possibilité que l’histoire soit enchevêtrée, car elle sera censée se connecter à la série Disney +, WandaVision et Loki. Derrickson continuera à être producteur exécutif, mais pour le moment la suite de Doctor Strange n’a pas de réalisateur.

Captain Marvel 2

Carol Danvers a finalement fait irruption dans la scène Marvel lors de la sortie de Captain Marvel en 2019. Le duo Anna Boden et Ryan Fleck ont ​​été les réalisateurs du film. L’introduction de Carol faisait partie intégrante de l’avenir de l’UCM, car elle a joué un rôle important à la fin de la guerre contre Thanos.

Captain Marvel 2 a été récemment annoncé, mais Boden et Fleck ne dirigeront plus. Marvel Studios est à la recherche d’un réalisateur pour prendre le contrôle du film, qui aura lieu aujourd’hui. Megan McDonnell écrit le script. Boden et Fleck doivent encore revenir à UCM car ils sont en pourparlers pour diriger une prochaine série Disney +.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.