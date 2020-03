Chaque univers cinématographique Marvel dérive les films ignorés

Comme le Univers cinématographique Marvel a continué de croître et d’accumuler de plus en plus de retombées dans sa gamme, il y a eu un phénomène intéressant qui s’est développé – bon nombre de ces propriétés ont été ignorées au mieux ou tout simplement supprimées du canon au pire.

Ce qui est si intéressant à propos de cet événement, c’est qu’il couvre plusieurs médias ainsi que plusieurs projets – et de multiples explications pour son déroulement. D’une part, il existe des raisons qui ne relèvent pas des scénarios MCU; l’accord récent avec Sony Pictures, qui a greffé l’univers de Spider-Man sur le MCU, en est un excellent exemple. D’un autre côté, cependant, la structure du pouvoir a changé au sein de l’entreprise, ce qui contribue à expliquer le statu quo de la continuité en évolution. Marvel Studios, le bras cinématographique, a été exclu de Marvel Entertainment proprement dit et autorisé à rapporter directement au chef de la division cinéma de Disney, faisant du producteur exécutif Kevin Feige une figure plus autonome – et plus puissante -. L’influence de Feige a continué de croître après sa promotion au poste de chef de la création.

En fait, la suppression de certaines propriétés du canon cinématographique reflète une vérité centrale: Marvel Studios reste le décideur ultime de la narration sur grand écran, obtenant le dernier mot sur ce qui compte officiellement alors qu’il continue de déployer un récit continu qui entre maintenant sa 12e année. Et alors que Sony tente de devenir le dernier joueur à oser ajouter au panthéon Marvel Cinematic Universe, il est instructif de voir le sort des précédentes spin-offs de Marvel.

L’ascension et la chute de Marvel TV

Trois ans à peine après le début de l’univers cinématographique Marvel, le studio cherchait déjà des moyens d’étendre sa narration, de présenter ses petits personnages dans des rôles plus importants ou d’introduire de nouveaux héros de manière plus expérimentale. La réponse a été Marvel One-Shots, des courts métrages qui sortiraient en tant que longs métrages spéciaux sur les éditions Blu-ray des films de cinéma, ce qui augmenterait donc les ventes de vidéos personnelles.

Le succès de ces entreprises, combiné au succès chauffé à blanc de la première sortie des Avengers en 2012, a suffi à convaincre les meilleurs cuivres de Disney de demander officiellement que ces minisodes soient transformés en épisodes télévisés complets. Ce qui a commencé comme deux spectacles pour ABC – Agents of S.H.I.E.L.D. (dont la première a eu lieu en 2013) et Agent Carter (2015) – ont rapidement explosé en une industrie artisanale de productions. Bientôt, neuf séries supplémentaires énormes étaient en ondes, faisant entrer Netflix, Hulu et Freeform dans le mix (de 2015 à 2018). Et cela ne compte même pas toute une série de titres supplémentaires qui ont été proposés mais qui n’ont jamais dépassé la phase pilote.

Le problème avec cet arrangement – au-delà de la nature de plus en plus exponentielle de l’entreprise, car de plus en plus de dirigeants et de showrunners voulaient un morceau du gâteau MCU – était que la nature rapide de la production télévisuelle se heurtait au temps de rotation plus long des films et à la rapidité l’évolution du paysage narratif sur le petit écran était difficile à intégrer dans la narration plus longue du grand écran. Pire encore, le superviseur de ce format était Jeph Loeb, le chef de Marvel Television, pas Kevin Feige et ses Marvel Studios. Des rapports ont explosé sur des affrontements personnels et créatifs entre les deux hommes et leurs départements rivaux.

Cela a fait de la relation entre les émissions et le MCU proprement dit une affaire à sens unique, avec les scénaristes de télévision désireux de se coincer entre les films. Mais les films de Feige ont ignoré les aventures hebdomadaires des émissions au point que, dans la première saison des Agents of S.H.I.E.L.D., Marvel Studios a détruit S.H.I.E.L.D. lui-même lors de l’intrigue de Captain America: Winter Soldier, enlevant ostensiblement les prémisses de la série télévisée. Au moment où il a été annoncé fin 2018 que Marvel Studios développait sa propre gamme de miniséries télévisées pour Disney +, en se concentrant sur les personnages des films qui n’ont jamais obtenu de franchise, l’écriture était sur le mur que les diverses productions de Marvel TV étaient voué à la non-pertinence narrative, sinon à la résiliation pure et simple. Un an plus tard, fin 2019, Feige a été promu directeur de la création de Marvel Entertainment, Jeph Loeb a été expulsé, la grande majorité des différents projets de Marvel Television ont été supprimés et au moins un acteur majeur, Mahershala Ali, apparu dans Luke Cage, a été refondu en tant que plomb dans un film de phase cinq.

La continuité (parfois) des bandes dessinées MCU

L’idée de faire des liens de bandes dessinées avec les films Marvel était, bien sûr, une idée naturelle, même avant que l’univers cinématographique Marvel ne décolle dans la culture populaire. Il n’est pas surprenant que les premières bandes dessinées soient tombées quelques mois seulement après le début des aventures partagées sur grand écran.

Mais trouver un équilibre entre le désir de Marvel Studios de maintenir une intendance créative et le désir de Marvel Comics d’étendre la mythologie s’est avéré difficile. Divers écrivains ont proposé de faire toute une pléthore de projets, y compris une série mensuelle en cours, par opposition à des films uniques ou à une mini-série, et même si le bras cinématographique de la société a fourni des commentaires, il y avait encore peu de chose – tout comme George Lucas quand il a présidé Star Wars – les cinéastes n’avaient aucune envie que leur narration soit limitée par d’autres projets annexes. Au moment où le MCU a frappé la stratosphère avec la sortie des Avengers en 2012 (en même temps, incidemment, que la balle de télévision a commencé à rouler), la société a dû adopter une nouvelle approche de la bande dessinée, coupant rétroactivement des pans entiers de les de la continuité et en permettant à tous les autres de rester canon.

Mais même avec ce nouveau statu quo, le problème fondamental de ne pas forcer le producteur exécutif Kevin Feige et son cadre d’écrivains et de réalisateurs à reconnaître les histoires supplémentaires – le même problème qui affecte Marvel TV, pas par coïncidence – est toujours entré en jeu. Lorsque l’écrivain-réalisateur James Gunn a écrit le scénario de Guardians of the Galaxy, Vol. 2, il a changé la trame de fond entre les sœurs de Gamora et de Nebula, invalidant ainsi la mini-série de bandes dessinées Les Gardiens de la galaxie Prelude (2014). Plus récemment, il y a eu d’autres exemples: The Cosmic Quest: Volume Two – Aftermath, un roman par opposition à une bande dessinée, semblait avoir mal le statut de vie d’Erik Selvig (Stellan Skarsgård) quand il a frappé les étagères des magasins dans l’année entre Avengers : Sortie d’Infinity War et Endgame. Et encore un autre livre, Thanos: Titan Consumed (publié simultanément), a été initialement annoncé comme étant canon, mais cette désignation a ensuite été retirée avant sa publication.

Contrairement à Marvel Television, qui a atteint un nadir et un remplacement sous la forme de la mini-série Disney +, il semblerait que le monde de l’impression restera dans le même état de choses pour la phase quatre et au-delà – un nombre sélectionné de titres qui siègent dans un zone nébuleuse de canonicité dans un avenir prévisible, jusqu’à ce qu’un film potentiel les contredit tous.

L’univers Spider-Man de Sony sera-t-il également effacé?

Tout cela rend le récent accord de Sony avec Marvel Studios et Disney si fascinant à regarder. Va-t-il subir le même sort inexorable qui a frappé Marvel Television et Marvel Comics?

Après que l’accord initial des deux sociétés pour partager le personnage de Spider-Man a été conclu avec la sortie de Spider-Man: loin de chez soi, les deux devaient signer un autre contrat pour continuer le récit conjoint, ce que les fans ont particulièrement réclamé, étant donné la fin du cliffhanger du dernier film. Marvel souhaitait plus des bénéfices des sorties théâtrales, mais Sony, pour sa part, voulait que ses films dérivés Spider-Man tant recherchés – qui, à ce moment-là, ne consistaient qu’en Venom (2018) – soient considérés comme officiels parties de l’univers cinématographique Marvel, assurant ainsi des performances au box-office beaucoup plus élevées. Marvel Entertainment semble avoir acquiescé, permettant des références explicites à son univers dans la prochaine version estivale de Morbius et des apparitions d’au moins un de ses personnages. Les rumeurs abondent maintenant que nul autre que Spidey lui-même n’apparaîtra dans la troisième entrée de Sony, le Venom 2 de cet automne.

La question centrale est de savoir si cet arrangement restera une voie à sens unique du point de vue de Marvel Studios. Les films officiels de MCU ignoreront-ils les personnages de Venom et Morbius, tout comme ils l’ont fait avec le S.H.I.E.L.D. L’agent Phil Coulson (Clark Gregg) ou les héros new-yorkais des Defenders? Ou à moins que cela, un point d’intrigue ou un personnage particulier battu par les retombées de Sony sera-t-il rétabli lorsque le prochain film Avengers décidera de faire en sorte que la trame de fond collective aille dans une direction différente?

L’argument pourrait être avancé que les versions de Spider-Man ont de bien meilleures chances d’intégration dans le canon MCU actuel. Dans la programmation annoncée pour la phase cinq, Blade sortira, et le Univers cinématographique Marvel devra fournir des explications sur l’existence des vampires dans un monde qui, jusqu’à présent, en a été sensiblement dépourvu, c’est là que le caractère vampirique de Moribus peut entrer en jeu. Et étant donné que Venom 2 et un film encore sans titre devraient sortir dans les mois qui précèdent et juste après Spider-Man: Homecoming 3 (juillet 2021), il y a plus que quelques possibilités de narration synergique, avec chaque épisode ferroutage des développements des autres.

