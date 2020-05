Charlie Cox dit que son casse-cou n’est pas dans le prochain Spider-Man

Charlie Cox fait couler de l’eau froide sur les rumeurs selon lesquelles il reprendrait son rôle de Daredevil dans le prochain film de Spider-Man. Cox s’est entretenu avec ComicBook.com et a été interrogé sur la rumeur selon laquelle Cox jouerait Matt Murdock dans le film en tant qu’avocat qui essaie d’aider à résoudre les problèmes juridiques auxquels Peter Parker doit faire face en raison des retombées de la fin de Far From Home.

“Je n’avais pas entendu ces rumeurs, mais ce n’est certainement pas avec mon Daredevil”, a déclaré Cox. «Je n’y suis pas impliqué… Si c’est vrai, ce n’est pas avec moi. C’est avec un autre acteur. “

Comme toujours, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Cox peut se tromper; il pourrait garder le secret afin de protéger les spoilers. Cela dit, Cox est tout à fait part de l’idée de rejoindre le MCU, en disant: «Écoutez, j’ai passé un bon moment. Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu jouer ce personnage aussi longtemps que je l’ai fait. Bien sûr, j’aimerais continuer. J’adorerais y participer… En tant que fan des films Marvel, j’ai adoré les petits trucs où ils apparaissent ici et là mais parce que nous étions sur Netflix, nous ne pouvions pas en faire autant pour le juridique raisons, je ne sais pas pourquoi. Mais j’adore l’idée de Jessica [Jones] et Matt apparaissant en arrière-plan ou Matt en tant qu’avocat conseillant Peter Parker. Ce serait vraiment, vraiment cool. “

Le tournage du nouveau film a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19. La sortie du film est prévue pour le 5 novembre 2021.