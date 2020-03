‘Chavalas’ est filmé, avec Vicky Luengo, Elisabet Casanovas, Carolina Yuste et Ángela Cervantes

En mars, le tournage du film a commencé dans des lieux à Cornellá de Llobregat et Barcelone «Poussins», les débuts du long métrage de fiction de Carol Rodríguez Colás, produit par Miguel Torrente («Makinavaja», «Manolito Gafotas», «El Lobo», «The world is yours») et Marta Figueras («La Moños», » Game Over ‘,’ Le triomphe ‘).

«Poussins» Il met en vedette quatre jeunes actrices: VICKY LUENGO (Riot, The Laws of Thermodynamics), ELISABET CASANOVAS (Merlí, Drame et lauréate du Butaca Award de la meilleure actrice dans un second rôle en 2019), CAROLINA YUSTE (Goya pour la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Carmen et Lola et protagoniste de la pièce acclamée Prostitution) et ÁNGELA CERVANTES (Con si fos ahir, Vida Perfecta).

ANA FERNÁNDEZ (Voix, Les filles du câble), JOSÉ MOTA (L’étincelle de vie, Abracadabra), CRISTINA PLAZAS (Vis a vis, I’m Alive, El Nudo), MARIO ZORRILLA (Le secret de Puente Viejo), BIEL JOAN, MAITE BUENAFUENTE, LUIS MARQUÉS et FRANK FEYS complètent le casting.

Le tournage a lieu dans le quartier de Poblenou, à Barcelone et dans la ville de Cornellá. «Poussins» est une production de CHAVALAS LA PELÍCULA A.I.E., en collaboration avec BALANCE MEDIO ENTERTEINMENT avec la participation de TELEVISIÓN ESPAÑOLA, TELEVISIÓN DE CATALUÑA et ICEC.

SYNOPSIS

Marta, Desi, Soraya et Bea, amies inséparables à l’adolescence, se retrouvent dans le quartier pour revivre une amitié authentique et tragicomique. Une réalité qui les obligera à affronter ces adolescentes qui étaient et les femmes qu’elles veulent être.

Presque sans s’en rendre compte, ils s’aideront mutuellement à prendre des décisions importantes dans leur vie. Le passage du temps et leur différence ne seront pas une excuse pour que leur amitié l’emporte sur tout le reste.

CHAVALAS: AMITIÉ FÉMININE ET CANALLISME DE VOISINAGE

Selon le réalisateur, Carol Rodríguez Colás, «Poussins» Il n’aborde pas le quartier “depuis l’exotisation, ni la réduction de son image au folklore auquel il a été spécialement soumis par l’industrie musicale”.

“‘Chavalas’ est un pari frais et naturaliste qui dépeint l’essence de la périphérie, sans l’associer à la marginalité qui lui est souvent attribuée. Un vrai quartier, vivant et plein de vie, où vivent quatre amis de toujours plein de vérité, d’humour et d’émotion. “

BIOGRAPHIE DU DIRECTEUR, CAROL RODRÍGUEZ COLÁS

Diplômé en communication audiovisuelle (Université Ramon Llull) avec une spécialisation en photojournalisme (IEFC). Elle a travaillé comme cinéaste et monteuse indépendante pendant plus de 10 ans avec des sociétés de production telles que Eddie Saeta (BCN) et Boomerang TV Productions (Royaume-Uni).

Ses œuvres comprennent: «Bany Compartit» (2019), une comédie acquise par RTVE; ‘María’ (2018), un court métrage sélectionné par CIMA dans le cadre du Festival L’Alternativa; ‘Brief Encounter’ (2016), lauréat du court métrage du premier FilmPitch, finaliste du Jameson NotodoFilmFest et sélectionné dans des festivals tels que VideoFest2016 en Californie et Asiana International Short Film Festival en Corée du Sud; et «Dansació» (2015), projeté au Choreoscope, au Festival international du film de Barcelone et au Loikka Dance Film Festival à Helsinki.

Elle est également réalisatrice et scénariste de Vella Rosario (2015), sélectionné par le Landscape Film Festival Barcelona et le Short Film Cut Barcelona, ​​Raval, pla de fugida (2012), un documentaire produit par Parallel 40 pour TV3 et A Romantic Comedy (2012) , subventionné par le programme Crea-acció de la Mairie de Cornellà. Il travaille actuellement sur l’essai photographique documentaire Extrarradio dirigé par le célèbre photographe espagnol Manolo Laguillo. «Poussins» C’est ses débuts dans le long métrage de fiction.