Cher journal: qu’ils te donnent. Bande-annonce “ Cette merde me dépasse ”

Netflix a publié la bande-annonce officielle de l’adaptation télévisée de «Cette merde me dépasse» (I Am Not Okay With This), une série basée sur le roman graphique du même nom de Charles Forsman qui fera ses débuts sur la chaîne de streaming le 26 février. Sophia Lillis (‘It’) est la protagoniste de cette histoire dans laquelle elle devra subir les difficultés de croissance, en plus d’apprendre à contrôler son nouveau pouvoir.

Cette sombre histoire d’adolescente se concentre sur une fille de quinze ans en difficulté qui doit faire face à une étrange superpuissance qui enfreint la douleur physique des autres lorsque l’anxiété peut la toucher. Sydney est une jeune femme dépressive qui, guidée par son tuteur à l’institut, a décidé de commencer à écrire un journal pour évacuer et essayer d’exprimer ses sentiments de manière ordonnée, car Sydney a des problèmes: elle discute quotidiennement avec sa mère, elle Elle se reproche la mort de son père, est tombée amoureuse de sa meilleure amie et a commencé à flirter avec la drogue.

Soudain, Sydney découvre qu’elle a un pouvoir incroyable: elle est capable de convertir cette colère contenue dans les manifestations de douleur physique envers les autres, de la migraine au vomissement ou pire. Il doit donc apprendre à vivre avec ce conflit interne et l’effet externe qui fait ses «victimes» avec son dangereux pouvoir télékinésique. Ça vaut le coup de passer un si mauvais moment?

Avec Sophia Lillis comme Sydney, Wyatt Oleff comme Stanley Barber, Sofia Bryant comme Dina, Richard Ellis comme Brad Lewis, Kathleen Rose Perkins comme Maggie et Aidan Wojtak-Hissong comme Liam, la série a été créée par Jonathan Entwistle (‘La fin de the F *** ing World ‘), à son tour producteur avec les producteurs exécutifs de “Stranger Things”, Shawn Levy, Dan Cohen et Josh Barry.

