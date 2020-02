Chipmunk, baryton, shake et plus encore! – HITC

Internet a permis de changer totalement de visage, maintenant en 2020, vous n’avez même plus besoin d’avoir votre propre voix!

TikTok a été lancé sur les appareils Apple iOS et Android en 2017 et depuis lors, il a pris le monde entier d’assaut.

Cela a apporté beaucoup d’engouement et de défi hilarant, et maintenant les gens peuvent déformer leurs voix sur les vidéos en utilisant TikTok.

La vidéo TikTok ‘Rise and Shine’ de Kylie Jenner a pratiquement cassé Internet en 2019 et nous sommes sûrs d’en voir plus d’une manière de célébrités qui utilisent l’application addictive.

Oubliez le filtre papillon, les oreilles d’animaux et les étincelles, nous pouvons maintenant appliquer des filtres vocaux aux vidéos comme jamais auparavant.

Voyons donc comment obtenir les filtres vocaux TikTok en 2020!

Qu’est-ce qu’un filtre vocal?

Un filtre vocal est fondamentalement le même qu’un filtre photo auquel nous sommes tous habitués lorsque vous utilisez des applications telles que Snapchat ou Instagram.

Des filtres tels que Ludwig et Crema sont les favoris d’Instagram. Cependant, avec TikTok, nous avons affaire à du contenu vidéo plutôt qu’à des photos, il y a donc des voix à prendre en considération.

Non seulement vous pouvez changer l’apparence de votre vidéo sur TikTok, mais vous pouvez également modifier les voix impliquées dans l’enregistrement.

Comment appliquer un filtre vocal TikTok en 2020

L’application d’un filtre vocal sur l’application TikTok est quelque chose que tout le monde a désormais la capacité de faire.

Tout comme un filtre photo traditionnel, un filtre vocal peut être appliqué une fois que vous avez filmé votre vidéo.

Suivez les étapes ci-dessous pour changer votre voix sur TikTok!

Une fois que vous avez enregistré votre vidéo, en haut à droite de l’écran, vous verrez un petit visage avec des «effets vocaux» écrits en dessous (au-dessus des filtres).

Cliquez sur les effets vocaux et les options apparaîtront toutes dans une rangée au bas de l’écran.

Des filtres vocaux tels que «chipmunk», «baryton», «shake», «electronic», «echo» et bien d’autres seront tous disponibles pour s’appliquer à votre enregistrement. Cela changera l’audio d’origine de votre vidéo.

Cliquez maintenant sur le bouton rose «suivant» en bas à droite de l’écran qui vous amènera à la page «publier».

Ici, vous pouvez décrire votre vidéo, ajouter des hashtags, @ friends et décider qui peut voir la vidéo.

Ensuite, vous pouvez enfin publier la vidéo en cliquant sur la case rose “poster” en bas de l’écran.