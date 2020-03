Choisissez bien vos combats … Bande-annonce de la 4e saison de ‘The Good Fight’!

Enfin … et au cas où il y aurait des doutes sur sa première en avril: CBS a sorti la bande-annonce officielle de la quatrième saison de «Le bon combat», la formidable série télévisée dérivée du non moins acclamé «La bonne épouse».

Le combat continue, mais il faut bien choisir les batailles. Après avoir perdu leur plus gros client, Chumhum, et le nom de leur entreprise ayant été terni, Reddick Boseman & Lockhart n’a pas beaucoup de latitude. Face à ce changement radical de décor, les partenaires sont contraints d’accepter l’offre d’une énorme multinationale, STR Laurie, et de devenir une petite filiale.

Désormais, toutes leurs décisions peuvent être supervisées et remises en cause par un géant qui est littéralement au-dessus d’eux. Alors que STR Laurie se tourne vers des promesses de bonne humeur, Diane Lockhart et ses collègues mesurent leurs pas sous la menace d’une perte ultime d’indépendance.

Selon les créateurs Robert et Michelle King, cette saison, il se concentrera moins sur Trump et plus sur les avocats: “Nous mettrons davantage l’accent sur la façon dont la situation politique actuelle affecte le monde juridique, et une partie de cela concerne directement Trump, mais Beaucoup a aussi à voir avec les dommages collatéraux de la chute de certaines valeurs et normes aujourd’hui. “

Le casting dirigé par Christine Baranski, Cush Jumbo, Audra McDonald, Sarah Steele, Nyambi Nyambi, Delroy Lindo ou Michael Boatman, qui cette saison ressemble à un juge, est rejoint cette saison par Hugh Dancy en tant que Caleb, un jeune et intéressant avocat de STR Laurie, ou John Larroquette comme Gavin Firth, l’un des gros poissons de la nouvelle grande entreprise.

En outre, deux retours attendus de visages familiers de «La bonne épouse»: Michael J. Fox, qui revient en tant que victime Louis Canning, et Zach Grenier, en tant que cynique David Lee que nous avons pu voir également dans le premier épisode de «Le bon combat».

Première sur Movistar + le 9 avril prochain, simultanément aux États-Unis. Chaque jeudi, un nouvel épisode est disponible (pour le moment uniquement sur VOSE, compte tenu de la situation actuelle). Soyez à jour: toutes les saisons précédentes disponibles sur le service à la demande Movistar +.

