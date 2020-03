Chris Bremner écrit le scénario de l’adaptation des jouets de Hasbro, «MASK»

Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, Paramount Pictures a engagé le scénariste Chris Bremner pour écrire le script de la nouvelle adaptation basée sur les jouets de Hasbro, «MASQUE». Bremner est l’auteur du livret de «Bad Boys for Life», un succès critique et commercial dont le quatrième épisode a également écrit le scénariste. De plus, Disney l’a engagé pour écrire le scénario de «National Treasure 3».

«MASK», acronyme de Mobile Armored Strike Kommand, suit une force clandestine qui lutte contre l’organisation criminelle VENOM (Vicious Evil Network of Mayhem). La franchise a travaillé pendant trois ans à Hasbro et a généré une variété de produits, notamment des figurines d’action, des séries télévisées animées, des bandes dessinées et un trilogue de jeux informatiques. ‘MASK’ rejoindra d’autres films d’entreprise, dont la saga ‘Transformers’ et les films ‘Ouija’.

Comme nous l’avons signalé plus tôt, Paramount Pictures et le réalisateur F. Gary Gray («Straight Outta Compton») travailleront ensemble pour amener la franchise de jouets sur grand écran. «MASQUE». Après le succès du biopic sur le mythique N.W.A., Gray a réussi à placer le huitième film de la franchise Fast & Furious, “ Fast & Furious 8 ” comme l’un des plus gros succès de tous les temps.

Initialement, l’idée de l’étude était de créer un nouvel univers cinématographique avec des propriétés comme ‘G.I. Joe ‘,’ Transformers ‘,’ Micronauts ‘,’ ROM ‘et’ Visionaries ‘, bien qu’à ce stade il ne soit pas du tout clair si ces plans vont de l’avant. Pour le moment, ‘MASK’ n’a pas de date de sortie.