Chris Evans en pourparlers pour le rôle de Steve Martin dans Little Shop of Horrors Remake

Chris Evans continue son tour de Captain America vers le côté obscur, alors qu’il se prépare à jouer le mauvais dentiste dans le remake de Little Shop of Horrors. THR rapporte qu’Evans est en discussion pour jouer Orin Scrivello, le rôle joué par Steve Martin dans le film de Frank Oz en 1986. Orin est le petit ami sadique et violent d’Audrey qui travaille comme dentiste et a des rencontres avec Seymour et sa plante géante sensible Audrey II.

Cela marque le deuxième tournant vers le mal pour Evans après qu’il a joué le rôle de Ransom Drysdale, le petit-fils malveillant du Harlan Thrombey assassiné dans Knives Out. Evans rejoint deux autres entourant le film; un rapport publié le mois dernier a déclaré que la co-star d’Evans MCU, Scarlett Johansson et la star de Rocketman, Taron Egerton, avaient l’intention de jouer Audrey et Seymour dans le film.

Le plan devrait filmer la nouvelle version de l’histoire cet été.