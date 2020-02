Chris Evans négocie pour être Orin Scrivello dans la nouvelle version de ‘The Store of Horrors’

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Chris Evans («Un cadeau exceptionnel») est en pourparlers pour jouer le dentiste Orin Scrivello dans la nouvelle version de«Petite boutique des horreurs»(‘The Shop of Horrors’), long métrage musical que Greg Berlanti (producteur exécutif de séries comme ‘The Flash’, ‘Arrow’, ‘Legends of Tomorrow’ et ‘Supergirl’) réalise pour Warner Bros Pictures.

La version originale raconte l’histoire d’un jeune assistant fleuriste. En raison de son incompétence, il est sur le point d’être renvoyé, jusqu’à ce qu’il découvre une nouvelle et mystérieuse plante. L’usine commence à attirer de nouveaux clients dans le magasin, mais tombe rapidement malade. Seymour découvre que la plante est une plante carnivore qui se nourrit de sang humain. Pour la garder en vie, commencez à la nourrir avec le sang de ses doigts. L’usine commence à croître et attire de plus en plus de clients jusqu’à ce qu’elle recommence à tomber malade. Pour la nourrir, Seymour commence à tuer des gens avec qui la nourrir et cela satisfait sa faim vorace.

Avec Rick Moranis et Steve Martin, ce film a été l’une des premières œuvres sur grand écran de Jack Nicholson. En 1986, il y avait une autre version musicale qui avait un budget de 30 millions de dollars, contrairement au film original de 1960, qui, selon Roger Corman, n’en avait coûté que 30 000. Les deux films pourraient briser la liste des films cultes, bien qu’aucun d’eux n’ait eu un grand impact sur les cinémas.

Le rôle d’Evans sera celui du dentiste Orin Scrivello, le petit ami abusif et médical d’Audrey qui trouve un grand plaisir dans sa profession. Un rôle décrit comme “frappant” qui a été joué par Steve Martin dans le film de 1986. En outre, il a été annoncé précédemment que Taron Egerton (‘Rocketman’) et Scarlett Johansson (‘Black Widow’) ont négocié pour interpréter les rôles principaux de Seymour et Audrey , tandis que Billy Porter («Like a Boss») prête sa voix à la plante carnivore.

Berlanti produit le film avec Marc Platt et Sarah Schechter. La production devrait commencer cet été.