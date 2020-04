Chris Hemsworth a inventé un ridicule Avengers: Fin de partie spoiler

Partager

L’acteur Chris Hemsworth qui joue Thor dans l’univers cinématographique Marvel a donné à sa co-star de l’extraction Rudhraksh Jaiswal un faux spoiler pour Avengers: Endgame.

Le film Avengers: Fin de partie elle était enveloppée dans le plus strict secret. La plupart des acteurs n’ont pas reçu de scripts complets. Des scènes ont même été tournées de différentes manières pour alimenter la spéculation et les gens ne sachant pas exactement ce qu’ils allaient voir dans les films. Chris Hemsworth a décidé de “tromper” le jeune homme Rudhraksh Jaiswal avec un SPOILER sur Spider-man.

Pendant le tournage à Bangkok, à Noël 2018, le film Extraction Netflix, Rudhraksh Jaiswal a tenté d’extraire des informations sur Avengers: Fin de partie et le sort de Thor, Captain America, Iron Man ou de tout autre héros Marvel. Remplissant ses obligations contractuelles et créatives, l’acteur qui donne vie au Dieu du Tonnerre n’a rien révélé. Voici comment Rudhraksh Jaiswal l’explique:

«Chris Hemsworth m’a dit: Je ne vais rien te dire, Roody. Vous devez voir le film. Je lui ai dit de me donner un spoiler et il m’a donné de faux spoilers pour me dérouter et ne plus lui demander. Il m’a dit que Spider-Man est devenu Ant-Man. Je lui ai demandé comment cela était possible et il m’a répondu qu’il fallait voir le film pour le savoir. “

Marvel prend grand soin de ses acteurs et se met en colère quand ils font des SPOILERS.

Quand Mark Ruffalo ou Tom Holland Ils ont parlé davantage du compte, dans Marvel, il n’a pas bien fonctionné. Mais il semble que Chris Hemsworth ait pris la question du secret très au sérieux, mais le film d’extraction a également des liens importants avec Marvel. Puisqu’il met également en vedette Derek Luke et David Harbour, qui jouent Gabe dans Captain America: le premier vengeur et Red Guardian dans le prochain Veuve noire, respectivement. Le directeur est Sam Hargrave, célèbre pour être le coordinateur de cascades de longue date pour le MCU. Sans oublier que les frères Russo font des producteurs.

Donc, si Chris Hemsworth avait donné des informations sur Avengers: Fin de partie autre que le casting d’extraction, Marvel l’aurait sûrement su immédiatement.

Partager

Publication précédente

DC Comics présente un Américain d’origine asiatique Bruce Wayne

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.